Išlydėti į geriausias pasaulio aukštąsias mokyklas įstoję studentai: grįžę dirbs Lietuvai

Nuotraukos autorė – Laima Penek (LRV)
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pasveikinti ir į studijas išlydėti konkurso „Kitas 100“ laureatai, įstoję į geriausias pasaulio aukštąsias mokyklas. Iš viso 29 studentų studijas užsienyje finansuos valstybė. Užbaigę studijas konkurso laimėtojai grįš į Lietuvą – jie įsipareigojo savo žinias pritaikyti tėvynėje, čia dirbant bent trejus metus. Studentus sveikino laikinai einantys pareigas Ministras Pirmininkas Rimantas Šadžius, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei viceministras Jonas Petkevičius.
„Nuoširdžiai linkiu, kad Jūsų studijos geriausiuose pasaulio universitetuose tebūtų pradžia aukščiausiais pasiekimais nuklotame kelyje. Kad neprarastumėte alkio žinioms ir ambicijos tobulėjimui, atvirumo naujoms idėjoms ir prieš Jus atsiveriančioms galimybėms. Lauksime kiekvieno iš Jūsų grįžtant – kurti dar puikesnę, šviesesnę ateities Lietuvą, kuriai jūsų patirtis ir talentai yra ir bus labai reikalingi“, – sveikindamas laureatus sakė Ministro Pirmininko pareigas laikinai einantis Rimantas Šadžius.
Ministrė R. Popovienė laureatams linkėjo atkaklumo ir drąsos toliau siekti savo tikslų. „Jei atsiveria galimybės – eikite tuo keliu. Vienaip ar kitaip Jums seksis, įgysite naudingos patirties ir žinių, kurios pravers, kad ir ką mokytumėtės ar dirbtumėte. Didžiuojamės Jūsų pasiekimais ir džiaugiamės, kad po studijų sugrįšite“, – sakė ji.
Konkursas „Kitas 100“ organizuotas jau aštuntą kartą. Konkurso laimėtojams skiriamos stipendijos padengti studijas aukštosiose mokyklose, patenkančiose į geriausiųjų 20-uką pasauliniuose reitinguose.
Parama studijoms šiemet skirta studentams, įstojusiems į Kembridžo, Oksfordo, Harvardo universitetus, taip pat studijuosiantiems Ciuricho menų universitete, Londono menų universitete, Londono imperatoriškajame koledže, Karališkoje muzikos akademijoje, Karališkoje menų akademijoje, Karališkajame menų koledže, Karališkojoje Hagos konservatorijoje ir Džuliardo mokykloje.
Šių metų konkurso laureatai studijuos inžinerijos, geotechnikos, kompiuterių mokslų, ekonomikos, matematikos, gamtos mokslų, edukologijos, politikos mokslų, filosofijos, klinikinės neurologijos, imunologijos, biologijos, genominės medicinos, branduolinės energijos, teatro, kino ir televizijos, smuiko, klarneto, kompozicijos, miesto dizaino ir kt. studijose.
2025 m. konkurse iš viso dalyvavo 89 studentai. Renkant konkurso laimėtojus, paramą administruojančio Valstybinio studijų fondo sudaryta komisija vertina dalyvio pasirinktos aukštosios mokyklos užimamą vietą tarptautiniuose reitinguose, studento motyvaciją, rekomendacinius laiškus bei gyvenimo aprašymą.
Atrinktiems pretendentams skiriama iki 58 tūkst. eurų vieneriems studijų metams. Per aštuonerius metus iš 155 paramą laimėjusių studentų 99 jau užbaigė studijas.
Daugiau renginio nuotraukų čia.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inform.