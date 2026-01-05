Įsigaliojo nauja tvarka: daugiau pasirinkimo galimybių pensijų kaupimo dalyviams

Įsigaliojo Pensijų kaupimo įstatymo pataisos, suteikiančios antros pakopos pensijų kaupimo dalyviams galimybę lanksčiau priimti sprendimus dėl savo finansinės ateities. Atsirado galimybė išsiimti dalį sukauptų lėšų, nutraukti kaupimą dėl labai rimtos sveikatos būklės arba neribotą skaičių kartų laikinai stabdyti įmokų mokėjimą. Nuo 2026 metų pradžios iki 2027 metų pabaigos nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį kiekvienas kaupimo dalyvis galės apsispręsti – tęsti kaupimą ar iš jo pasitraukti.
Kaupiantiems – daugiau lankstumo
Nuo šiol pensijų kaupimo dalyviai galės išsiimti iki 25 proc. sukaupto pensijų turto, tačiau ne daugiau nei jų pačių sumokėtų įmokų suma. Svarbu pažymėti, kad papildomos įmokos, viršijančios 3 proc. nuo darbo užmokesčio, nėra įskaičiuojamos į leistiną išsiimti lėšų sumą. Šia galimybe galima pasinaudoti tik vieną kartą per visą pensijų kaupimo laikotarpį. Tais atvejais, kai kaupimo dalyviai nėra mokėję įmokų savo lėšomis, dalies sukaupto pensijų turto išsiimti negalima. Jei kaupiantysis dar nėra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, nuo jam išmokėtos pensijų turto dalies taikomas 3 proc. atskaitymas „Sodros“ Pensijų anuitetų fondui.
Numatyta ir galimybė pensijų kaupimą baigti anksčiau laiko dėl sveikatos būklės, jeigu kaupimo dalyvis atitinka bent vieną iš nustatytų sąlygų. Tai taikoma žmonėms, kuriems yra išduotas siuntimas paliatyviosios pagalbos paslaugoms gauti, kurie serga sunkia liga, įtraukta į patvirtintą sunkių ligų sąrašą, arba jiems nustatytas 70 proc. ir didesnis netektas dalyvumas. Ligų sąrašą galima rasti čia.
Pasitraukti iš pensijų kaupimo galima ir likus mažiau nei 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus. Tai įmanoma tuo atveju, jei žmogui nėra paskirta išankstinė senatvės pensija ir jo sukauptas pensijų turtas neviršija 50 proc. pensijų anuiteto ribos. 2026 m. pensijų anuiteto riba siekia 16 785 eurus, 50 proc. šios sumos sudaro 8 392,50 euro. Nusprendus pasitraukti iš pensijų kaupimo šiomis sąlygomis, nuo išmokamo pensijų turto taip pat taikomas 3 proc. atskaitymas „Sodros“ Pensijų anuitetų fondui. Jeigu kaupimo dalyviui jau yra paskirta išankstinė senatvės pensija, pasitraukimo iš pensijų kaupimo sąlygos yra tokios pačios kaip ir sulaukus senatvės pensijos amžiaus.
Kai žmogus sulaukia senatvės pensijos amžiaus arba jam paskiriama išankstinė senatvės pensija, priklausomai nuo sukauptos sumos jis gali pasirinkti išmokos rūšį. Jei sukauptas turtas nesiekia anuiteto ribos, galima rinktis vienkartinę išmoką, periodinę išmoką arba pensijų anuitetą. Sukaupus daugiau nei anuiteto riba, privaloma įsigyti pensijų anuitetą. 2026 metais pensijų anuiteto riba yra 16 785 eurai.
Visiems kaupimo dalyviams sudaroma galimybė laikinai sustabdyti įmokų mokėjimą. Kaupimą galima sustabdyti ne trumpesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui, sustabdymą galima atšaukti bet kuriuo metu, o sustabdymų skaičius nėra ribojamas.
Nusprendusiems nutraukti kaupimą – dvejų metų pasitraukimo laikotarpis
Žmonės, svarstantys nutraukti kaupimą, galės priimti sprendimą per dvejų metų pereinamąjį laikotarpį, kuris prasidėjo 2026 m. sausio 1 d. ir baigsis 2027 metų gruodžio 31 d. Per šį laikotarpį kiekvienas pensijų kaupimo dalyvis galės pasitraukti iš kaupimo nepriklausomai nuo amžiaus, darbo stažo ar sukauptos sumos – papildomos sąlygos netaikomos.
Pakanka kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę ir pateikti prašymą. Tai galima padaryti bet kuriuo metu nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. Svarbiausia, kad prašymas bendrovę pasiektų iki šio termino pabaigos.
Sukauptos lėšos bus išmokamos tokiu principu: asmens sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas bus pervesti į banko sąskaitą. Jokių papildomų mokesčių ar atskaitymų nuo šios sumos nebus. Valstybės ir „Sodros“ įmokų dalis grįš į „Sodrą“ ir bus paversta apskaitos vienetais. Tai padidins būsimą žmogaus senatvės pensiją.
Svarbu žinoti, kad pensijų kaupimo bendrovės prašymus nagrinės pagal ketvirčius. Sprendimas bus priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmąsias dešimt kito ketvirčio darbo dienų.
Pavyzdžiui, jei žmogus pateiks prašymą pasitraukti iš kaupimo 2026 m. sausio 19 d., pensijų kaupimo bendrovė sprendimą priims pasibaigus ketvirčiui – po kovo 31 d., o pinigus į žmogaus sąskaitą perves iki 2026 m. balandžio 15 d.
Iki tol, kol pensijų kaupimo bendrovės sprendimas bus užregistruotas Pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registre, „Sodra“ ir toliau perves pensijų kaupimo įmokas nuo žmogaus draudžiamųjų pajamų, nes ji dar neturi informacijos apie žmogaus pateiktą prašymą nutraukti kaupimą. „Sodra“ sužinos tik apie priimtą ir užregistruotą sprendimą, o ne apie patį prašymo pateikimą, todėl įmokos laikotarpiu nuo prašymo pateikimo iki sprendimo priėmimo bus nuskaitomos kaip įprasta, nebent žmogus bus pateikęs prašymą sustabdyti įmokų mokėjimą.
Naujiems dalyviams – kvietimas prisijungti
Jeigu žmogus dar nekaupia ir niekada nedalyvavo pensijų kaupime, 2026 metų sausį jis gaus individualų kvietimą prisijungti prie kaupimo. Tai bus informacinis pranešimas. Jeigu žmogus nuspręs nedalyvauti pensijų kaupime, jokių veiksmų atlikti nereikės. Žmogus nebus automatiškai įtraukiamas į kaupimą. Norintys pradėti kaupti bet kuriuo metu gali pasirinkti vieną iš Lietuvoje veikiančių pensijų kaupimo bendrovių ir pasirašyti sutartį.
Kur rasti svarbią informaciją
Visa aktuali informacija pensijų kaupimo dalyviams pasiekiama prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt. Pagrindiniame paskyros puslapyje galima pamatyti, ar žmogus dalyvauja pensijų kaupime, kurioje pensijų kaupimo bendrovėje kaupia, ar yra sustabdęs įmokų mokėjimą.
Asmeninėje paskyroje kaupiantieji taip pat ras informaciją apie pervestas įmokas ir sukauptą pensijų turtą. Atskirai nurodoma, kiek įmokų į pensijų fondus pervesta nuo žmogaus atlyginimo bei kiek sudarė „Sodros” ir valstybės skatinamosios įmokos.
Prisijungus prie „Sodros“ paskyros arba „Sodros“ interneto svetainėje www.sodra.lt taip pat galima pasinaudoti prognozuojamos pensijos skaičiuokle, kuri leidžia preliminariai įvertinti, kokio dydžio senatvės pensijos galima tikėtis ateityje ir kokią naudą suteikia papildomas kaupimas pensijai.
Jei kyla neaiškumų ar klausimų, visuomet galima kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę arba susisiekti su „Sodros“ informacijos centru telefonu +370 5 250 0883.
SODROS inf.