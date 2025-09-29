Išduotas pėsčiųjų tako statybos leidimas

Parašyta: 2025-09-29 | Kategorija: Gamta, Naujienos, Projektai, Savivaldybė, Seniūnijos, Teritorijų planavimai, Trakai, Ūkis |

Š. m. rugsėjo 19 d. buvo išduotas statybos leidimas įrengti pėsčiųjų taką Trakuose, Totoriškių ežero pakrantėje. Naujasis pėsčiųjų takas drieksis nuo Trakų kultūros ir meno centro iki žiedinės sankryžos prie autobusų stoties ir taps svarbia jungtimi.

Įrengus šį taką, bus išplėstas pėsčiųjų takų žiedas, supantis pusiasalį, kuriame įsikūrę Trakai. Jo ilgis sieks apie 5,5 km, o miesto gyventojai ir svečiai galės pasirinkti, kuria puse patogiai apeiti Trakų miesto ežerus – rytine ar vakarine.

Takas suprojektuotas poilsiui ir rekreacijai. Čia numatyta įrengti patogią trasą pasivaikščiojimams, laiptus statesnėse Vytauto gatvės atkarpose, skverą su apskrita apžvalgos terasa ant vandens, du pontoninius lieptus pietiniame ir šiauriniame skveruose. Teritorijoje bus pasodinti nauji želdiniai, įrengti mažosios architektūros elementai bei apšvietimas.

Tai dar vienas svarbus žingsnis, didinantis Trakų patrauklumą gyventojams ir lankytojams – visi galės patogiai judėti pakrantėmis ir grožėtis unikaliais mūsų miesto peizažais.

Trakų rajono savivaldybės informacija


ISSN 2538-6581
