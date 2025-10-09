Išsakyk savo nuomonę dėl naujos ES kovos su skurdu strategijos

Europos Komisija pradėjo viešąją konsultaciją dėl naujos ES kovos su skurdu strategijos. Tai galimybė kiekvienam iš mūsų – ypač jaunimui – prisidėti prie sprendimų, kurie gali pakeisti ateitį.

Pagrindiniai tikslai

Naujoji strategija bus glaudžiai susijusi su Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimu ir padės siekti 2030 m. skurdo mažinimo tikslo. Ji apims šias kryptis:

  • įtrauki ir tvari ekonominė plėtra,
  • geresnė prieiga prie išsilavinimo ir darbo rinkos,
  • socialinė apsauga ir parama pažeidžiamoms grupėms,
  • skurdo priežasčių – pavyzdžiui, įgūdžių ar išsilavinimo stokos – sprendimas,
  • socialinės sanglaudos stiprinimas ir nelygybės mažinimas,
  • ypatingas dėmesys vaikams, jaunimui ir šeimoms, kurioms gresia skurdas.

Jaunimo vaidmuo

Ši iniciatyva vykdoma taikant jaunimo patikrą (youth check). Tai reiškia, kad jaunimo organizacijos, nevyriausybinės iniciatyvos ir jauni žmonės turi realią galimybę išsakyti savo požiūrį.

Jų indėlis padės identifikuoti, kokie iššūkiai yra aktualiausi, ir pasiūlyti konkrečius sprendimus, kuriuos galėtų įgyvendinti ES ir valstybės narės.

Kaip dalyvauti?

Iki 2025 m. spalio 24 d. (vidurnaktis, Briuselio laiku) kiekvienas gali pateikti savo nuomonę Europos Komisijos portale „Have Your Say“.

Galima pasirinkti du būdus:

  • atsakyti į klausimyną (viešą konsultaciją),
  • arba įkelti savo atsiliepimus tiesiogiai svetainėje.

Kodėl svarbu?

Skurdas yra ne tik ekonominė, bet ir socialinė problema. Jis daro įtaką galimybėms mokytis, dirbti, dalyvauti visuomenėje. Naujoji ES strategija siekia sukurti bendrą Europos viziją, kurioje kiekvienas žmogus turi sąžiningas galimybes.

Dalyvaudami konsultacijoje, jauni žmonės gali parodyti, kas jiems svarbiausia, ir užtikrinti, kad jų balsas būtų girdimas priimant sprendimus.

Daugiau informacijos: https://youth.europa.eu/news/have-your-say-eu-anti-poverty-strategy_en

