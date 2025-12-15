Gruodžio 18 d. vyks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas – 3 minutes kauks sirenos

Trakų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad, vykdydamas Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2025 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-297/2025 (1.4 E) „Dėl Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 31 punktą, 2025 m. gruodžio 18 d. Departamentas atliks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą, kurio metu bus jungiamos sirenos garsiniu signalu „Perspėjimo sistemos patikrinimas“.
Šio patikrinimo metu nuo 11 val. 52 min. visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, taip pat gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai.
Kad gyventojai gautų perspėjimo pranešimus, jie privalo nusistatyti savo mobiliuosius telefonus. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama interneto svetainėje https://lt72.lt/telefono-nustatymai-aktyvinti-perspejimo-funkcija-telefonuose-kad-gautumete-perspejimo-pranesimus/.
Primename, kad išgirdus sirenas gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją. Paprastai sirenos įjungiamos du kartus per metus, kai atliekamas Perspėjimo sistemos patikrinimas. Patikrinimo metu sirenos kauks 3 minutes. Nustojus joms kaukti, per Lietuvos radijo ir televizijos programas, regionines ir vietines radijo programas gyventojams bus skelbiama informacija ir rekomendacijos.
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šalyje, gyventojai perspėjami įjungus sirenas arba pranešimais į mobiliuosius telefonus.