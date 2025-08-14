Kai kvadratiniai metrai priklauso ne žmogui, o gamtai: „Sengirės fondas“ kviečia investuoti į turtą, kurio niekas nekirs

„Sengirės fondas“ ir „Synthesis Consulting Group“ kviečia visuomenę jungtis į naują socialinę kampaniją „Neįkertamas turtas“, kurios pagrindinis akcentas – nekilnojamojo turto projektą primenančios „Senamiškio rezidencijos“. Pasitelkiant šmaikščias analogijas į NT objektus, iniciatyva siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į nykstančių senųjų miškų problemą.
2025 m. rugpjūčio 5 d. Nevyriausybinė organizacija „Sengirės fondas“ kartu su prekių ženklų strategijos, tyrimų ir dizaino agentūra „Synthesis Consulting Group“ inicijavo naują socialinę kampaniją „Neįkertamas turtas“. Iki rugpjūčio pabaigos vyksiančios iniciatyvos metu bus siekiama surinkti 200 tūkst. eurų siekiančią paramą, kuri bus skirta išpirkti ir ateities kartoms išsaugoti apie 20 hektarų biologiškai vertingų miškų plotą, atrinktą pagal daugiau nei 40 mokslinių kriterijų. Tai pirmoji tokio masto iniciatyva, padėsianti plačiau atskleisti senųjų Lietuvos miškų išsaugojimo svarbą, įtraukiant tiek visuomenę, tiek verslus. Prie keliamų tikslų įgyvendinimo prisideda kampanijos mecenatas „Artea“ bankas.
Kampanijos akcentu tapo „Senamiškio rezidencijų“ projektas su šūkiu „Grąžinkime gamtą gamtai“. Tai šmaikšti aliuzija į nekilnojamojo turto objektus, tačiau šiuo atveju pristatoma visiškai nauja turto klasė, kurioje kvadratiniai metrai priklauso sengirei, o ne žmogui. Vietoje modernių pastatų figūruoja brandus miškas, būstų savininkai – tikrieji girių gyventojai, o pažangiausias technologijas pakeičia natūralūs saulės kolektoriai, vėjo rekuperacija, biologinis apšvietimas ir per tūkstančius metų susiformavusi kaimynystė tarp skirtingų gyvybės formų.
Fondo vadovė Rimantė Paulauskaitė–Digaitienė dalijasi, kad „Neįkertamo turto“ kampanija siekiama atkreipti dėmesį į itin opią senųjų miškų problemą Lietuvoje – tik 1,2 proc. visų valstybės miškų yra apsaugoti nuo kirtimų, o senesnių nei 200 metų miškų fragmentų išlikę vos 0,0009 proc. šalies ploto. Tad surinktos paramos dėka išpirktas miškas taps iš tiesų neįkertamu turtu, kuriame kiekviena rūšis turi savo namus – jame nebus vykdoma jokia žmogaus veikla, o gamtai bus leista gyventi pilną gyvybės ciklą.
„Kampanijos metu išpirktas miškas užtikrins namus tūkstančiams gyvybės rūšių – gyvūnų, augalų, grybų. Po truputį virsdamas sengire, išlaikys visą gyvybės grandinę, negyvą (bet gyvastingą) medieną, buveines nykstančioms rūšims ir unikalias ekosistemas“, – sako R. Paulauskaitė–Digaitienė.
Kampanijos tikslus kartu įgyvendina verslai ir ambasadoriai
Kampanijos mecenatą „Artea“ banką jungtis prie iniciatyvos paskatino skiriamas ypatingas dėmesys lietuviškoms vertybėms, tokioms kaip artumas gamtai. Anot banko administracijos vadovo Vytauto Siniaus, ši iniciatyva dera su ilgalaike „Artea“ vizija būti arčiau žmonių ir to, kas jiems svarbu.
„Mūsų banko šaknys yra lietuviškos, o būdami arčiau savo šalies gyventojų rūpinamės tuo, kas rūpi daugeliui. Miškas lietuviui visuomet buvo ir bus kažkas šiek tiek švento, neįkainojamo. Tai jausmas – kurio nenusipirksi, ką labai taikliai atspindi originali „Senamiškio rezidencijų“ idėja. Miškas kuria vertę bendruomenei ir džiaugiamės galėdami pakviesti savo klientus bei partnerius prie šios iniciatyvos prisidėti – tapt neįkainojamo turto savininkais“, – sako V. Sinius.
Kampaniją realizuoti padeda ir visos „Synthesis Consulting Group“ ekosistemai priklausančios įmonės. „Synthesis Consulting Group“ inicijavo ir įgyvendina koncepciją, internetinę svetainę sukūrė specializuota UX/UI dizaino studija „Neat“, už projekto dizainą atsakinga prekių ženklų dizaino kūrimo studija „andstudio“, o komunikacijos sklaidą įgyvendina viešųjų ryšių agentūra „Particle PR Agency“. Įmonių grupė su fondu dirba nuo pat jo įkūrimo pradžios neatlygintinai.
„Šia kampanija norėjome priminti, kad siekdami vis daugiau materialaus turto, mes dažnai pamirštame turtą, kuris neša naudą visiems – gamtą. Kūrybiškai kontrastuodami miesto ir gamtos pasaulius keliame klausimą – kas iš tiesų yra vertinga?” – papildo „Synthesis Consulting Group“ vadovas Gediminas Užkuraitis.
Šios kampanijos metu fondui tikslų siekti savanoriškai padeda „Senamiškio rezidencijų“ brokeriai – fondo ambasadorių komanda, kurią sudaro tokie žymūs vardai kaip Tomas Narkevičius–Free Finga, Laura Dragūnaitė, Evaldas Jasaitis, Giedrius Širka, Marius Čepulis, Sakalas Uždavinys, Arūnas Sakalauskas, Rugilė Matusevičiūtė bei kiti. Informacinę kampanijos sklaidą vykdo Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.
Prie kampanijos prisidėti gali kiekvienas, projekto puslapyje skirdamas finansinę paramą. Daugiau apie „Neįkertamo turto“ kampaniją – internetinėje svetainėje www.senamiskio.lt.
APIE „SENGIRĖS FONDĄ“
„Sengirės fondas“ – nevyriausybinė organizacija, siekianti išsaugoti senuosius Lietuvos miškus su visa juose esančia gyvybe, kurti ilgaamžius tvarios gamtos pavyzdžius, išskirtinai svarbius biologinės įvairovės išsaugojimui ir klimato kaitos pasekmių sumažinimui – sengires, atviras žmonių lankymui. Fondo vizija – Lietuva, kur gamta priklauso gamtai, jai leidžiama formuotis be žmogaus įtakos, kur visi organizmai – lygiaverčiai ir nė vienas nevadinamas kenkėju.
Fondas inicijuotas po sėkmingos filmo „Sengirė“ premjeros Lietuvoje 2018 m., sulaukus didžiulio visuomenės susidomėjimo, taip pat nacionalinio ir tarptautinio pripažinimo.
Įsteigtas 2020 m. sausį, „Sengirės fondas“ šiandien jau globoja virš 285 ha miškų – būsimų sengirių. Augančios fondo bendruomenės dėka tęsiamos pagrindinės veiklos – miškų apsauga bei visuomenės švietimas. Daugiau https://www.sengiresfondas.lt
„Sengirės fondo“ pranešimas