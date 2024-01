Kad slogos gydymas nesibaigtų priklausomybe nosies purškalams

Sloga – dažna įvairių alergijų bei virusinių ligų palydovė, todėl nosies lašų ar purškalų galima rasti bene kiekvieno žmogaus namų vaistinėlėje. Nors iš pirmo žvilgsnio varvančios ar užgulusios nosies problemas šie preparatai išsprendžia gana lengvai, vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Jurgita Jankauskienė pabrėžia – nekontroliuojamas ar ilgalaikis nosies lašų vartojimas gali sukelti sunkiai įveikiamą priklausomybę. Tad ko reikėtų imtis, jei be nosies lašų nebegalime įsivaizduoti nė dienos – rašoma pranešime spaudai.



Vaistininkė įvardija, kad susirgus erzinančia sloga ar pasireiškiant nosies gleivinės uždegimo simptomams, nosies lašai ir purškalai gali būti iš tiesų veiksminga gydomoji priemonė. Tačiau būtina išlikti budriems ir pasirinkti tik konkrečiai problemai skirtą preparatą bei naudoti jį tik pagal gydytojo ar vaistininko nurodytas instrukcijas. Kitu atveju, galima sulaukti daugiau žalos, nei naudos.

„Visų pirma, labai svarbu išsiaiškinti paciento jaučiamus simptomus, kurie padeda tiksliai įvertinti, kokie preparatai yra reikalingi. Raginame pacientus neužsiimti savigyda, kadangi kas tinka vienam, kitam gali pakenkti. Pavyzdžiui, jūros vandens purškalai nosiai yra bene saugiausi ilgesniam naudojimui. Jie padeda drėkinti nosies gleivinę ir mažina dirglumą, kurį gali sukelti sausas patalpų oras, dažnas nosies pūtimas, pasikeitusios klimato sąlygos.

Antihistamininiai nosies purškalai – skirti alergijos simptomams, tokiems kaip čiaudulys, nosies užgulimas ar niežėjimas gydyti. Kortikosteroidiniais nosies purškalais siekiama sumažinti uždegimą nosies gleivinėje ir gydyti rinitą ar kitas nosies ligas. Dar yra antibakteriniai nosies purškalai, savo sudėtyje turintys antibiotikų – pastaruosius paskiria gydytojas, kai pacientai serga bakterinėmis nosies infekcijomis“, – dėsto J. Jankauskienė.

Vaistininkė įvardija, kad visgi tarp pacientų daugiausiai problemų sukelia ir dažniausiai naudojami yra vazokonstrikciniai nosies purškalai, kuriuose yra tokių veikliųjų medžiagų kaip oksimetazolinas ar ksilometazolinas. Tokie preparatai siaurina kraujagysles nosies gleivinėje, todėl gana greitai sumažina nosies užgulimą ir palengvina kvėpavimą.

Kaip vystosi priklausomybė?

Anot J. Jankauskienės, netinkamai naudojami preparatai gali būti žalingi. Nosies lašuose ir purškaluose esančios medžiagos ilguoju periodu sukelia atvirkštinį efektą – nosies gleivinė pradeda nebevykdyti jai įprastų funkcijų ir gali tapti priklausoma nuo pagalbinių medžiagų. O tam, kad žmogus galėtų normaliai kvėpuoti ir nejausti fizinio ar emocinio diskomforto, nosies lašų naudojimas virsta kasdiene užduotimi. Taip pat dėl besivystančios organizmo tolerancijos, veikliosios medžiagos praranda veiksmingumą, o vaistininkė pažymi, jog kartais nutinka ir taip, kad žmonės nuo priklausomybės nosies preparatams kenčia ne vieną dešimtmetį ir sunkiai ryžtasi žengti žingsnį gydymo link.

„Nors sergantiems sloga, nosies lašai ar purškalai gali atrodyti kaip išsigelbėjimas, deja, juos rekomenduojama naudoti ne ilgiau nei 7 dienas, nebent gydytojas nurodė kitaip. Ilgalaikis jų naudojimas ir specialistų rekomendacijų nepaisymas gali sukelti ne tik priklausomybę, bet ir visą gausybę kitų sveikatos problemų, tokių kaip nosies gleivinės uždegimas, kraujagyslių nosyje suplonėjimas, kraujavimas, uoslės pokyčiai ir pan. Negana to, ilgainiui atsiradęs nosies gleivinės patinimas gali sutrikdyti natūralų gleivių tekėjimą, sudarant palankias sąlygas infekcijoms plisti“, – pamini „Camelia“ vaistininkė.

Ko imtis?

Farmacijos ekspertė guodžia, kad jei didelė žala nosies gleivinei dar nepadaryta, dažnu atveju užteks paprasčiausiai nustoti vartoti šiuos preparatus. Saugiausia tai daryti palaipsniui mažinant įpurškimų per parą kiekį, o vėliau rinktis nosies lašus, kuriuose veikliosios medžiagos yra mažiau. Tarkime, skirtus vaikams. Dar vėliau – vazokonstrikcinius nosies purškalus pakeisti jūros vandens purškalais. Po to reikėtų stengtis išsiversti ir be jų.

„Normalu, kad nutraukus nosies lašų vartojimą, pasireiškia atmetimo sindromas: kankina nosies užgulimas, padidėjusi nosies sekrecija, čiaudulys, atsiranda niežėjimas, gali pasitaikyti žaizdelių. Jei ši priklausomybė jau yra įsisenėjusi, taip pat atsiranda netikėtų simptomų, tokių kaip kraujo tekėjimas iš nosies, skausmingi įtrūkimai, neįprasti skausmai veido srityje ar pūlinių susidarymas nosies ertmėje, jau būtina ir gydytojo konsultacija“, – priduria vaistininkė J. Jankauskienė.