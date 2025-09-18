Ieškomi nekilnojamojo turto Trakuose savininkai

Garažai Gedimino g. Trakuose
Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius pakartotinai kviečia atsiliepti asmenis, galimai turinčius turtinių teisių į šiuos statinius:
- Garažai, esantys Gedimino gatvėje, Trakuose.
Informuojame, kad Savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į nurodytus statinius, prašome iki 2025 m. lapkričio 21 d. raštu informuoti Trakų rajono savivaldybę apie turimas turtines teises ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.
Pranešimus prašome teikti el. paštu dokumentai@trakai.lt arba tiesiogiai adresu: Vytauto g. 33, Trakai, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius, III aukštas, 322 kab.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistę Kariną Ivanauskienę, tel. (0 528) 25 048, el. p. karina.ivanauskiene@trakai.lt.
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus informacija