Grybavimo maratone Lenkijoje ir „Kremblių“ komanda

2023 m. rugsėjo 30 dienos ankstyvą rytą „Kremblių“ komandos kapitonas Vytenis.Daugudis, nariai Leonora Daugudienė, Mečislovas Grudinskij, Danielius Grudinskij, Kazys Godlauskas ir Grybautojų asociacijos narė Liucija Nanartavičienė išvyko į Lenkiją. Ten tą pačią dieną vyko Palenkės vaivadijos grybavimo čempionatas.

Nedidelis, bet svarbus – tai turėjo būti mankšta prieš visos dienos trukmės grybavimo čempionatą, kuris turėjo įvykti jau kitą dieną. Palenkės, bet beveik jau Mozūrų vaivadijos čempionatas vyko Zalasėje, Lisės miškuose. Ten grybauti buvo galima ir komandai, ir individualiai. Komanda nusprendė stengtis nepersistengiant, nes visi buvo mažai miegoję, o jau spalio pirmąją laukė minėtasis ilgasis čempionatas. Bet apie viską iš eilės.

Į Lisės miškus grybautojų susirinko nemažai – ir komandų, ir pavienių, bet daugumos pintinės liko tuščios. Mūsiškiai grybų surinko nemažai, bet visgi vieno grybuko pritrūko – nuo trečiosios vietos komanda atsiliko 4 gramais! Gal svorio būtų užtekę, bet teisėjai priiminėjo ir gerokai pavėlavusių komandų grybus. Tačiau tai niekam nerūpėjo, visi šventė, visi, tame tarpe ir mūsiškiai, linksminosi. Džiugino organizatorių parūpintos puikios kepuraitės, šiltas bendravimas ir įvairiausi skanėstai, kuriais visi galėjo vaišintis nuo pat ryto. Tik gaišti buvo nevalia – dar už beveik keturių šimtų kilometrų, Bychavos mieste, laukė užsakyti viešbučio kambariai, kuriuose visi tikėjosi išsimiegoti prieš didžiąsias varžybas.

O didžiąsias todėl, kad jos trunka 7 valandas.

Gerai pailsėję visi iš Bychavos nuvyko į Janow Lubelski. Ten sekmadienį, spalio pirmąją, jau 9. 30 val. startavo IV-asis Lenkijos miškininkų organizuojamas grybavimo čempionatas., trukęs iki 16. 30 val. Jis įdomus ir tuo, kad nugalėtojai apdovanojami mediniais medaliais. Grybautojų buvo labai daug, atvyko ir senas komandos draugas Rodoslavas Kubiš, kiti sportinio grybavimo entuziastai. Grybaujama buvo ten, kur kam patinka, kur akys mato ir kur nuojauta veda, be to, savu transportu. Taigi grybautojai sėdo į automobilius ir išsivažinėjo kas kur. Visiems teko apsieiti be pietų. Užkandę įsidėtų sumuštinių grybautojai skubiai vėl sukdavo į miškus, ieškodami nenugrybauto ploto. Nebuvo laiko kruopščiai tikrinti, ar grybai sveiki, nors teisėjai žadėjo sukirmijusių neįskaityti. O rinkti leista baravykus, raudonikius, paberžius, rudmėses, voveraites ir žvynabudes.

„Kremblių“ komandos kapitonas Vytenis Daugudis ir narys Mečislovas Grudinskij buvo atvykę kiekvienas savo transportu, tad ir grybauti nusprendė ne kartu. Vienas pasuko į vieną, kitas į kitą pusę. Miškuose grybų buvo, tad pintinių Vyteniui greitai ėmė trūkti. Jis tempė pintinę po pintinės ir galiausiai pylė grybus ant striukių, į dėžes, netgi – o, siaube – į plastikinius maišus.

Grįžus stebino organizatorių operatyvumas – keletas moterų iškart perrinkdavo kiekvieno grybus atmesdamos netikusius, tada paties grybautojo ir dalyvių akyse pasverdavo, todėl rezultatai aiškėjo bematant. Iki pasveriant Vytenio grybus pirmavo grybautojas, surinkęs 20 kg sveikų grybų, bet Vytenio surinktų sveikų grybų svoris buvo 24 kg! Dar tebesveriant jo pintines, ir maišus išsirikiavo vietinių gyventojų eilutė – žmonės prašė parduoti grybus. Vytenis juokdamasis dalijo savo laimikį ne vienas pats – jam pagelbėjo ir organizatoriai. Nustebę ir patenkinti žmonės dėkojo ir tempė grybus namo, kol galop jų nebeliko.

Ir dar – Vytenis gavo apdovanojimą už didžiausią baravyką, nes jo kepures skersmuo siekė 24 cm! Tai nuliūdino poną Rodoslavą, nes jo baravyko kepurės skersmuo buvo centimetru mažesnis. O medinio medalio Vytenis negavo – šįmet nugalėtojams buvo įteikiamos graviruotos beržinės pliauskos. Organizatoriai paskelbė, kad abu didieji prizai ir abi nugalėtojų pliauskos iškeliauja į Lietuvą. Pasiėmęs jas ir vertingas dovanas, Vytenis pareiškė, kad prizai iškeliauja į Lietuvą nebe pirmą kartą: 2021 metais daugiausia grybų surinko Mečislovas Grudinskis, o Vytenis rado didžiausią baravyką. Kad taip ir toliau!

Leonora Daugudienė

Kazio Godlausko nuotraukos