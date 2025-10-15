Jaunimo džiazas – jaunimui

Parašyta: 2025-10-15 | Kategorija: Kultūra, Lietuva, Renginiai, Trakai |


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Trakuose surengta Lietuvos kultūros centrų asociacijos konferencija „Kultūros galia“ Trakuose surengta Lietuvos kultūros centrų asociacijos konferencija „Kultūros galia“
Vilko kraštas. Laikas prie Vilkokšnio
Būsimi savanoriai kviečiami į Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro mokymus
Europos kurortų ir SPA asociacijos kongresas Europos kurortų ir SPA asociacijos kongresas

Renginiai

Bitininkų sezono užbaigtuvės Būčių kaime
Sveikiname trakietį Dominyką Jančionį ir Martyną Kazlauskaitę, iškovojus bronzos medalius
Trakuose surengta Lietuvos kultūros centrų asociacijos konferencija „Kultūros galia“ Trakuose surengta Lietuvos kultūros centrų asociacijos konferencija „Kultūros galia“
Vilko kraštas. Laikas prie Vilkokšnio

Kultūra

Trakuose surengta Lietuvos kultūros centrų asociacijos konferencija „Kultūros galia“ Trakuose surengta Lietuvos kultūros centrų asociacijos konferencija „Kultūros galia“
Vilko kraštas. Laikas prie Vilkokšnio
Konkursas „Vėliava mokyklai“ – laimėjusią mokyklą galės rinkti visi
Trakų kultūros ir meno centrui – 40 metų. Kviečiame į šventę!

Sveikata

Bitininkų sezono užbaigtuvės Būčių kaime
Europos kurortų ir SPA asociacijos kongresas Europos kurortų ir SPA asociacijos kongresas
Pasaulinė maisto diena: maisto švaistymas ir klimato iššūkiai Pasaulinė maisto diena: maisto švaistymas ir klimato iššūkiai
UAB „Vievio paukščiai“ kiaušinių tiekimas rinkai atnaujintas UAB „Vievio paukščiai“ kiaušinių tiekimas rinkai atnaujintas
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos