Hirošima ir Nagasakis. Atominė bomba ir žmonija

Rugsėjo 10 d. 13.00 val. kviečiame į parodos “Hirošima ir Nagasakis. Atominė bomba ir žmonija“ atidarymo renginį Trakų viešosios bibliotekos Lentvario padalinyje (Klevų al. 20, Lentvaris). Paroda skirta 80-osioms Hirošimos ir Nagasakio atominių tragedijų metinėms paminėti.

Paroda organizuojama bendradarbiaujant su Gediminu Rimdeika judėjimo „Prieš atominę ir vandenilinę bombą“ nariu Japonijoje, šio judėjimo Tarybos atstovu Lietuvoje ir Baltijos šalyse, įgaliotu organizuoti parodą.

Parodos atidaryme dalyvaus Japonijos ambasadorius Lietuvoje ponas Shinsuke Shimizu.

Trakų viešosios bibliotekos Lentvario padalinio vedėja Dalia Bagdžiuvienė 


