Ką svarbu žinoti apie automobilio akumuliatorių paspaudus pirmiesiems šalčiams?

Asociatyvi automobilių žiemą nuotrauka. Josh Hild / Pexels
Artėjantis šaltasis metų laikas vairuotojams kasmet reiškia ne tik sudėtingesnes eismo sąlygas, bet ir naujus iššūkius, susijusius su automobilio technine būkle. Žemesnė oro temperatūra, didesnė drėgmė ir dažni trumpi važiavimai mieste daro tiesioginę įtaką svarbiausioms automobilio sistemoms. Viena jautriausių sistemų – akumuliatorius: jo būklė dažnai lemia, ar automobilis ryte apskritai užsives.
Šaltuoju metų laiku akumuliatorius patiria didesnę apkrovą nei bet kuriuo kitu sezonu. Žema temperatūra lėtina vidinius cheminius procesus, dėl to sumažėja akumuliatoriaus talpa ir paleidimo galia. Tuo pat metu varikliui užvesti reikia daugiau energijos, nes sutirštėja variklio alyva, padidėja mechaninis pasipriešinimas, todėl starteriui tenka didesnis krūvis. Dėl šių priežasčių net ir vasarą problemų nekėlęs akumuliatorius žiemą gali tapti silpnąja automobilio vieta.
„Daugelis vairuotojų apie akumuliatoriaus būklę susimąsto tik tada, kai automobilis ryte nebeužsiveda. Tačiau tokios situacijos dažniausiai yra nuspėjamos ir jų galima išvengti, jei akumuliatorius patikrinamas dar prieš prasidedant šalčiams“, – sako P. Vitkauskas, Inter Cars Lietuva Akumuliatorių skyriaus atstovas.
Specialistai rekomenduoja dar rudenį patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį. Visiškai įkrauto akumuliatoriaus įtampa turėtų siekti apie 12,6 volto. Jei ji mažesnė, akumuliatorių reikėtų įkrauti arba įvertinti jo techninę būklę. Nusilpęs ar ne iki galo įsikrovęs akumuliatorius šaltyje praranda dalį savo pajėgumo ir gali neužtikrinti patikimo variklio užvedimo.
Ne mažiau svarbi ir akumuliatoriaus fizinė būklė. Gnybtai turi būti švarūs, be oksidacijos požymių, laidai – tvarkingai pritvirtinti ir nepažeisti. Prastas kontaktas gali lemti įtampos nuostolius ir sukelti užvedimo problemų net tuomet, kai pats akumuliatorius dar yra tinkamas naudoti.
„Svarbu nepamiršti, kad akumuliatorius turi būti ne tik pakankamai įkrautas, bet ir tinkamai pritvirtintas. Taip pat būtina stebėti, ar nėra oksidacijos požymių ant gnybtų, ar laidai nepažeisti. Tokios iš pirmo žvilgsnio smulkios detalės žiemą dažnai tampa rimtų problemų priežastimi“, – pabrėžia P. Vitkauskas.
Akumuliatoriaus būklei didelę įtaką daro ir vairavimo įpročiai. Dažnas važiavimas trumpais atstumais, ypač mieste, neleidžia akumuliatoriui iki galo įsikrauti po variklio užvedimo. Ilgainiui tai lemia nuolatinį dalinį išsikrovimą, kuris spartina akumuliatoriaus dėvėjimąsi.
„Jei automobiliu dažniausiai važinėjama trumpais atstumais, verta periodiškai leisti varikliui veikti ilgiau arba akumuliatorių įkrauti papildomai. Priešingu atveju net ir techniškai tvarkingas akumuliatorius žiemą gali nuvilti“, – pataria P. Vitkauskas.
Renkantis naują akumuliatorių svarbu atsižvelgti į automobilio gamintojo rekomendacijas – tinkamą talpą, paleidimo srovę, matmenis ir akumuliatoriaus tipą. Tai ypač aktualu automobiliams su „Start-Stop“ sistema, kuriems reikalingi specialiai pritaikyti akumuliatoriai.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad daugelis šiuolaikinių automobilių turi išmanias akumuliatoriaus įkrovimo bei energijos valdymo sistemas. Tokiuose automobiliuose akumuliatoriaus keitimas nebėra tik mechaninis veiksmas. Vien fiziškai pakeisti akumuliatorių dažnai neužtenka – kad jis būtų tinkamai įkraunamas ir maksimaliai ilgai naudojamas, naują akumuliatorių su automobiliu reikia susieti naudojant diagnostinę įrangą.
„Anksčiau akumuliatoriaus keitimas buvo paprastas darbas, kurį daugelis vairuotojų galėjo atlikti patys. Tačiau šiandien, ypač naujesniuose automobiliuose, be diagnostikos neapsieinama – programiškai nesusietas akumuliatorius gali būti kraunamas netinkamai, o tai trumpina jo naudojimo laiką“, – pabrėžia P. Vitkauskas.
Tinkama akumuliatoriaus priežiūra, laiku atlikta patikra ir atsakingi vairavimo įpročiai leidžia išvengti daugelio nedžiuginančių situacijų žiemą. Pasirūpinus šia automobilio dalimi iš anksto, pirmieji šalčiai netaps nemalonių netikėtumų priežastimi, o automobilis bus paruoštas šaltajam sezonui.