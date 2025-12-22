Gripas smogia dar iki švenčių: sparčiai auga sergamumas, vaistinės fiksuoja vaistų nuo gripo paklausos šuolį

Asociatyvi Freepik nuotr.
Nors iki Kalėdų liko dar savaitė, šventinę nuotaiką vis dažniau temdo augantis sergamumas gripu. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, infekcijų banga įsibėgėja visoje Lietuvoje, o vis daugiau atvejų baigiasi gydymu ligoninėse – dažniausiai tarp vaikų. Tuo pačiu metu vaistinėse smarkiai išaugo vaistų nuo gripo ir greitųjų testų paklausa.
NVSC duomenimis, antrąją gruodžio savaitę (gruodžio 8–14 d.) bendras sergamumo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis Lietuvoje siekė 1246,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Didžiausias sergamumas fiksuotas Vilniaus apskrityje, o epideminis lygis jau pasiektas septyniose savivaldybėse.
Gripo atvejų skaičius, lyginant su ankstesne savaite, išaugo beveik dvigubai. Į gydymo įstaigas dėl gripo buvo paguldyti 173 žmonės, o net du trečdaliai hospitalizuotų asmenų – vaikai. Sveikatos specialistai atkreipia dėmesį, kad toks ankstyvas ir intensyvus gripo plitimas – neįprastas reiškinys, keliantis didelį pavojų pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms.
„Šiemet per antrąją gruodžio savaitę vaistų nuo gripo parduota beveik dvigubai daugiau nei vidutiniškai per savaitę praėjusio gripo sezono piko metu, fiksuotu sausio–kovo mėnesiais. Akivaizdu, kad sergamumas prasidėjo anksčiau ir infekcija plinta kur kas intensyviau“, – pastebi „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Laura Vanagaitė.
Pasak jos, auganti paklausa jaučiasi ne tik vaistų, bet ir diagnostikos priemonių kategorijoje. Greitųjų testų – gripo ir COVID-19 – šiemet per pirmąsias dvi gruodžio savaites buvo parduota beveik 200 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Simptomai – ne tik karščiavimas
Gripas ne visada prasideda staigiu karščiavimu. Pirmieji simptomai dažnai būna apgaulingai švelnūs ir panašūs į įprastą peršalimą – bendras silpnumas, raumenų ar galvos skausmas, gerklės perštėjimas, sausas kosulys, šaltkrėtis ar net virškinimo sutrikimai. Kai kuriems pirmiausia pasireiškia akių skausmas ar spaudimo jausmas, o kūno temperatūra pakyla tik po kelių dienų.
„Svarbu žinoti, kad net jei jaučiatės tiesiog pavargę ar šiek tiek peršalę, galite platinti gripo virusą. Todėl vos pajutus pirmuosius simptomus – net ir lengvus – rekomenduojama likti namuose, stebėti savijautą ir riboti kontaktus su kitais“, – akcentuoja L. Vanagaitė.
Saugoti save ir artimuosius
Švenčių laikotarpis – metas, kai norisi artumo, susitikimų ir dalyvavimo bendruomeniniuose renginiuose. Tačiau šiemet vertėtų elgtis atsakingiau: pajutus bent menkiausius sveikatos sutrikimus, susilaikyti nuo kelionių pas vyresnio amžiaus giminaičius, vengti įmonių kalėdinių vakarėlių ar vaikų švenčių darželiuose ir mokyklose.
„Gripas pavojingas ne tik senjorams ar lėtinėmis ligomis sergantiems, bet ir vaikams – būtent jie šiuo metu sudaro didžiąją dalį dėl gripo hospitalizuotų pacientų. Tad sirgdami rizikuojame užkrėsti ne tik vyresnius artimuosius, bet ir savo pačių vaikus“, – pabrėžia „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė.
Ji primena, kad virusų plitimą galima sumažinti paprastomis, kasdienėmis priemonėmis – laikantis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, reguliariai vėdinant patalpas bei dėvint medicinines kaukes.
„Kaukės ypač svarbios, jei visgi tenka lankytis viešose vietose – jos padeda ne tik apsisaugoti patiems, bet ir apsaugoti aplinkinius“, – akcentuoja L. Vanagaitė.
Prevencijos svarba šiuo metu – didesnė nei bet kada: būtina atidžiai vertinti savo sveikatos būklę, naudotis greitaisiais testais ir nedelsti kreiptis į gydytoją, jei simptomai stiprėja.
„Net ir paprastas galvos skausmas ar čiaudulys šiuo metu gali būti daugiau nei tik nuovargio požymis. Saugokime vieni kitus – ypač tuos, kuriems gripas gali sukelti rimtų komplikacijų“, – ragina vaistininkė.