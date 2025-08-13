Į Žolinės šventę – traukiniais: ilgąjį savaitgalį – nuolaidos bilietams

LTG grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ ilgąjį Žolinės savaitgalį kviečia traukiniautojus Lietuvoje keliauti pigiau. Rugpjūčio 14–17 dienomis 40 proc. nuolaida bus taikoma vietinių maršrutų bilietams, įsigytiems skaitmeninėse platformose.
Vasaros savaitgaliai – gyventojų ypač mėgstamas laikas keliauti traukiniais. „LTG Link“ duomenimis, būtent vasaros šeštadieniais ir sekmadieniais yra pervežama 16 proc. daugiau keleivių nei kitų metų laikų savaitgaliais. Atsižvelgdama į šią tendenciją, „LTG Link“ šventinį Žolinės savaitgalį kviečia praleisti ne tik aktyviai, bet ir už mažesnę kelionės kainą.
„Ilgasis Žolinės savaitgalis – puiki proga išbandyti keliones traukiniu tiek pažįstamais, tiek naujais maršrutais. Siūlydami keleiviams šią vasaros savaitgalio nuolaidą vietiniams maršrutams, tikimės paskatinti gyventojus atrasti tvarią alternatyvą automobiliui ir įsitikinti, kad traukinys – tai tinkamas pasirinkimas tiek laisvalaikiui, tiek kelionei į darbą“, – sako „LTG Link“ generalinė direktorė Kristina Meidė.
Vietinių maršrutų bilietais su 40 proc. nuolaida kviečiama pasirūpinti iš anksto – juos bus galima įsigyti jau nuo rugpjūčio 5 dienos.
Nuolaida suteikiama bilietams, perkamiems skaitmeniniu būdu – „LTG Link“ bilietų pardavimo sistemoje internete arba programėlėje – įvedus akcijos kodą ZOLINES. Akcija galioja kelionėms Lietuvoje, vyksiančioms rugpjūčio 14–17 dienomis, ir taikoma šių maršrutų 1–3 klasėms bilietams.
„LTG Link“ kasdien vykdo daugiau nei 170 reisų, traukiniai pasiekia daugiau nei 100 vietovių. Šiltuoju metų laiku, o ypač – Žolinės savaitgalį, daugelyje miestų ir miestelių organizuojami įvairūs renginiai, į kuriuos keliautojai gali vykti traukiniais. Traukiniautojams, kurie renkasi, kokias pažintines vietas Lietuvoje aplankyti, „LTG Link“ komanda sukūrė kelionių planus, kuriuos galite rasti čia.
„LTG Link“ pranešimas