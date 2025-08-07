Kai vidurių užkietėjimas tampa įkyria problema: ką galime padaryti patys?

Vaistininkė Evelina Zykienė
Remiantis statistika, lėtinis vidurių užkietėjimas paliečia iki 27 proc. pasaulio gyventojų. Deja, ne visi yra linkę šią būklę vertinti rimtai. Vaistininkė Evelina Zykienė įspėja, kad ignoruojamas vidurių užkietėjimas gali sukelti rimtų komplikacijų, todėl dalijasi keletu kasdienių pokyčių, kurie padės patiems susitvarkyti su šia problema, – rašoma vaistinių tinklo „Camelia“ pranešime spaudai.
Anot E. Zykienės, į vaistinę užsukę pacientai neretai bijo ar gėdijasi konsultuotis dėl patiriamo vidurių užkietėjimo, tačiau ši virškinimo problema – labai dažna, su ja susiduria tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus žmonės. Dažniausiai įvardijami simptomai yra sunkumo jausmas, pilvo pūtimas, skausmas, bendrai padidėjęs pilvo tūris.
„Įprastai vidurių užkietėjimu yra laikoma, kai žmogus tuštinasi rečiau, nei tris kartus per savaitę, o išmatos būna labai kietos, smulkios. Pats tuštinimasis gali būti skausmingas, pareikalauti įsitempimo, ilgo laiko tualete, tačiau vis tiek jaučiama, kad pilnai išsituštinti nepavyko. Pasitaiko atvejų, kada pacientai negali pasituštinti net ir visą savaitę. Vidurių užkietėjimas laikomas lėtiniu tada, kai panašūs simptomai ir sunkumai tuštinantis vyrauja tris mėnesius ir ilgiau“, – paaiškina vaistininkė.
Mityba atlieka didelį vaidmenį
Ji atkreipia dėmesį, kad vidurių užkietėjimą gali lemti tiek tam tikri vartojami vaistai ar kai kurios sveikatos būklės, tiek gyvenimo būdo ar net psichologinės priežastys. Pavyzdžiui, vieniems nerimas ir stresas pagreitina žarnyno peristaltiką ir susiduriama su viduriavimu, tačiau kitų kasdienybę gali lydėti negalėjimas išsituštinti. Anot vaistininkės, didelę įtaką daro ir tokios ligos kaip diabetas, nutukimas, kai kurios bakterinės infekcijos, žarnyno polipai, dirgliosios žarnos sindromas, kolitas, endometriozė ir pan.
„Vidurių užkietėjimas gali atsirasti ir dėl netinkamos mitybos, kada vartojame pernelyg daug mėsos, miltinių produktų, cukraus, ypač jei vartojama visų jų kombinacija. Dideli baltymų, riebalų ir cukraus kiekiai gali sulėtinti maisto keliavimą žarnynu, tad dalis virškinamo maisto pradeda kauptis tiesiojoje žarnoje. Tokiu atveju labai svarbu papildyti valgiaraštį skaidulų turinčių maistu ir vartoti pakankamai vandens“, – primena „Camelia“ vaistininkė E. Zykienė.
Kokias klaidas darome?
Pasak vaistininkės, nemažą reikšmę vidurių užkietėjimui gali turėti ir keletas kasdien nejučiomis daromų klaidų, tokių kaip fizinio aktyvumo trūkumas ar apsilankymo tualete atidėjimas. Pilvo raumenų treniravimas ir jų susitraukinėjimo skatinimas atliekant tam tikrus pratimus, tokius kaip įtūpstai, pritūpimai, įvairios jogos pozos – paskatina virškinimo procesus ir žarnyno peristaltiką.
„Su vidurių užkietėjimo problema neretai susiduria sėdimą darbą dirbantys asmenys, taip pat daug laiko praleidžiantys už vairo, dažnai keliaujantys lėktuvu ar traukiniu, nevengiantys ilgai žaisti kompiuterinių žaidimų. Sėdėdami mes visiškai neužsiimame raumenų treniravimu, tad pilvo raumenys pamažu silpsta. Negana to, sėdėdami žmonės pamiršta, kad reikia gerti skysčių, tad prie tuštinimosi pokyčių prisideda ir vandens trūkumas organizme“, – paaiškina E. Zykienė.
Tinkamus tuštinimosi procesus gali sulėtinti ir paprastas delsimas apsilankyti tualete, kai to norisi. Kuo ilgiau atidėliojame ir kenčiame, tuo ilgiau tiesiojoje žarnoje esantis turinys kietėja ir sausėja, tad vėliau pasišalina sudėtingiau. Į tualetą eiti reikėtų tada, kada tik ateina tam poreikis – taip organizmas bus skatinamas veikti efektyviau ir reguliariai pašalinti nereikalingą turinį.
Ką daryti, jei natūralios priemonės nepadeda?
Jei per 3–5 dienas savijauta negerėja ir nepavyksta normaliai pasituštinti, vertėtų, prieš tai pasitarus su gydytoju ar vaistininku, išbandyti lengvo poveikio laisvinamuosius, kurių sudėtyje būtų šaltekšnio ar rabarbarų ekstraktų, natrio pikosulfato. Šie preparatai veikia skatindami žarnyno sienelių susitraukimus bei vandens sekreciją, todėl tuštinimasis paprastai įvyksta per 8 valandas nuo pavartojimo. Vis dėlto, tokius vaistus galima vartoti ne ilgiau poros savaičių, kadangi ilguoju periodu jie gali sukelti organizmo pripratimą, sąveikauti su kitais medikamentais ar lemti kalio trūkumą kraujyje.
„Dar galima pasirinkti osmosinius vidurius laisvinančius preparatus su laktuliozės ar makrogolio veikliosiomis medžiagomis. Jie veikia didindami išmatų tūrį ir suminkštindami jų konsistenciją, tad tuštinimasis gali tapti lengvesnis. Šalia galima vartoti skaidulų preparatus, ypač jei valgome mažai vaisių ar daržovių. Tokio pobūdžio pagalba naudotis galima ilgiau, tačiau neperdėtai – vartojant tokius vaistus nuo mėnesio iki keleto, taip pat gali išsivystyti pripratimas, sutrikti natrio bei vandens pusiausvyra organizme ir išsivystyti dar sunkesnis užkietėjimas“, – perspėja vaistininkė.
Anot jos, siekiantys greito efekto neretai renkasi ir tiesiosios žarnos klizmas ar žvakutes su gliceroliu, polietilenglikoliu arba dujas išskiriančias žvakutes. Pastarosios suveikia itin greitai ir vos per keliasdešimt minučių būna sužadinamas tuštinimosi refleksas. Tačiau svarbu įsidėmėti, kad ši priemonė turėtų būti naudojama tik vienkartinio ir ilgai trunkančio vidurių užkietėjimo atveju, prieš tai pasitarus su vaistininku ar gydytoju.
„Jei minėtos priemonės nesuteikia norimo efekto, o savijauta prastėja: atsiranda pykinimas, stiprus skausmas pilvo zonoje, karščiuojama ar išmatose pastebimas kraujas – būtina kreiptis į medikus. Negydomas vidurių užkietėjimas gali peraugti į hemorojų, skausmingus įtrūkimus, žarnyno funkcijos susilpnėjimą ar itin sunkiais ir retais atvejais – žarnų obstrukciją“, – priduria vaistininkė E. Zykienė.