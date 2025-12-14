Jaunimo apdovanojimai 2025: nominuokite labiausiai nusipelniusius

Kviečiame balsuoti už šiemet labiausiai Trakų rajono savivaldybei nusipelniusius jaunuolius, komandas, projektus, iniciatyvas, jaunimo organizacijas ar su jaunimu dirbančius asmenis! Taip pat – jaunimui draugiškus mokytojus, seniūnus, kitus asmenis, remiančius ir palaikančius jaunus žmones.
Šiais apdovanojimais siekiama pastebėti ir įvertinti aktyvius ir pilietiškus jaunuolius, kurie savo pasiekimais garsina Trakų rajono savivaldybę, prie jaunimo užimtumo skatinimo ir problemų sprendimo labiausiai prisidedančius fizinius ir juridinius asmenis, skatinti jaunimą nebijoti išsiskirti, kurti, organizuoti, užsiimti pilietiškomis veiklomis, sportuoti, siekti žinių ir mokslo pasiekimų bei atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo politiką.
Balsavimo anketą rasite čia: https://forms.gle/M22Rf74KTwna2U4Y9
Balsavimas vyksta iki š. m. gruodžio 22 d. 15.00 val.
Nugalėtojams įteikiami mero A. Šatevičiaus padėkos raštai ir Trakų rajono savivaldybės įsteigti 100 Eur vertės piniginiai apdovanojimai.
Jaunimo apdovanojimai vyks š. m. gruodžio 29 d. Trakų kultūros ir meno centre.