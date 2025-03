Kaip po pajamų deklaravimo tinkamai sumokėti įmokas „Sodrai“?

Asociatyvi Freepik nuotr.

Savarankiškai dirbantys gyventojai, deklaruodami pajamas, nuo uždirbtų pajamų turi sumokėti ir įmokas „Sodrai“. Mokėtinas sumas bei informaciją, kaip sumokėti įmokas arba kreiptis dėl jų atidėjimo, gyventojai matys asmeninėse „Sodros“ paskyrose.

Deklaruoti pajamas ir sumokėti įmokas „Sodrai“ turi žmonės, kurie 2024 metais dirbo savarankiškai, pavyzdžiui, vykdė individualią veiklą su pažyma. Deklaravus pajamas VMI sistemoje, matomos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumos, tačiau jas reikėtų pasitikslinti.

Sumos gali skirtis priklausomai nuo to, ar žmogus teikė pranešimus apie savarankiškai dirbantį asmenį (SAV pranešimus) ir mokėjo VSD įmokas per praėjusius metus, taip pat nuo to, ar kiekvieną mėnesį mokėjo PSD įmokas.

Kur rasti informaciją apie mokėtinas „Sodros“ įmokas

Kaip ir kasmet, „Sodra“ asmeniškai informuos savarankiškai dirbančius asmenis, kiek ir kokių įmokų jie turi sumokėti po deklaravimo.

Šiais metais žinutės su informacija apie mokėtinas įmokas siunčiamos į savarankiškai dirbančių žmonių asmenines „Sodros“ paskyras www.sodra.lt/gyventojui. Pranešimuose aiškiai nurodoma, kiek VSD ir PSD įmokų jiems reikia sumokėti pagal deklaruotas 2024 metų pajamas.

Žinutėje pateikiama:

✔ Mokėtina suma – nuo deklaruotų pajamų mokėtina VSD ir PSD įmokų suma

✔ Likutis – įvertinus anksčiau sumokėtas sumas likusi sumokėti VSD ir PSD įmokų suma

✔ Mokėjimo terminas – 2025 m. gegužės 2 d.

✔ Mokėjimo rekvizitai ir svarbūs duomenys, pvz., įmokos kodas.

✔ Informacija apie galimybę atidėti įmokų mokėjimą, jei susidaro įsiskolinimas.

Gyventojai raginami nelaukti paskutinės dienos ir įmokas sumokėti laiku, o kilus klausimų – kreiptis į „Sodrą“ telefonu arba pateikti paklausimą per asmeninę paskyrą.

Pajamas deklaravę gyventojai savo įmokų „Sodrai“ dydį taip pat gali sužinoti prisijungę prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui ir patikrinę skiltį „Įmokų mokėjimas“. Paskyrose savarankiškai dirbantys žmonės ras ir daugiau svarbios informacijos apie įmokų mokėjimą bei kitas „Sodros“ paslaugas.

Norint pačiam apskaičiuoti mokėtinas VSD ir PSD sumas, galima pasinaudoti rekomendacinio pobūdžio skaičiuokle.

Kodėl svarbu mokėti įmokas laiku

Savarankiškai dirbantys gyventojai gali pasirinkti: įmokas „Sodrai“ sumokėti už visus praėjusius metus iki gegužės pradžios, arba mokėti įmokas kas mėnesį avansu. Svarbu prisiminti, kad žmogus įgyja teisę į socialinio draudimo išmokas tik po to, kai sumoka įmokas.

Pavyzdžiui, žmogus susirgo, jam buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas ir jis kreipėsi dėl ligos išmokos šių metų vasarį. Jei žmogus deklaruoja pajamas ir moka įmokas kartą per metus, ligos išmoką jis galės gauti tik kitų metų birželį. Taip yra dėl to, kad tik 2026 metais, kai žmogus deklaruos pajamas už visus 2025 metus, „Sodra“ galės įvertinti, ar teisės į išmoką dieną žmogus buvo draudžiamas, ar buvo įgijęs reikalingą ligos socialinio draudimo stažą, ir apskaičiuos išmokos dydį pagal sumokėtas įmokas.

Tuo metu VSD įmokų mokėjimas kiekvieną mėnesį avansu užtikrina galimybę prireikus greičiau gauti socialinio draudimo išmokas.

Savarankiškai dirbantys gyventojai laikomi apdraustaisiais ligos ir motinystės socialiniu draudimu, jei jie iki kalendorinio mėnesio pabaigos yra sumokėję VSD įmokas ir iki kito mėnesio 15 dienos pateikę „Sodrai“ SAV pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį už kalendorinį mėnesį, ėjusį prieš mėnesį, kurį įgyjama teisė į išmoką.

Tarkime, savarankišką veiklą vykdantis žmogus susirgo ir gydytojas jam išdavė nedarbingumo pažymėjimą vasario mėnesį. Tam, kad žmogus turėtų teisę gauti ligos išmoką, VSD įmoka turi būti sumokėta ir pateiktas SAV pranešimas už sausio mėnesį.

Kokio dydžio įmokas reikia mokėti kas mėnesį

Savarankiškai dirbantis žmogus gali pasirinkti, kokio dydžio VSD įmokas jis mokės kiekvieną mėnesį: pavyzdžiui, nuo faktiškai tą mėnesį uždirbtų ar nuo planuojamų uždirbti pajamų, nuo minimalios mėnesio algos ar nuo kitos sumos.

Labai svarbu įvertinti, ar kiekvieną mėnesį deklaruotos sumos susumavus už metus neviršija įmokų bazės, nustatytos įstatyme: 90 proc. nuo apmokestinamųjų pajamų vykdant individualią veiklą ar 50 proc. nuo asmeniniams poreikiams išsiimtos lėšų sumos mažųjų bendrijų ar individualių įmonių savininkams.

Deklaruojant pajamas svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad metinė suma, nuo kurios sumokėtos „Sodros“ įmokos ir VMI deklaruota pajamų suma sutaptų.

Įmokas galima sumokėti dalimis

Jeigu sumokėti įmokas kyla sunkumų, gyventojai gali kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo. Atidėti įmokų mokėjimą supaprastinta tvarka galima, jei socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas ne mažesnis nei 125 eurų ir neviršija 1500 eurų.

Jei įsiskolinimas viršija 1500 eurų, prašyme dėl skolos atidėjimo reikia nurodyti įmokų mokėjimo grafiką, priežastis, kodėl negalite sumokėti įsiskolinimo.

Įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per metus. Prašymą dėl įmokų mokėjimo įsiskolinimo atidėjimo galima pateikti nuo gegužės 2 d.

„Sodros“ informacija