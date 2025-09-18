Iš Baltarusijos atominės elektrinės aušinimo bokštų kylančius vandens garus gyventojai painioja su dūmais

Radiacinės saugos centras (RSC) vis dar sulaukia susirūpinusių gyventojų paklausimų dėl iš Baltarusijos atominės elektrinės aušinimo bokštų matomų kylančių dūmų. Atkreipiame dėmesį, kad eksploatuojant atominę elektrinę technologinio proceso metu šiltas vanduo yra atvėsinamas ir išgarinamas aušinimo bokštuose. Iš jų ir kyla vandens garai, kuriuos Lietuvos gyventojai gali painioti su dūmais. Šis įprastas technologinis procesas atominės elektrinės saugai ir gyventojams bei aplinkai pavojaus nekelia.

Primename, kad ankstyvojo perspėjimo ir informavimo sistemos (RADIS) teikiami aplinkos dozės galios matavimo rezultatai yra nuolatos stebimi, todėl apie bet kokį gręsiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu aplinkoje, gyventojai būtų informuoti nedelsiant.

Radiacinio fono Lietuvoje stočių teikiamus duomenis nuolatos (24/7) stebi RSC specialistai, taip pat duomenų kitimą gali stebėti ir kiekvienas gyventojas RSC interneto svetainėje, pasirinkę aktyvią nuorodą „Radiacinis fonas Lietuvoje“.

