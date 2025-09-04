Rugsėjo 10 d. 13.00 val. kviečiame į parodos “Hirošima ir Nagasakis. Atominė bomba ir žmonija“ atidarymo renginį Trakų viešosios bibliotekos Lentvario padalinyje (Klevų al. 20, Lentvaris). Paroda skirta 80-osioms Hirošimos ir Nagasakio atominių tragedijų metinėms paminėti.
Paroda organizuojama bendradarbiaujant su Gediminu Rimdeika judėjimo „Prieš atominę ir vandenilinę bombą“ nariu Japonijoje, šio judėjimo Tarybos atstovu Lietuvoje ir Baltijos šalyse, įgaliotu organizuoti parodą.
Parodos atidaryme dalyvaus Japonijos ambasadorius Lietuvoje ponas Shinsuke Shimizu.
Trakų viešosios bibliotekos Lentvario padalinio vedėja Dalia Bagdžiuvienė