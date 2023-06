Kada verta skolinti pinigus, o kada ne?

Didesnių ar mažesnių sumų skolinimas pasitaiko praktiškai kiekvienam. Tai gali būti pasiūlymas sumokėti už kolegos pietus, kai šis pamiršo piniginę namuose arba paskola į rimtą bėdą pakliuvusiam draugui.

Panašių situacijų dažniausiai pasitaiko tikrai nemažai. Visgi, kartais kyla dvejonių – kada išties verta skolinti pinigus, o kada to daryti nereikėtų?

Paskolos įrodymas

Be jokios abejonės, skolindami pinigus žmonės dažniausiai pasitiki savo artimaisiais. Visgi, visuomenėje gausu įvairių patirčių, kurios įrodo, jog net ir geriausi draugai bei giminaičiai gali apgauti. Būtent dėl šios priežasties, jeigu tikrai norite paskolinti pinigų artimam žmogui, būtinai pasirašykite tam tikrą sutartį ar bent jau paskolos raštelį. Žinoma, čia svarbu atsižvelgti į kelis aspektus. Pavyzdžiui, jeigu tai yra ganėtinai maža suma, tarkime, 20 eurų, be kurių, iš bėdos, Jūs galėtumėte išgyventi – tokiu atveju, rašteliai tikrai nėra būtini. Tačiau, skolinant didesnį pinigų kiekį, vertėtų įsivertinti visas įmanomas rizikas. Be abejo, neretai atrodo, jog iš artimojo prašyti sutarties bei kitų įrodymų yra tartum gėdinga ar kažkaip nemalonu. Visgi, geras draugas ar giminaitis turėtų būti supratingas ir įvertinti situaciją iš Jūsų pusės. Tikėtina, jog skolą grąžinti besiruošiantis asmuo tikrai neprieštaraus sutarties pasirašymui. Tokiu atveju, esant galimybei, pinigus išties galite paskolinti. Visgi, nepamirškite, kad tam tikras įrodymas yra be galo svarbus – kitu atveju, visuomet yra galimybė, jog suteiktos sumos nebeatgausite.

Aplinkybių įvertinimas

Pinigų skolinimas pats iš savęs tikrai nėra būtinai blogas sprendimas. Gyvenime nutinka visko, o nenumatytos nelaimės gali užklupti kiekvieną. Dėl šios priežasties, visuomet pravartu įvertinti skolinimo aplinkybes. Pavyzdžiui, jeigu artimas žmogus susirgo ir jam reikia pinigų gydymui, o Jūs nuoširdžiai norite padėti – tokiu atveju, paskolinti tikrai verta. Tačiau, svarbu logiškai įvertinti sumos grąžinimo aplinkybes. Tarkime, galbūt asmuo kurį laiką negalės dirbti, todėl skolą atgausite tik po metų ar dviejų. Kita vertus, jeigu giminaitis turi įvairių priklausomybių ir, pavyzdžiui, prasilošė, o skolinami pinigai būtų paimti iš Jūsų juodai dienai skirto biudžeto – vertėtų gerai įvertinti, ar išties turite pakankamai galimybių šiam padėti.

Asmeninė situacija

Skolinant pinigus labai svarbu įvertinti ir asmeninę savo situaciją. Pirmiausiai, reikėtų apgalvoti, kokią sumą išties galite skirti. Apsvarstykite blogiausius scenarijus ir įsivaizduokite, jog pinigų neatgausite. Ar tai labai stipriai paveiktų Jūsų gyvenimo kokybę? Jeigu atsakymas yra teigiamas, galbūt reikėtų pergalvoti paskolos susitarimą. Taipogi, vertėtų apsvarstyti tai, kaip pinigų skolinimas artimam žmogui paveiks judviejų santykius. Pavyzdžiui, jeigu nuolat seksite kiekvieną asmens žingsnį bei priekaištausite dėl to, kaip šis elgiasi su savo finansais – galbūt vertėtų pergalvoti susitarimo aplinkybes. Be jokios abejonės, labai svarbu aptarti visas įmanomas sąlygas, realistišką grąžinimo laikotarpį, pagalvoti apie alternatyvius sprendimus. Visgi, nepamirškite, jog skolinti reikėtų tik tiek, kiek išties galite sau leisti.

Ką daryti, jeigu pinigų atgauti nepavyksta?

Jeigu nusprendėte paskolinti tam tikrą pinigų sumą, tačiau jos susigrąžinti nebepavyksta, pirmiausiai mėginkite viską aptarti gražiuoju. Visgi, jei tai nepadeda, vertėtų kreiptis į skolų išieškojimo įmones. Ekspertai padės atgauti pinigus, atsižvelgdami į Jūsų situaciją bei parinkdami tinkamiausią būdą jai išspręsti. Tačiau, šiuo atveju, labai svarbu turėti tam tikrą įrodymą apie tai, kad konkreti suma išties buvo paskolinta. Tai gali būti sutartis ar raštelis, bet kartais tinka ir pavedimų kopijos, įvairūs susirašinėjimai. Visgi, tam, jog iki to neprieitumėte, gerai apsvarstykite tai, kam išties skolinate savo pinigus.

