Izraelio kino retrospektyva Trakuose

Retrospektyvą Trakuose rugpjūčio 16 d. atidarė filmas „Blaumilcho kanalas“ (rež. Ephraim Kishon). Iš kairės – Trakų r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Justina Varičkina ir bibliotekos direktorė Danguolė Banevičienė, Izraelio ambasadorės Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein pavaduotojas Erez Golan, bibliotekos vyr. bibliografė Akvilė Narbutienė ir Izraelio ambasados kultūros projektų vadovė Virginija Bunevičiūtė

Paskutinį vasaros mėnesį Lietuvoje prasidėjęs projektas „Izraelio kinas tavo mieste“ lankėsi ir Trakuose. Izraelio ambasadą ir Trakų r. savivaldybės viešąją biblioteką sieja glaudus, ne vienerius metus trunkantis bendradarbiavimas. Izraelio kinas ypač populiarus tarp bibliotekos kinomanų. Taigi, po trumpos pertraukos, Izraelio kinas grįžo į Trakus ir šiemet žiūrovams pristatyti trys skirtingais laikotarpiais sukurti filmai – „Blaumilcho kanalas“, „Pasaulio pakrašty sukite kairėn“ bei „Abulelė“.

Šiltą rugpjūčio 16-osios vakarą Izraelio ambasados atstovai apsilankė Trakuose, kur kartu su Trakų r. savivaldybės viešąja biblioteka pristatė projekto atidarymo filmą – kultinę Ephraimo Kishono 1969-aisiais sukurtą komediją „Blaumilcho kanalas“.

Plačiau projektą „Izraelio kinas tavo mieste“ apžvelgė Izraelio ambasadorės Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein pavaduotojas Erez Golan, Izraelio kino retrospektyvą ir vakaro filmą pristatė Ambasados kultūros projektų vadovė Virginija Bunevičiūtė, susirinkusiuosius pasveikino Trakų r. savivaldybės mero pavaduotoja Jolanta Abucevičienė, pasidžiaugusi ilgamečiu bendradarbiavimu.

Trakų r. savivaldybės mero pavaduotoja Jolanta Abucevičienė ir Izraelio ambasadorės Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein pavaduotojas Erez Golan

„Šiemet, švęsdami diplomatinių santykių tarp Izraelio ir Lietuvos 30-metį, nusprendėme šią progą pažymėti kino projektu. Izraelio kine mėgstame pasišaipyti iš savęs pačių, todėl tuo kinas ir ypatingas. Šaipomės iš mūsų biurokratijos, kritikuojame sprendimų priėmėjus, politikus, mūsų kine nėra jokių tabu ir tikriausiai dėl to mūsų kinas yra vertinamas visame pasaulyje. Filmas, kurį šį vakarą žiūrėsime – pavyzdys būtent to, apie ką kalbu, ir nors šis filmas sukurtas daugiau kaip prieš 50 metų, tačiau jo turinys šiandien ne mažiau aktualus“, – teigė Izraelio ambasadorės Lietuvoje pavaduotojas E. Golan.

„Blaumilcho kanalas“, sukurtas 1969-aisiais, yra vienas iš gražiausių ir labiausiai žinomų to meto Izraelio satyros komedijų pavyzdžių. Filmas pašiepia biurokratiją ir kasdienio gyvenimo absurdiškas situacijas. Be garsiausių to meto Izraelio žvaigždžių, vaidina 1 000 artistų, Tel Avive specialiai filmui išraustas kanalas. Kino juosta gavo keletą tarptautinių apdovanojimų. Kiti du filmai – „Pasaulio pakrašty sukite kairėn“ (2004) ir „Abulelė“ (2015) – ne mažiau garsūs, nors sukurti jau visai kitu periodu“, – susirinkusiems žiūrovams Izraelio kino retrospektyvą pristatė Ambasados kultūros projektų vadovė V. Bunevičiūtė.

Rugpjūčio 19-osios popietę bibliotekos skaitykloje parodytas fantastinis filmas visai šeimai „Abulelė“ (rež. Jonathan Geva), pasakojantis apie berniuko ir mistinės būtybės draugystę.

Romantinių dramų mėgėjams rugpjūčio 24-osios pavakarę buvo pristatytas keturis apdovanojimus Izraelio ir tarptautiniuose festivaliuose pelnęs filmas „Pasaulio pakrašty sukite kairėn“ (rež. Avi Nesher). Kino juosta pasakoja apie dviejų į Izraelį atvykusių merginų, indės ir prancūzės, draugystę bei meilės romaną. Filme taip pat nagrinėjami sunkumai ir netikėtumai, kylantys integruojantis šeimoms iš skirtingų etninių terpių, jų kova su imigracija ir prietarais.

Filmai buvo rodomi originalo (hebrajų) kalba su lietuviškais subtitrais. Prieš kiekvieną kino seansą dalyviams demonstruotas reprezentacinis filmukas – žvilgsnis į Izraelio istoriją, gamtą, bendrumą, kultūrą, kulinariją ir inovacijas. Tokiu būdu žiūrovai turėjo galimybę išgirsti autentišką kalbą, o pasinėrę į retrospektyvą susipažinti su Izraeliu. Kino seansų metu susirinkusieji ne tik galėjo mėgautis itin turtingo turinio filmais, bet taip pat skanauti „izraelietiškais spragėsiais“ – kultiniu Izraelio užkandžiu „BAMBA“, specialiai atgabentu projekto svečiams.

Dėkojame Izraelio ambasadai už trakiečiams ir miesto svečiams padovanotą kiną bei už glaudų bendradarbiavimą, kurio tikimės ir ateityje. Dėkojame ir žiūrovams, atsidavusiems profesionaliam kinui.

Akvilė NARBUTIENĖ,

Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė