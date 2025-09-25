Į parduotuves gali įeiti tik šie gyvūnai: kaip elgtis juos sutikus?

Šunys vedliai – nepamainoma pagalba regos ar kitą negalią turintiems žmonėms. Deja, visuomenėje vis dar glūdi spraga – ne visi žino, kaip tinkamai elgtis pamačius tokį gyvūną tiek parduotuvėje, tiek kitoje viešoje vietoje. Prekybos tinklas „Iki“ pradėjo naują iniciatyvą, kurios tikslas – edukuoti visuomenę ir padėti kurti pagarbią bei supratingą aplinką visiems.
Šunys vedliai ir asistentai akliesiems padeda kasdieniame gyvenime – daug efektyviau ir greičiau judėti mieste, rasti duris ir laiptus, išvengti kliūčių, taip pat didina komfortą bei saugumą. Specialiai treniruoti gyvūnai regos ar kitą negalią turintiems žmonėms ne tik suteikia daugiau nepriklausomybės, bet ir leidžia jiems visapusiškiau dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Siekiant suteikti daugiau žinių apie jų vaidmenį, „Iki“ valdomame skaitmeninių ekranų „Screen Club“ tinkle jau skelbiama informacija su taisyklių priminimu. Dalis pirkėjų nežino, kad tik šunys asistentai ar vedliai gali ateiti į parduotuvę, nes turi padėti specialių poreikių turintiems žmonėms. Svarbu žinoti ne tik, kad tokie šunys parduotuvėje gali būti, bet ir kaip elgtis jį pamačius. Pavyzdžiui, tokio šuns negalima glostyti ar kalbinti – tai gali kelti pavojų jo šeimininkui.
Nijolės Kvietkauskaitės, „IKI Lietuva“ generalinės direktorės, teigimu, edukacinis žingsnis žengtas siekiant prisidėti prie socialinių problemų sprendimo ir didesnio tarpusavio supratimo mūsų visuomenėje.
„Matome, kad tiek „Iki“ pirkėjai, tiek dalis visuomenės narių nežino apie šunis vedlius bei asistentus, todėl nusprendėme šviesti šia tema ne tik darbuotojus, bet ir bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga – pirkėjus. Turėdami plačiausią tinklą iš didžiųjų prekybininkų, galime reikšmingai prisidėti prie edukacijos svarbiais klausimais. Jau ne vienas toks mūsų sprendimas pasiteisino – pavyzdžiui, pirkėjai palankiai reaguoja į šiemet pradėtas „Tylos valandas“, kurios leidžia nematomą negalią turintiems žmonėms apsipirkti ramesnėje aplinkoje. O pasiūlymas įsigyti kokybiškų maisto produktų su pasibaigusiu „geriausias iki“ terminu tapo svarbia socialine žinute apie maisto švaistymo mažinimą“, – teigia N. Kvietkauskaitė.
Pasak jos, suprantant, kokia reikšminga pagalba yra žmonėms su regėjimo negalia, tinklas papildomai edukuoja tiek parduotuvės darbuotojus, tiek saugos paslaugas teikiančias įmones. „Iki“ aktyviai konsultuojasi su pažeidžiamas grupes atstovaujančiomis organizacijomis, kad suteiktų geriausią apsipirkimo patirtį visiems savo klientams.
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentas Paulius Kalvelis pažymi, kad šunys pagalbininkai yra ne tik vertingi kompanionai, bet ir įtraukties bei prieinamumo „ambasadoriai”.
„Lietuvos įstatymuose yra įtvirtintos nuostatos, kurios apibrėžia, kad šunys vedliai gali naudotis viešojo transporto infrastruktūra, patekti į viešąsias erdves ir visuomeninius pastatus: poliklinikas, ligonines, mokyklas, parduotuves. Šunys vedliai naikina barjerus ir skatina labiau įtraukią visuomenę, kurioje kiekvienas gali visapusiškai dalyvauti kasdieniame gyvenime. Todėl džiaugiamės ir aktyviai prisijungiame prie visuomenės edukacijos proceso“, – sako P. Kalvelis.
Kodėl tai svarbu?
Pagal galiojančius teisės aktus, pirkėjai su šunimis, katėmis ar kitais augintiniais prekybos salėje būti negali. Prekybos vietose yra nefasuotų maisto produktų, galioja griežtos produktų saugos ir higienos normos, todėl, deja, augintinius teks palikti prie įėjimo į „Iki“ parduotuvę. Čia daugumoje vietų yra įrengtos specialios vietos augintinių pavadėliams pririšti, kad gyvūnas saugiai galėtų laukti savo šeimininko.
Tačiau yra viena itin svarbi išimtis: žmonės su regėjimo ar kita negalia gali lankytis parduotuvėje su šunimis vedliais ar asistentais. Šie gyvūnai – skirti padėti žmonėms su negalia. Tokie šunys yra specialiai dresuoti, paprastai turi petnešas, ant kurių nurodyta „Šuo vedlys“ („Guide dog“) bei tai patvirtinančius dokumentus.
Ką turi žinoti pirkėjai?
Pirkėjams nauja „Iki“ iniciatyva primena, kad jei pamatėte šunį vedlį parduotuvėje, svarbu atminti pagrindines taisykles. Gyvūnas dirba, jo šeimininkas pasikliauja juo – ir šuo vedlys turi būti pasirengęs bet kokiai situacijai. Todėl:
- Neglostykite jo, nes blaškydami trukdysite atlikti pareigas.
- Nekalbinkite ir neviliokite skanėstais ar žaislais – jam reikalingas visiškas susikaupimas.
- Negąsdinkite – stresas gali pakenkti ne tik šuniui, bet ir jo šeimininko saugumui.
Trumpai tariant: geriausia pagalba – leisti jam dirbti savo darbą ir netrukdyti. Šuns dėmesio atitraukimas gali kelti pavojų jo žmogaus saugumui ir dažnai tiesiog apsunkina kasdienybę bei rodo nepagarbą.
„Būkime supratingi vieni kitiems“ – parduotuvėse kviečia „Iki“ ir skatina visus pirkėjus prisidėti prie įtraukios apsipirkimo aplinkos kūrimo, kurioje kiekvienas žmogus gali jaustis pagarbiai ir saugiai.