II pensijų pakopa – naujas sukčių taikinys: kviečia į vaizdo skambučius, ragina atsiimti lėšas ir „investuoti“ atliekant pavedimus į sukčių valdomas sąskaitas

Daiva Uosytė, SEB banko Prevencijos departamento direktorė
Nors žiniasklaida nuolat skelbia įspėjimus apie finansinius sukčius, jų atakos neslūgsta. Seimui pritarus II pensijų pakopos pakeitimams, šalyje ypač suaktyvėjo sukčiai, kurie taikosi į II pensijų pakopos dalyvius. Reforma įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 dienos, tačiau sukčiai jau dabar aktyviai kalbina gyventojus, vaizdo skambučių metu kviečia „atsiimti“ II pensijų pakopos pinigus ir šias lėšas „investuoti“ atliekant mažus pavedimus į tariamai „investicines“ sąskaitas. Tokios vilionės baigiasi asmens duomenų ir pinigų vagyste.
Svarbu atminti, kad II pensijų pakopos reforma įsigalios tik nuo 2026 m. sausio 1 dienos. Todėl šiuo metu, net jei kas nors skambina ar ragina imtis veiksmų, nėra jokios teorinės galimybės ką nors pakeisti ar atsiimti II pakopos lėšas – tai sukčių bandymas išvilioti jūsų duomenis ar pinigus.
„Reformai ruošiasi ne tik gyventojai, dar labiau jai ruošiasi finansiniai sukčiai. Sukčiai veikia itin įtikinamai – kalba lietuviškai, prisistato brokeriais, kviečia į vaizdo skambučius ir „konsultuoja“ gyventojus, ką reikia daryti su II pensijų pakopos sutartimis. Ragina jas nutraukti, o atsiimtus pinigus investuoti į jų siūlomas neva investicines bendroves. Sukčiai jau dabar ragina pradėti investuoti ir atlikti mokėjimus 100-200 eurų sumomis, kad įgautų aukų pasitikėjimą, kurį vėliau išnaudos pavagiant didesnes pinigų sumas, atsiimtas būtent iš II pensijų pakopos. Tačiau už tariamų investicinių bendrovių yra organizuotos nusikalstamos grupuotės ir pačių sukčių valdomos sąskaitos, iš kurių surinktos pavogtos gyventojų lėšos yra toliau persiunčiamos į kitas sąskaitas, kripto turto pinigines arba yra išgryninamos“, – komentuoja Daiva Uosytė, SEB banko Prevencijos departamento direktorė.
Klientai dalinasi, kad sulaukia apsimestinių SMS žinučių ir netikrų el. laiškų iš „Sodros“ su kvietimais spausti nuorodas, kad atsiimtų neva „Sodroje“ sukauptą pensijų dalį kripto valiuta. Taip pat sulaukia skambučių iš brokerių, kurie konsultuoja kaip nutraukti II pakopos sutartis ir atsiimtas lėšas investuoti į jų patikimas bendroves. Sukčiai gyventojus taip pat perspėja, kad banko darbuotojai gali užduoti papildomų klausimų dėl išvedamų lėšų, nurodo kokius atsakymus tokiais atvejais pateikti.
„Raginame gyventojus būti itin atsargiems ir neatskleisti jokių duomenų nepažįstamiems asmenims, nepriimti skubotų sprendimų, susijusių su raginimu nutraukti II pakopos sutartis bei atsiimtas lėšas pervesti. Nuo spalio mėnesio teikiama gavėjo vardo ir sąskaitos patikrinimo paslauga, tad visais atvejais raginame atkreipti dėmesį į informacinį pranešimą apie tai, ar gavėjo vardas ir pavardė sutampa su tikruoju sąskaitos savininku. Ar investavimo bendrovės yra tikros, legalios bei turi licenciją teikti paslaugas Lietuvoje, galima pasitikrinti Lietuvos banko svetainėje“, – sako D. Uosytė.
Jei sulaukėte skambučio ar žinutės, kurioje žadama greita grąža be jokios rizikos, jei prašo jūsų asmens duomenų ar prašo jungtis prie kažkokių sistemų – tai aiškus signalas, kad bendraujate su sukčiumi.
Kaip apsisaugoti?
- Neatskleiskite asmeninių duomenų nepažįstamiems asmenims
- Neprisijunkite prie neaiškių platformų ar programų, kurias siūlo „brokeriai“
- Visada tikrinkite, ar investavimo paslaugų teikėjas yra licencijuotas – tai galite padaryti Lietuvos banko svetainėje
- Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa – vadinasi, taip ir yra
SEB banko Prevencijos departamento pranešimas