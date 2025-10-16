Įsigalioja lašišų ir šlakių apsaugai skirti žvejybos ribojimai

Aplinkos ministerijos nuotr.

Nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. galios draudimas žvejoti lašišų iš šlakių nerštui svarbiuose upių ruožuose.

Vienoje populiariausių upių, Neryje, bus draudžiama žvejoti nuo kelio Nr. 262 tilto (aukščiau Jonavos) iki Žirmūnų tilto Vilniuje, nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto ir nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių. Likusiuose Neries ruožuose žvejoti galima turint žvejo mėgėjo bilietą, tačiau privaloma paleisti visas sugautas lašišas ir šlakius. Atkreipiame dėmesį, kad nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste šiuo laikotarpiu draudžiama žvejoti naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę. Visą upių ruožų, kuriuose nuo spalio 16 d. įsigalioja žvejybos draudimas, sąrašą, galima rasti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių  4 priede.

Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. taip pat galioja margųjų upėtakių apsaugai skirtas draudimas žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 2 priede nurodytose upėse. Margųjų upėtakių galima sugauti ir kitose upėse, kuriose žvejoti nedraudžiama, tačiau juos privaloma paleisti.

Primename, kad siauražnyplius vėžius draudžiama gaudyti nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d. Invazinius (rainuotuosius ir žymėtuosius) vėžius leidžiama gaudyti ištisus metus, tačiau draudimo metu sugauti siauražnypliai vėžiai ir bet kuriuo metu sugauti plačiažnypliai vėžiai privalo būti nedelsiant paleisti  į tą patį vandens telkinį.

Aplinkos ministerijos inform.


