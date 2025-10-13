K. Kaupinio filmo „Badautojų namelis“ premjeroje Varšuvoje – Lenkijos palaikymas Lietuvos kultūros bendruomenei

Lenkijos palaikymas Lietuvos kultūros bendruomenei. A. Solomino nuotr.
41-ajame Varšuvos kino festivalyje įvyko naujausio režisieriaus Karolio Kaupinio filmo „Badautojų namelis“ tarptautinė premjera. Kūrybinė komanda sulaukė ne tik daugybės klausimų apie filme rodomus įvykius, tačiau ir Lenkijos kultūros žmonių palaikymo protestuojančiai Lietuvos kultūros bendruomenei.
„Kolegos iš Lenkijos nuoširdžiai žavėjosi, kaip mes taip sugebame konsoliduotis ir veikti drauge. Sulaukėme išties didelio palaikymo – jį išreiškė žinomas Lenkijos teatras „TR Warszawa“, pagrindinių žiniasklaidos priemonių atstovai, meno, kultūros lauko žmonės“, – pasakojo K. Kaupinis.
Pasak režisieriaus, filme rodomas badautojų namelis tapo savotišku simboliu šiems laikams ir dabartinei mūsų situacijai: „Mes patys dabar netiesiogiai esame „Badautojų namelyje“.
Premjera Lietuvoje – sausio pabaigoje
Sausio pabaigoje Lietuvos kino teatrus pasieksiantis naujausias K. Kaupinio kūrinys buvo atrinktas į Varšuvos festivalio konkursinę programą, kurioje dalyvauja pirmieji arba antrieji režisierių filmai iš viso pasaulio.
„Mes daug kalbame, kad Lenkija mums svarbus kaimynas. Labai džiaugiausi, kad tai įgyvendiname realiais darbais ir buvome pastebėti „A“ klasės Varšuvos kino festivalio programos sudarytojų. „Badautojų namelyje“ daug subtilių dalykų, kurie kultūriškai gali būti suprantami tik mums, bet kaip parodė klausimai po filmo – tai universalu ir sukuria galimybes pasidomėti Lietuva“, – sako Marija Razgutė, „M-Films“ prodiuserė.
Pasak K. Kaupinio, po filmo su kolegomis kalbėjomės apie Lenkijos ir Lietuvos santykius ir jų svarbą. „Filme nuskamba badautojų frazė: „Gal ir Lenkijos TV atvažiuos mūsų nufilmuoti?“. Iš herojės lūpų tai atrodo lyg vartai į Vakarus. Taip jau sutapo, kad buvome pastebėti ir filmą pristatome Varšuvoje“, – šypsosi režisierius.
Filme vaidina I. Stasiulytė
Absurdo komedija jau sulaukė ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesio – straipsnį pateikia garsus JAV leidinys „Variety“. Jame K. Kaupinis tikisi, kad po filmo žiūrovai pajus šilumą ir viltį, norą pasikalbėti su kitu žmogumi ir išklausyti jo.
„Badautojų namelis“ pasakoja apie televizijos diktorę Daivą, kuri vieną dieną su šimtais kolegų netenka darbo. Energinga ir atkakli moteris pasiryžta dėl televizijos padaryti viską. Paskelbusi bado akciją, ji kartu su dviem prisijungusiais kolegomis apsigyvena vagonėlyje prie televizijos pastato ir tikisi tarptautinės žiniasklaidos susidomėjimo. Pilvas gurgia, o dėmesio nėra. Filme apie žmogiško artumo alkį, ryžtą svajoti ir žūtbūt siekti savo tikslo vaidina Ineta Stasiulytė, Arvydas Dapšys, Paulius Pinigis, Algirdas Dainavičius, Albinas Kėleris, Eglė Mikulionytė.
„Badautojų namelis“ – antrasis K. Kaupinio ilgametražis filmas. Debiutinis režisieriaus ilgametražis filmas „Nova Lituania“ buvo įvertintas net šešiomis „Sidabrinėmis gervėmis“ ir apkeliavo daugybę tarptautinių festivalių. Dvi Nacionalinių kino apdovanojimų statulėlės atiteko K. Kaupinio trumpametražiam filmui „Triukšmadarys“.
Filmo gamybą iš dalies finansavo Lietuvos kino centras, „Eurimages“, Čekijos kino institutas, Latvijos kino centras, „Kūrybiška Europa“, Lietuvos radijas ir televizija.
