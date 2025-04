Kai žinai – nebebaisu: kaip LT72 padeda pasiruošti netikėtoms situacijoms

Asociatyvi iliustracija

Kas žino – tas nepanikuoja. Tuo vadovaujasi LT72.lt – nacionalinis projektas, kuriuo siekiama, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje būtų pasirengęs ekstremalioms situacijoms: nuo audros ar gaisro iki karo ar branduolinės avarijos. Tai ne bauginimas, o raginimas žinoti, pasiruošti ir jaustis saugiau.

Svetainėje ir mobilioje programėlėje pateikiama aiški, praktiška informacija: kaip susidėti išvykimo krepšį, ką daryti dingus elektrai, kur slėptis nuo pavojų, ką daryti prireikus evakuotis. Čia – ne teorija, o realus pasirengimo planas kiekvienam.

„Esame komanda. Turime planą“

Projektas LT72 nėra tik informacinė svetainė. Tai – plati komunikacijos kampanija, kurią koordinuoja Vidaus reikalų ministerija. Joje dalyvauja savivaldybės, ugdymo įstaigos, bendruomenės ir net Bažnyčia. Tikslas – pasiekti kuo daugiau žmonių, nepriklausomai nuo jų amžiaus, išsilavinimo ar technologinių įgūdžių.

Skatinamas ir šeimos planavimas: kaip susitarti su artimaisiais, kur susitiksite nelaimės atveju, ką pasiimti, kaip bendrauti, jei neveikia ryšys. Tai paprasti, bet esminiai klausimai, kurie daugeliui kyla tik tada, kai jau būna per vėlu.

O ką daryti tiems, kurie

neturi išmaniojo telefono?

Ne visi turi internetą ar išmaniuosius įrenginius. Todėl informacija apie civilinę saugą platinama ir spausdintu formatu, organizuojami vietiniai mokymai, bendruomenių susitikimai, dalinamos atmintinės. Į kampaniją įsitraukė Raudonasis Kryžius, senjorų organizacijos, o svarbiausia – pagrindinis vaidmuo tenka vietos bendruomenėms, nes saugumas – tai ne vien programėlė, o rūpestis vieni kitais.

Kodėl vadinasi LT72?

Pavadinimas LT72 pasirinktas neatsitiktinai. 72 valandos – tai laikotarpis, kurį kiekvienas žmogus turėtų sugebėti išgyventi savarankiškai per ekstremalią situaciją, kol atvyksta pagalba ar atkuriama infrastruktūra.

Tai reiškia, kad turime būti pasiruošę trims paroms be elektros, ryšio, šildymo ar vandens – ir sugebėti pasirūpinti savimi, šeima, o kartais – ir kaimynais. LT72 simboliškai susieja Lietuvą (LT) su atsparumo rekomendacija (72). Paprastas pavadinimas, bet labai gili žinutė.

ES vaidmuo: kai parama

tampa apsauga

Jis atspindi ES vertybes – atsparumą, bendruomeniškumą, solidarumą.

Nors projektas nacionalinis, jį galima susieti su ES civilinės saugos mechanizmu, veikiančiu visoje Europoje.

Tai tema, kuri nepolitiškai, bet labai žmogiškai kalba apie ES investicijų naudą saugumui.

Galima pateikti kaip „skaitmeninės atsparumo kultūros“ pavyzdį – kas ypač svarbu dabartiniame geopolitiniame kontekste.

Europos sanglauda = saugesni regionai

Sanglaudos politika siekia mažinti skirtumus tarp Europos regionų. LT72 tai daro kitaip – ne per tiltus ar greitkelius, bet per žinojimą, pasirengimą ir pasitikėjimą vieni kitais. Kai kiekvienas miestelis, mokykla ar šeima turi veiksmų planą – visa šalis tampa atsparesnė.

Ir štai čia Europa susijungia ne tik pinigais, bet vertybėmis.

Patikrinti save

Užsukite į www.lt72.lt, pažiūrėkite, ką turite išvykimo krepšyje. Ar žinote, kur artimiausia priedanga? Ar jūsų šeima žino, ką daryti, jei netikėtai dingsta ryšys?

Ne todėl, kad reikia bijoti – o todėl, kad kai žinai, nebebaisu.

Išvykimo krepšys: ką turėti?

Vandens ir maisto atsargų (3 paroms)

Vaistų ir higienos priemonių

Dokumentų kopijas

Žibintuvėlį, radiją, baterijas

Pledą, drabužių, grynųjų pinigų

Telefoną + kroviklį/power banką

Jei neturite galimybės nešiotis daug vandens, verta pasirūpinti vandens filtru – tokiu kaip „Brita“ ar nešiojamu lauko filtru. Jis leidžia naudoti net ir ne visai švarų vandenį, o tai gali būti lemiama išlikimo detalė.

Vanduo – svarbiausias išgyvenimo elementas. Bet jei jo atsargos baigiasi, o neturite prieigos prie saugaus vandens – filtravimo įrenginys gali tapti gyvybiškai svarbus.

Filtras leidžia naudoti net upės, lietaus ar šulinio vandenį, jei vandentiekis neveikia arba užterštas.

Modernūs filtrai pašalina chlorą, sunkiuosius metalus, bakterijas (priklausomai nuo modelio). Jis nereikalauja elektros ir yra lengvas, kompaktiškas, todėl lengvai tilps į krepšį.

Mini testas: „Ar pasiruošęs?“

Ar žinai, kur yra artimiausia priedanga? Ar jūsų šeima turi susitarimą susitikti ekstremaliu atveju? Ar turi išvykimo krepšį? Ar žinai, kaip elgtis dingus ryšiui/elektrai? Ar bent kartą lankei www.lt72.lt?

Jei atsakei „taip“ į bent 3 – puiku!

Visi 5 – tu jau komandos dalis!

Nes saugumas – tai daugiau nei instrukcija

Saugumas – tai ne tik daiktai kuprinėje ar sirenos mieste. Tai jausmas, kad žinai, ką daryti. Tai supratimas, kad nesi vienas – nei namuose, nei kaime, nei visoje Europoje.

Kai kiekvienas iš mūsų pasiruošęs, mes visi – stipresni.

Kai žinai – nebebaisu.

Kai pasiruošęs – gali padėti ir kitam.

Ir kai visą tai darome kartu – tai jau ne tik nacionalinis planas.

Tai bendras europietiškas atsparumas, kylantis iš paprastų žmonių, jų žinojimo ir noro rūpintis vieni kitais.

Europa ruošiasi kartu: kaip skirtingos šalys moko

gyventojus saugumo

Ar žinotumėte, ką daryti, jei trys dienas neveiktų elektra, internetas ir vandentiekis? Lietuvoje į šį klausimą padeda atsakyti LT72 platforma, bet tokios informacinės kampanijos vyksta ir daugelyje kitų Europos šalių. Saugumo kultūra – tai ne vien nacionalinis rūpestis. Tai bendra europinė vertybė, kurią skatina ir remia ES civilinės saugos mechanizmas.

Suomija – 72 valandos pasirengimo

Suomijos portalas 72tuntia.fi (liet. „72 valandos“) ragina gyventojus pasiruošti būti savarankiškus 3 paras. Patarimai pateikiami aiškiai ir praktiškai – kaip paruošti namus, ką turėti atsargose, kaip palaikyti ryšį su artimaisiais. Kaip ir Lietuvoje, skiriamas dėmesys ne tik fiziniam pasiruošimui, bet ir psichologinei pusiausvyrai.

Švedija – brošiūra visai tautai

2018 m. Švedija išsiuntė kiekvienam namų ūkiui brošiūrą „Om krisen eller kriget kommer“ (liet. „Jei ištiktų krizė ar karas“). Joje – išsamus gidas, kaip išgyventi krizę: ką valgyti, kaip šildytis, kaip saugoti informaciją. Šią iniciatyvą organizavo Švedijos civilinės saugos agentūra MSB, o medžiaga prieinama ir internete.

Norvegija – „Tu esi pasirengimo dalis“

Nors Norvegija nepriklauso ES, jos iniciatyvos vertos dėmesio. Kampanija „Du er en del av beredskapen“ (liet. „Tu esi pasirengimo dalis“) skatina gyventojus išlaikyti 7 dienų atsargas ir išmanyti pagrindinius veiksmus nelaimės atveju. Pagrindinė žinutė: kiekvienas žmogus yra pasirengimo sistemos dalis – ne tik valdžia.

Vokietija – perspėjimo programėlės ir atsargų sąrašai

Vokietijos civilinės saugos tarnyba BBK veikia su programėlėmis KATWARN ir NINA, kurios siunčia gyventojams perspėjimus realiu laiku. Taip pat BBK skelbia rekomenduojamą atsargų sąrašą: 10 dienų maisto, 2 litrai vandens per dieną, pirmosios pagalbos priemonės. Įvairiose federalinėse žemėse vyksta ir vietiniai mokymai bendruomenėms.

Prancūzija – FR-Alert sistema Prancūzija 2022 m. paleido FR-Alert – nacionalinę skaitmeninę perspėjimo sistemą, kuri siunčia pranešimus į gyventojų telefonus net be interneto. Informacija pateikiama keliais lygiais – nuo stichinių nelaimių iki terorizmo grėsmių. Be to, veikia ir informaciniai šaltiniai civilinei saugai: interieur.gouv.fr ir service-public.fr.

Kroatija – Civilna Zaštita

Kroatijoje civilinės saugos sistema koordinuojama per Vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos direktoriją. Ši institucija atsakinga už rizikos vertinimą, pasirengimo planavimą ir operatyvų reagavimą į nelaimes. Informacija apie civilinės saugos veiklą pateikiama oficialiame tinklalapyje civilna-zastita.gov.hr.

Slovakija – Ministerstvo vnútra SR

Slovakijoje civilinės saugos klausimus koordinuoja Vidaus reikalų ministerija. Jos atsakomybėje yra rizikos vertinimas, evakuacijos planavimas, gyventojų perspėjimas ir pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu. Daugiau informacijos galima rasti ministerijos svetainėje minv.sk.

Latvija: esi atsakingas už savo saugumą

Latvijos civilinės saugos informacija teikiama per Valstybės ugniagesybos ir gelbėjimo tarnybą (vugd.gov.lv). Nors nėra atskiros „72 valandų“ platformos, visuomenė raginama:

Turėti 3 dienų atsargas (vandens, maisto, vaistų, radijo, žibintuvėlio),

Žinoti evakuacijos planą,

Turėti kontaktus su vietos savivaldybės atsakingais asmenimis.

Latvijoje taip pat rengiamos bendruomeninės pratybos, o kritinių situacijų atveju siunčiami SMS perspėjimai.

Estija: kriisi.ee – „Būk pasiruošęs“

Estijoje veikia specialus pasirengimo portalas www.kriisi.ee (liet. „Krizė“) – estų versija LT72 tipo platformai.

Pateikiama informacija:

Kaip pasiruošti krizėms,

Ką turėti namuose,

Ką daryti elektros dingimo, branduolinės avarijos ar informacinės atakos atveju.

Šis puslapis labai vizualus, patogus, aiškiai apibrėžia kiekvienos šeimos atsakomybę pasirengti savivaldžiam išgyvenimui bent 3 dienas.

Europos Sąjungos vaidmuo: kai saugumas tampa sanglauda

Visos šios iniciatyvos įgyvendinamos skirtingai, bet jas vienija bendras pagrindas – ES civilinės saugos mechanizmas (UCPM). Per šį mechanizmą:

valstybės narės koordinuoja veiksmus nelaimių atveju,

rengiami bendri mokymai, pasirengimo planai ir įrangos bankai,

remiami informavimo ir edukacijos projektai.

Taip ES ne tik reaguoja į krizes, bet ir investuoja į atsparumo stiprinimą, o tai puikiai atitinka sanglaudos politikos tikslus – stiprinti visų regionų gebėjimus susidoroti su iššūkiais.

Pabaigai

Kiekvienas esame pasirengimo grandinės dalis. Nuo Suomijos iki Portugalijos, nuo Klaipėdos iki Helsinkio – visoje Europoje žinios ir atsakomybė tampa nauja atsparumo forma. O kai visos šalys veikia panašiai – kai žinai, nebebaisu tampa ne tik šūkis, bet visos Europos nuostata.

