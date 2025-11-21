Gražios sukakties proga sveikiname bibliotekininkę Eleną Žilinskienę

Parašyta: 2025-11-21 | Kategorija: Kultūra, Naujienos, Renginiai, Seniūnijos, Tiltai, Trakai |

Bibliotekininkė Elena Žilinskienė

Gražios sukakties proga sveikiname Trakų viešosios bibliotekos Tiltų padalinio vyr. bibliotekininkę Eleną ŽILINSKIENĘ, kuri jau beveik penkis dešimtmečius savo darbu ir širdimi saugo krašto atmintį, puoselėja dzūkišką kultūrą ir skleidžia meilę knygai bei žmogui.

Jos parengti kraštotyros leidiniai apie Tiltų krašto istoriją ir gyventojus tapo svarbia kultūros paveldo dalimi.

Linkime jubiliatei sveikatos, kūrybinės energijos ir džiaugsmo kasdienybėje – tebūna kiekviena diena kupina šviesos, bendrystės ir įkvėpimo!

Trakų viešosios bibliotekos komanda


