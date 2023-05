Greitai paruošiamas karis su menke: dietologės rekomenduojamas patiekalas asmeniui kainuos vos apie 2 eurus

Tik kelios minutės ir sveikatai palanki vakarienė jau garuoja: kai saulė kviečia į lauką, nesinori ilgai vargti virtuvėje. Be to, vertėtų nepamiršti taisyklės, kad žuvis ant mūsų stalo turėtų atsirasti bent du kartus per savaitę. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kad geriausiai menkę troškinti, virti, kepti orkaitėje ir vengti ją kepti tešloje ar gruzdinti dideliame aliejaus kiekyje, nes kaitinimas riebaluose padidina žmogaus organizmui kenksmingų transriebalų kiekį. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria renkantis žuvį parduotuvėje atkreipti dėmesį į produkto kainos etiketę, kurioje nurodyta galiojimo data, o parsinešus namo šaldytos žuvies, išlaikyti teisingą temperatūros režimą bei pakartotinai neužšaldyti jau atšildyto produkto.

Menkę svarbu tinkamai paruošti

Menkė dažnai naudojama britiškame „Fish & Chips“ patiekale, bet, pasak gydytojos dietologės, piktnaudžiauti juo tikrai neverta. O menkių kepenėles taip pat patartina vartoti saikingai. „Pirmenybė turėtų būti teikiama garuose ruoštai, troškintai ar trumpai orkaitėje, grilyje bei keptuvėje be riebalų keptai menkei. Žuvį galima pagardinti mėgstamais prieskoniais, žolelėmis ar šlakeliu citrinos sulčių. Naudinga ne tik menkės mėsa, bet ir jos ikrai, kepenėlės. Menkių kepenėles – puikus vitamino D šaltinis, tačiau dėl didelio kaloringumo vartoti jas reikėtų saikingai. Kalbant apie menkių ikrus, reikėtų pažymėti, kad juose gausu ne tik Omega-3 riebalų rūgščių, bet ir druskų, tad svarbus saikas“, – pataria E. Gavelienė.

Specialistė priduria, kad menkėje randama nemažai naudingų maisto medžiagų: „Menkė yra puikus mineralinių medžiagų šaltinis, joje gausu fosforo, seleno, jodo ir kalio, riebaluose tirpių vitaminų A, E, taip pat vitamino B12 bei organizmui naudingų baltymų. Ši žuvies rūšis įvardijama ir kaip mažai riebalų bei sočiųjų riebalų turintis maisto produktas. Nors menkė priskiriama baltos žuvies kategorijai, tai nesumažina jos naudos žmogaus organizmui: ji turtinga Omega-3 polinesočiosiomis riebalų rūgštimis, kurios reikalingos puikiam širdies ir kraujagyslių, imuninės sistemos funkcionavimui.“

Žuvies patiekalų dietologė rekomenduoja pasiruošti bent du kartus per savaitę ir per abu valgymus suvartoti bent 300 gramų skirtingos žuvies: „Tokiu atveju gaunama maksimali nauda, o mitybos racionas bus pakankamai įvairus.“

Rinkitės sertifikuotas žuvis

Perkant šaldytą žuvį, reikėtų apžiūrėti, ar ji sandariai supakuota vakuume bei patikrinti, ar ant pakuotės nėra ledo kristalų ir skysčio. Taip pat svarbu šaldytus gaminius laikyti atsižvelgiant į gamintojų nurodymus, tuomet galėsite saugiai mėgautis žuvies patiekalais.

„Mūsų prekybos centruose šaldytos žuvys ir jūrų gėrybės laikomos šaldikliuose, kurių temperatūra -18 laipsnių šalčio ir žemesnė. Svarbu išlaikyti teisingą temperatūros režimą ir jokiu būdu namuose pakartotinai neužšaldyti jau atšildyto produkto. Taip pat rekomenduojama pirkėjams rinktis „MSC“ ir „ASC“ sertifikavimo logotipais pažymėtus žuvies bei jūros gėrybių produktus – šie logotipai padės identifikuoti, kad produktai sužvejoti ar užauginti laikantis atsakingos žvejybos principų. Palaikome tvarią žuvininkystę ir neprekiaujame žuvimi ar jūrų gėrybėmis, kurios Pasaulio gamtos fondo žuvies ir jūrų produktų vadovuose pažymėtos raudonai. Atrinkdami asortimentą, prisidedame prie žuvų išteklių išsaugojimo bei skatiname rekomendacijų paisančią žvejybą“, – teigia O. Suchočeva.

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė pataria iš šaldiklio ištrauktą ar iš parduotuvės parsineštą šaldytą menkę per naktį atšildyti šaldytuve, o ruošiant karį, kaskart eksperimentuoti su skirtingų skonių ir spalvų pasta – nuo raudonosios iki žaliosios ar geltonosios.

RECEPTAS

Karis su menke

Patiekalui reikės:

350 g menkės – šaldyta menkė be odos „Rimi, MSC“ 4,99 € / 380g;

skardinės konservuotų pomidorų – pomidorų gabaliukai „Rimi“ 1,29 € / 400g;

50 g kario pastos – geltonojo kario pasta „Kanokvan“ 1,65 € / 50g;

1 šaukšto augalinio aliejaus;

1 didelio svogūno;

kelių česnako skiltelių;

daržovių sultinio.

Kaip gaminti:

Gilioje keptuvėje įkaitinkite aliejų ir pakepinkite smulkiai supjaustytas svogūno ir česnako skilteles apie 5 minutes. Sudėkite kario pastą ir maišydami kepkite kelias minutes, tada supilkite pomidorus ir sultinį. Kai užvirs, sudėkite stambiais gabalėliais supjaustytą menkę. Žuvį dar pavirkite apie 5 minutes. Patiekite su ryžiais arba itališka duona čiabata.

Skanaus!