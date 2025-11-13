Įtrauktis ir lyderystė Trakų bendruomenėje

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Lentvario Motiejaus Šimelionio ir Lentvario Henriko Sinkevičiaus gimnazijų mokinių spektaklio „Stebuklingoji radasta“ aktoriai. Renginio organizatorių nuotr.
Trakų bendruomenės konferencijoje „Įtrauktis ir lyderystė“ kvestionuota lyderystės samprata per sąsają su įtrauktimi. Labai esminga, kad šis renginys siunčia Trakų bendruomenei žinutę, jog būdami kartu esame stipresni, kad kalbėdami apie individualiai jautrias temas siekiame, jog bendruomenės paribiuose neliktų nei vienas nepastebėtas narys, o ypač vaikas. Tai labai stiprus saugumo garantas, rodantis, kad bendruomenė yra gyva ir turi pažangos potencialo.
Įvairiose bendruomenės komunikavimo formose įtraukiantis lyderis atsiskleidžia kaip asmuo užimantis stiprią socialinę poziciją bei veikiantis žmogiškumu grįstais pasirinkimais, atidumu bendruomenės nariui, norėjimu ir gebėjimu jį išklausyti, suprasti ir palaikyti veikiant kartu. Lyderiavimo pareiga visuomenėje tenka plačiam bendruomenės narių spektrui: politikams, pedagogams, psichologams, edukatoriams, mokinio padėjėjams, tėvams ir netgi pačiam jaunimui. Teisingai pastebėta, kad lyderystė orientuota vertikale nebetenka prasmės dėl nepakankamos įtraukties, per mažos jėgos išsišvaistančios distancijoje tarp veikiančio lyderio ir bendruomenės narių. Todėl lyderystė per tinklaveiką, judanti horizontalėje yra artimesnė, patikimesnė ir pažangesnė. Pažangesnė, nes gali suburti ir įveiklinti didesnį kūrybinį ir intelektinį potencialą, kuris realizuosis per praktines ir naudingas veiklas bendruomenei.
Konferencijos pranešėjai pristatė įgyvendintas veiklas įvairiose Trakų bendruomenės institucijose, kurios liudijo apie pokyčius mąstyme, ugdymo(si) formose bei aplinkose. Mokykla tapo pokyčių erdve, kurioje mokymasis – gyvas procesas. Mąstymo ir metakognityvinių gebėjimų ugdymas yra bendruomenei suprantamas ir tapęs praktine kasdienine veikla. Mąstymo mokyklos stiprybės viešinamos ir esmingai prisideda prie kitų pedagoginių bendruomenių spartesnės pažangos. Mokiniai aktyviai veikia ugdymo procese, stovyklose, savivaldose bei savanoriaudami – supranta, kad jų balsas yra reikšmingas ir girdimas. Džiugu buvo stebėti Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinius Oliviją Mikočiūnaitę (8 b kl.) ir Rapolą Ramanecką (3d gimn. kl.), atsakingai pasiruošusius ir vedančius rajoninį renginį – juk nėra paprasta kalbėti tokiai didelei viso Trakų rajono pedagogų auditorijai.
Renginio pradžioje mokinus pozityviai nuteikė ir sėkmę padrąsinimu užtikrino Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Lentvario Motiejaus Šimelionio ir Lentvario Henriko Sinkevičiaus gimnazijų mokinių spektaklis „Stebuklingoji radasta“ (režisierės: lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Gintarė Padvelskienė ir neformalaus ugdymo mokytoja Violeta Džiugienė) drąsiai formulavo jaunimo vertybinę poziciją, parodijavo koreguotiną šeimos narių bendravimą bei trapų ryšį grįstą tik materialinėmis vertybėmis. Režisierės Gintarės Padvelskienės manymu, gimnazistai sukūrė sceninę pasaką „apie gėrio jėgą, apie šviesą, kurią galime nešti kitiems. Vaikų akimis ši istorija tampa dar tikresnė: juk būtent jie geba nuoširdžiai tikėti stebuklais ir dalintis jais be išskaičiavimo.“
Reflektuojant apie konferencijos naudą, prisimintinos pranešėjų prezentacijos apie pagalbos teikimo algoritmus, mąstymo strategijas taikomas matematikoje, mokyklos kaip pokyčių erdvės su bendrom vertybėm bei vizija traktavimą, tvarumą, bendrystės jausmą ir degančias įtraukties vaikų akis radus kelią iš labirinto, įgalinantį kūrybiškumą. Taip pat nepamirštamas Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos jaunos gyvenimo įgūdžių ir pilietiškumo pagrindų mokytojos Birutės Vyližinskos pranešimas atskleidęs jautrią asmeninę patirtį ir esmingą pokytį lėmusį pedagoginės bendruomenės lyderės – direktorės Vidos Lesauskienės palaikymą, kuri „manyje pamatė daugiau nei aš pati mačiau“.
Trakų rajono konferenciją „Įtrauktis ir lyderystė“ apibendrino bei realių tolesnių veiklų perspektyvą priminė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė. Direktorė pastebėjo, kad konferencija tai išmoktų pamokų rezultatas leidęs pasidžiaugti, pasimėgauti nuveiktais darbais ir priminė, kad laukia tolesni etapai ir kitos sritys: kultūrinis ugdymas bei STEAM. Direktorė Jolanta Martyncevienė pabaigė konferenciją padėka Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos kūrybinei komandai padėjusiai suorganizuoti įtraukų ir dinamišką renginį.
Dėkojame Trakų rajono savivaldybės merui Andriui Šatevičiui, vicemerui Jonui Kietavičiui, švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Daliai Dzigienei ir švietimo bei pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ koordinatorei Rūtai Petrylaitei už Trakų pedagoginei bendruomenei parodytą dėmesį dalyvaujant rajoninėje konferencijoje „Įtrauktis ir lyderystė“.
Naudinga nuoroda: https://view.page/p/kM9Jg8
Jūratė Budvydienė,
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos
Anglų kalbos mokytoja ekspertė