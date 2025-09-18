Ieškomi nekilnojamojo turto Trakuose savininkai

Parašyta: 2025-09-18 | Kategorija: Kvietimai, Savivaldybė, Seniūnijos, Trakai |

Garažai Gedimino g. Trakuose

Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius pakartotinai kviečia atsiliepti asmenis, galimai turinčius turtinių teisių į šiuos statinius:

  • Garažai, esantys Gedimino gatvėje, Trakuose.

Informuojame, kad Savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į nurodytus statinius, prašome iki 2025 m. lapkričio 21 d. raštu informuoti Trakų rajono savivaldybę apie turimas turtines teises ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.

Pranešimus prašome teikti el. paštu dokumentai@trakai.lt arba tiesiogiai adresu: Vytauto g. 33, Trakai, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius, III aukštas, 322 kab.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistę Kariną Ivanauskienę, tel. (0 528) 25 048, el. p. karina.ivanauskiene@trakai.lt.

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus informacija


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Ieškomi nekilnojamojo turto Trakuose savininkai
Trakuose – piligrimai iš Taivano ir Ukrainos Trakuose – piligrimai iš Taivano ir Ukrainos
80 metų po atominio ginklo panaudojimo 80 metų po atominio ginklo panaudojimo
Trakų seniūnijoje bus surenkamos stambiagabaritės atliekos

Renginiai

Kelione į Stokholmą Trakų TAU studentai išlydėjo vasarą
Trakuose vyko Lietuvos paprastųjų šaškių greitųjų čempionatas
Septynioliktosios Vaižgantinės Maleišiuose – po klasikų skraiste Septynioliktosios Vaižgantinės Maleišiuose – po klasikų skraiste
Rūdiškės jungiasi į nacionalinę šokių akciją „Visa Lietuva šoka“

Kultūra

Kelione į Stokholmą Trakų TAU studentai išlydėjo vasarą
Kaip paskatinti vaiką skaityti knygas? Kaip paskatinti vaiką skaityti knygas?
Septynioliktosios Vaižgantinės Maleišiuose – po klasikų skraiste Septynioliktosios Vaižgantinės Maleišiuose – po klasikų skraiste
Rūdiškės jungiasi į nacionalinę šokių akciją „Visa Lietuva šoka“

Sveikata

Pavojingus gaminius į rinką teikusioms bendrovėms skirtos baudos Pavojingus gaminius į rinką teikusioms bendrovėms skirtos baudos
Iš Baltarusijos atominės elektrinės aušinimo bokštų kylančius vandens garus gyventojai painioja su dūmais Iš Baltarusijos atominės elektrinės aušinimo bokštų kylančius vandens garus gyventojai painioja su dūmais
Prostatos vėžys – iššūkis vyrų sveikatai
Suteikti viltį iš karo grįžusiems – jausmas, atperkantis bet kokią baimę
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos