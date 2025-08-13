Į Žolinės šventę – traukiniais: ilgąjį savaitgalį – nuolaidos bilietams

Parašyta: 2025-08-13 | Kategorija: Kelionės, Kvietimai, Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Trakai |

LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ ilgąjį Žolinės savaitgalį kviečia traukiniautojus Lietuvoje keliauti pigiau. Rugpjūčio 1417 dienomis 40 proc. nuolaida bus taikoma vietinių maršrutų bilietams, įsigytiems skaitmeninėse platformose.

Vasaros savaitgaliai – gyventojų ypač mėgstamas laikas keliauti traukiniais. „LTG Link“ duomenimis, būtent vasaros šeštadieniais ir sekmadieniais yra pervežama 16 proc. daugiau keleivių nei kitų metų laikų savaitgaliais. Atsižvelgdama į šią tendenciją, „LTG Link“ šventinį Žolinės savaitgalį kviečia praleisti ne tik aktyviai, bet ir už mažesnę kelionės kainą.

„Ilgasis Žolinės savaitgalis – puiki proga išbandyti keliones traukiniu tiek pažįstamais, tiek naujais maršrutais. Siūlydami keleiviams šią vasaros savaitgalio nuolaidą vietiniams maršrutams, tikimės paskatinti gyventojus atrasti tvarią alternatyvą automobiliui ir įsitikinti, kad traukinys – tai tinkamas pasirinkimas tiek laisvalaikiui, tiek kelionei į darbą“, – sako „LTG Link“ generalinė direktorė Kristina Meidė.

Vietinių maršrutų bilietais su 40 proc. nuolaida kviečiama pasirūpinti iš anksto – juos bus galima įsigyti jau nuo rugpjūčio 5 dienos.

Nuolaida suteikiama bilietams, perkamiems skaitmeniniu būdu – „LTG Link“ bilietų pardavimo sistemoje internete arba programėlėje – įvedus akcijos kodą ZOLINES. Akcija galioja kelionėms Lietuvoje, vyksiančioms rugpjūčio 14–17 dienomis, ir taikoma šių maršrutų 1–3 klasėms bilietams.

„LTG Link“ kasdien vykdo daugiau nei 170 reisų, traukiniai pasiekia daugiau nei 100 vietovių. Šiltuoju metų laiku, o ypač – Žolinės savaitgalį, daugelyje miestų ir miestelių organizuojami įvairūs renginiai, į kuriuos keliautojai gali vykti traukiniais. Traukiniautojams, kurie renkasi, kokias pažintines vietas Lietuvoje aplankyti, „LTG Link“ komanda sukūrė kelionių planus, kuriuos galite rasti čia.

„LTG Link“ pranešimas

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Rugpjūčio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje
Siūloma atnaujinti kurortinio statuso reikalavimus: daugiau lankstumo savivaldybėms Siūloma atnaujinti kurortinio statuso reikalavimus: daugiau lankstumo savivaldybėms
Įgyvendinamas projektas „Galvės ir Lukos ežerų pritaikymas lankyti“ Įgyvendinamas projektas „Galvės ir Lukos ežerų pritaikymas lankyti“
Trakuose – naktinio bėgimo renginys Trakuose – naktinio bėgimo renginys

Renginiai

Žygimantas Jacevičius. Marija – kaip lelija
Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmė (Žolinė) Trakuose
„Užutrakio vakarai“ šį savaitgalį išlydi vasarą
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnų Jubiliejaus bažnyčioje

Kultūra

Leeuwarden – Friesland 2018: Europos kultūros sostinė, formuojanti bendruomenę Leeuwarden – Friesland 2018: Europos kultūros sostinė, formuojanti bendruomenę
„Užutrakio vakarai“ šį savaitgalį išlydi vasarą
Penkiems kultūros paveldo objektams atnaujinti – daugiau kaip 4 mln. eurų Penkiems kultūros paveldo objektams atnaujinti – daugiau kaip 4 mln. eurų
Žolinė Trakuose ir Kopūstinės šventė

Sveikata

Kopriklausomybė – tai ne meilė, o skausmo grandinė
Psichikos sveikatos specialistų komanda iš Lietuvos stažavosi Ukrainoje Psichikos sveikatos specialistų komanda iš Lietuvos stažavosi Ukrainoje
Senjorams – papildomos privalomojo sveikatos draudimo garantijos Senjorams – papildomos privalomojo sveikatos draudimo garantijos
Kraujo donorai savo apsilankymus jau gali peržiūrėti internetu
pokyciai pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos