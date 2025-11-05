Iš pasaulio čempionato su bronza

Bronzą pasaulio irklenčių čempionate iškovojęs Tomas Varnas. Justės Varnienės nuotr.
Jungtiniuose Arabų Emyratuose Abu Dabyje spalio 28 – lapkričio 2 dienomis vyko pasaulio irklenčių čempionatas.
Varžybose dalyvavo 460 sportininkų iš 56 pasaulio šalių.
Lietuvai atstovavo trakietis Tomas Varnas, kuris varžėsi 100 metrų sprinto rungtyje “masters” kategorijoje. Įveikęs keturis atrankos etapus, Tomas pateko į pagrindinį finalą, kuriame nusileidęs tik Vokietijos ir Kanados atstovams, finišo liniją kirto trečias ir iškovojo pasaulio čempionato bronzos medalį.
Pasaulio irklenčių čempionate bronzą iškovojo trakietis Tomas Varnas (pirmas iš dešinės). Justės Varnienės nuotr.
Trakų sporto centro inform.