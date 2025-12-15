Gruodžio 18 d. vyks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas – 3 minutes kauks sirenos

Parašyta: 2025-12-15 | Kategorija: Lietuva, Namai, Naujienos, Savivaldybė, Seniūnijos, Skelbimai, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad, vykdydamas Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2025 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-297/2025 (1.4 E) „Dėl Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 31 punktą, 2025 m. gruodžio 18 d. Departamentas atliks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą, kurio metu bus jungiamos sirenos garsiniu signalu „Perspėjimo sistemos patikrinimas“.

Šio patikrinimo metu nuo 11 val. 52 min. visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, taip pat gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai.

Kad gyventojai gautų perspėjimo pranešimus, jie privalo nusistatyti savo mobiliuosius telefonus. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama interneto svetainėje https://lt72.lt/telefono-nustatymai-aktyvinti-perspejimo-funkcija-telefonuose-kad-gautumete-perspejimo-pranesimus/.

Primename, kad išgirdus sirenas gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją. Paprastai sirenos įjungiamos du kartus per metus, kai atliekamas Perspėjimo sistemos patikrinimas. Patikrinimo metu sirenos kauks 3 minutes. Nustojus joms kaukti, per Lietuvos radijo ir televizijos programas, regionines ir vietines radijo programas gyventojams bus skelbiama informacija ir rekomendacijos.

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šalyje, gyventojai perspėjami įjungus sirenas arba pranešimais į mobiliuosius telefonus.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Nemokama psichologinė pagalba Trakuose
Gruodžio 18 d. vyks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas – 3 minutes kauks sirenos
Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Paluknyje
Kūrybinės dirbtuvės dėl Vytauto g. projekto

Renginiai

Koncertas „Advento tyloje“ Koncertas „Advento tyloje“
Knygos „Žmogaus širdis sutverta dangui“ pristatymas Trakų viešojoje bibliotekoje
Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Paluknyje
Jaunimo apdovanojimai 2025: nominuokite labiausiai nusipelniusius

Kultūra

Kai palmės pakeičia eglutes: kaip atrodo žiemos šventės pietinėje Ispanijos pakrantėje?
Koncertas „Advento tyloje“ Koncertas „Advento tyloje“
Knygos „Žmogaus širdis sutverta dangui“ pristatymas Trakų viešojoje bibliotekoje
Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Paluknyje

Sveikata

Mūsų namuose gali slypėti pavojingos cheminės medžiagos. Ekspertas pataria, kaip jų išvengti
Nemokama psichologinė pagalba Trakuose
doc. dr. Ingrida Lisauskienė: daugybė žmonių pernelyg tiki maisto papildais ar žoliniais preparatais
Ilgaamžiškumo ekspertas dr. V. Dirsė: „Su genais nepakovosi“ – vienas didžiausių sveikatos mitų, kurių reikia atsikratyti“
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos