Iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“ renginiai – ir Trakų rajono bibliotekose

Iniciatyva „Tėčiai skaito vaikams“ – tai Skaitymo skatinimo programos dalis, kurios tikslas– motyvuoti būtent tėčius skaityti vaikams, praleisti daugiau laiko kartu ir stiprinti tarpusavio ryšius. Atlikti tyrimai rodo, kad tėčiai vaikams skaito rečiau nei mamos, todėl ši iniciatyva siekia keisti nusistovėjusias tradicijas.
Nuo 2019 m. vykstantis projektas „Tėčiai skaito vaikams“ šiemet dar labiau išsiplėtė – iniciatyvą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) perėmė regionai: apskričių viešosios bibliotekos. Šios iniciatyvos esmė – parodyti, kad skaityti gali būti smagus, įdomus ir prasmingas užsiėmimas, o garsiai skaitančio tėčio balsas – viena gražiausių vaikystės patirčių.
Prie projekto prisijungusios bibliotekos kviečia šeimas į skaitymo popietes ir susitikimus su žinomais tėčiais, kurie dalijasi savo skaitymo patirtimi ir įkvepia kitus tėvus atrasti skaitymą kaip būdą stiprinti šeimos ryšius bei kurti naujas tradicijas.
Skaitymo banga šį rudenį pasiekė ir Trakų rajono bibliotekas, kuriose vyko keli šilti ir įkvepiantys susitikimai.
Spalio 18 d. Lentvario bibliotekoje vyko šiltas ir linksmas renginys, kurio svečiai buvo garsūs sportininkai, krepšininkai – broliai Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai. Įpratę matyti brolius krepšinio aikštelėje, renginio dalyviai galėjo juos išvysti visai kitokiame – tėčių – vaidmenyje, kur jie skaitė, bendravo ir pokštavo su vaikais. O skaitytos net trys knygelės: M. Marcinkevičiaus „Draugystė“, M. Lindman „Pupulė pabėga į cirką“, R. Jurgaičio, D. Šukio „Žirafa netelpa į lapą“. Lavrinovičiai su mažaisiais bibliotekos lankytojais dalijosi ir prisiminimais bei nuotykiais iš vaikystės. Vaikai klausėsi susidomėję, uždavinėjo rūpimus klausimus, o renginio pabaigoje visi drauge fotografavosi.
Lapkričio 8 d. skaitymo iniciatyva „užliejo“ ir Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių. Čia gausiai susirinkę mažieji lankytojai ir jų tėveliai pasitiko žinomą tėtį – aktorių, laidų vedėją ir humoristą Justiną Jankevičių. Jis skaitė Rimantės Kulvinskytės knygą „Semčiukai“ ir iš karto užbūrė visus savo energija bei gera nuotaika. Skaitymas buvo kupinas emocijų ir netikėtų improvizacijų – vaikai garsiai juokėsi, spėliojo, kas bus toliau, o tėčiai šypsojosi matydami, kaip jų vaikai įsitraukia į aktyvaus klausymo veiklas. Svečias stengėsi motyvuoti tėvelius daugiau skaityti savo vaikams, nes tai yra labai prasminga, o vaikams patarė – priminti tėčiams, kad gal jau laikas paskaityti…
Renginyje dalyvavę tėčiai atviravo, kaip jiems sekasi skaityti, kokias knygas renkasi skaitymui vaikams ir dėkojo už puikų pavyzdį bei padrąsinimą.
Gruodžio 4 d. Trakų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyks dar vienas šios akcijos renginys – susitikimas su rašytoju, dailininku-iliustruotoju Dainiumi Šukiu. Jis pakvies vaikus pasinerti į pasakų kūrimo pasaulį: improvizuoti, skaityti, kurti ir nenustoti svajoti.
Akcija „Tėčiai skaito vaikams“ mums primena, kad skaitymas – tai ne tik žodžiai knygoje, bet ir bendrystė su savo vaikais, geros emocijos ir dvasinis augimas.
Taigi, dovanokime ir leiskime pajusti vieni kitiems stebuklingą skaitymo magiją!
Trakų viešosios bibliotekos informacija