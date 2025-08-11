Įspėja apie nepatikimas elektronines parduotuves

VTAT nuotr.
Įtartini pardavėjai socialiniuose tinkluose neatostogauja. Pirkėjai viliojami gražiomis nuotraukomis, jautriomis pardavėjų šeimų istorijomis, išpardavimais, kurie žadami tik ribotą laiką. Tačiau detaliau panagrinėjus el. parduotuves, kyla daug įtarimų. Kai kuriuos pažeidimus gali pastebėti ir vartotojas, tam nereikia specialių žinių. Svarbiausia – neskubėti pirkti ir racionaliai vertinti kiekvieną pasiūlymą.
Sekamos pasakos
Ponia Aldona – siuvėja – jau 40 metų įgyvendina savo svajonę kartu su savo dukra. Jos parduoda gražius batus, „kuriuose gera gyventi“, „kurie net po ilgiausios dienos nepavers kojų skausmu“. Kitame savo įraše socialiniame tinkle, šios moterys jau parduoda elegantiškas sukneles. Nuotraukose besišypsančios apsikabinusios dvi moterys prie savo parduotuvės vitrinos. O išpardavimą jos siūlo savo klientams kaip dovaną, išreikšdamos dėkingumą ir pasididžiavimą bene 10 tūkstančių jomis patikėjusioms klientėms. Reikia tik paskubėti, nes išpardavimo prekių kiekiai riboti.
Skubėti pirkti ragina ir miela senjorų pora – smulkieji verslininkai, kurie pavargo kovoti su didžiaisiais prekybos tinklais, užvaldžiusiais rinką. Tačiau verslą nutraukia dėl pozityvesnių priežasčių, nes tapo seneliais ir nori laiką leisti su anūkais, kurie tapo jų gyvenimo šviesa. Taigi, mielieji pardavėjai skelbia didelį išpardavimą: „mūsų nuostabiai aukštakulnių kolekcijai, kurią su meile kūrėme daugelį metų“. Nuotraukose meiliai apsikabinę šypsosi simpatiška senelių pora, kuri pradeda naują gyvenimo etapą.
Kas slypi už pasakų
Netikros nuotraukos. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) specialistams užkliuvo, kad tiek siuvėja Aldona, tiek senelių pora socialiniuose tinkluose parduoda tuos pačius aukštakulnius ir naudoja net tas pačias nuotraukas, nors pardavėjai skirtingi. Lengva atpažinti ir dirbtinio intelekto įrankių pagalba sugeneruotas nuotraukas. Įgudusi akis gali pastebėti keistai apsikabinusią ranką ar iš arti matomą kreivą šypseną veide. Kyla įtarimas, ar ponia Aldona ir laimingi seneliai yra tikri.
Nėra kontaktų. Iš socialinių tinklų paskyrų patekus į el. parduotuves, galima iš karto pastebėti pažeidimą, kad neskelbiami pardavėjo kontaktai. Abi parduotuvės nurodo tik užklausos formą ir el. pašto adresą. Nors pagal teisės aktų reikalavimus būtina nurodyti ir pardavėjo adresą, telefono numerį. Tai kurgi yra ponios Aldonos parduotuvė, kuri taip gražiai vaizduojama nuotraukose?
Keista politika. Abiejose elektroninėse parduotuvėse daug nuorodų į privatumo, pristatymo, grąžinimo politikas. Tačiau panagrinėjus vieną iš jų, grąžinimo politiką, iš karto kyla klausimų. Ponia Aldona netikusias prekes tvarkingai siūlo grąžinti per 14 dienų, tačiau pinigus žada pervesti per 30 dienų, kai teisės aktai įpareigojai tai padaryti ne ilgiau nei per 14 dienų. Be to, rašoma, kad „Grąžinimai turi būti siunčiami į Kiniją, o siuntimo kaina prasideda nuo 20 € – šią išlaidą dengia klientas“. Ta pati sąlyga parašyta ir mūsų mielųjų senelių parduotuvės grąžinimo politikoje. Tai, kas gi, vis dėlto, kūrė ir kruopščiai atrinko jokio skausmo nesukeliančius aukštakulnius?
Klaidos. Nors šį kartą abiejų el. parduotuvių pateikta informacija pakankamai taisyklinga, bet tam tikros klaidos krenta į akis. Ponios Aldonos el. parduotuvėje tituliniame puslapyje yra aktyvi nuoroda „Sekimas ir sekimas“, kuri nukreipia į sąlygas ir nuostatas lenkų kalba.
Kitos keistenybės. Nors laimingieji seneliai socialiniame tinkle reklamavo analogiškus, kaip ponios Aldonos aukštakulnius, el. parduotuvėje jie parduoda tik laikui nepavaldžias sukneles ir vyriškus drabužius. Beje, kažkur tarp sąlygų punktų galima rasti ir senelių įmonės adresą Nyderlanduose. Abiejose parduotuvėse galima pastebėti su tvariu vartojimu susijusių teiginių „Dėkojame už jūsų supratingumą – tai padeda mums kurti tvaresnį pasaulį“, „einame atsakingesnės ateities link – nuo etiškai gaunamų medžiagų iki mūsų ekologinio pėdsako mažinimo“. Abiejose el. parduotuvėse daug nuorodų į puikius klientų atsiliepimus, kurie taip pat kelia klausimų.
Būkite atidūs
VVTAT visada pataria vartotojams atidžiai pirkti internete, ypač socialiniuose tinkluose.
Už teisės aktų pažeidimus pardavėjams VVTAT gali skirti baudas, blokuoti prieigą prie jų el. parduotuvių. Tačiau tai užtrunka, o vartotojai jau būna susivilioję ir nesėkmingai apsipirkę. Kova su sukčiais socialiniuose tinkluose dažnai būna panaši į kovą su vėjo malūnais – uždaryta paskyra rytoj gali būti sukurta kitu pavadinimu, kur tuos pačius aukštakulnius pardavinės jauna savo svajonių siekianti sutuoktinių pora.
Būkite budrūs ir neskubėkite pirkti, kritiškai vertinkite pateiktą informaciją.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija