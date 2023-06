Kaip tinkamai kepti baklažaną, kad būtų ne tik skanu, bet ir sveika

Net retai valgantys žalias daržoves įvertina jas iškeptas ant grotelių – tuomet kitaip atsiskleidžia cukinijų, paprikų, svogūnų, morkų, kukurūzų ir įvairiausių kopūstų rūšių skonis. Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pataria, kad grilinti arba kepti orkaitėje ypač verta baklažanus, nes keptuvėje jie linkę sugerti riebalus. Ši daržovė – tikras skaidulų ir antioksidantų šaltinis, tačiau nereikėtų pamiršti ir kitų: kuo spalvingesnė mūsų maisto lėkštė, tuo sveikatai naudingiau. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva primena, kaip išsirinkti šviežiausius baklažanus ir kur juos laikyti namuose.

Mažai kaloringi ir naudingi sveikatai

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, baklažanus į savo racioną naudinga įtraukti tiek sveikiems, tiek turintiems problemų dėl širdies ir kraujagyslių ligų žmonėms: „Baklažanai turi nemažai skaidulų, antioksidantų, įvairių vitaminų bei mineralų. Spalvą jiems suteikiantis antioksidantas – antocianinas, gerina širdies ir kraujagyslių veiklą, todėl šią daržovę verta įtraukti į savo mitybos racioną tiems, kurie nori sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje. Dar viena naudinga baklažanų savybė – juose labai mažai kalorijų: 100 gramų baklažanų yra vos 20 kalorijų.“

Gydytoja dietologė atkreipia dėmesį, kad baklažanai itin traukia riebalus, jeigu kepame juos keptuvėje. „Jei šią daržovę kepsite aliejuje ar įdarysite sūriu – ji taps itin riebiu ir kaloringu patiekalu. Todėl baklažanus geriausia kepti orkaitėje arba grilyje, o iškepus juos svarbu nusausinti popieriniu rankšluosčiu“, – primena dr. E. Gavelienė.

Kepant baklažanus gydytoja dietologė rekomenduoja naudoti tik šiek tiek alyvuogių aliejaus bei apšlakstyti baklažanų griežinėlius citrinos sultimis. Be to, baklažanų griežinėliai sugers mažiau riebalų, jei jie bus keletą valandų pamirkyti vėsiame pasūdytame vandenyje – druska padės sumažinti ir galimą šios daržovės kartumą.

Tinkami įvairiems patiekalams

Baklažanai tinka tiek troškiniams, tiek kaip garnyras šalia mėsos ir paukštienos patiekalų. Juos galima naudoti gaminant skirtingus užkandžius, įvairias užtepėles, salotas, makaronus. Prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad nors įsigyti baklažanų prekybos vietose pirkėjai gali ištisus metus, didžiausias jų pardavimas pastebimas vasaros sezono metu, kai daugelis pirkėjų šią daržovę grilina lauko kepsninėse.

„Visus metus prekiaujame baklažanais, išaugintais Ispanijoje ir Nyderlanduose. Deja, ši daržovė masiškai neauginama Lietuvoje. Tai – lepi kultūra, kuriai reikia pastovaus klimato bei daug šilumos“, – pasakoja O. Suchočeva.

Anot ekspertės, parduotuvėje įsigytus baklažanus reikėtų laikyti šaldytuve, antraip daržovės pradės vysti, praras savo drėgnumą. Renkantis baklažanus prekybos vietose specialistė pataria atkreipti dėmesį tiek į jų spalvą, tiek į stangrumą: „Baklažanas turėtų būti stangrus, o jo odelė – lygi, žvilganti, tamsiai violetinio atspalvio ir be vytimo požymių. Šviežią daržovę išsirinkti padės ir jos kotelis – baklažano stiebelis turėtų būti kuo žalesnis. Tuo tarpu perpjovus baklažaną jis turėtų būti šviesaus, žalsvai gelsvo atspalvio. Tačiau nepjaustykite baklažano, kol nesiruošiate jo gaminti. Baklažanai greitai genda ir ima ruduoti, tad perpjovus juos geriausia suvartoti iš karto.“

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė pataria grilinant daržoves nesupjaustyti jų per plonai – taip jos suirs, o pievagrybius kepti sveikus, nepjaustytus, kepurėlėmis į apačią: „Brokolius ir žiedinius kopūstus pjaustykite kaip kepsnelius. Per pusę perpjautos paprikos ir pievagrybiai iškepa per 8–10 minučių, baklažanai ir cukinijos per 5–7 minutes. Morkas ir pradžių apie 5 minutes apvirkite, tada tiek pat laiko kepkite ant grotelių – taip jos išorėje apskrus, o viduje bus minkštos.“

Grilintos daržovės

Jums reikės:

1 baklažano – 1vnt;

1 cukinijos – 1 vnt;

1 ryšulėlis storesnių smidrų – 250 g;

1 raudonosios paprikos arba kelių mažųjų – 200 g;

1 svogūno;

2 šaukštų ypač tyro alyvuogių aliejaus;

Druskos ir pipirų pagal skonį.

Kaip gaminti:

Pasiruoškite kepsninę su švariomis grotelėmis ir įkaitinkite ją iki vidutinės kaitros. Nupjaukite baklažano, cukinijos, svogūno galus ir supjaustykite griežinėliais. Iš raudonosios paprikos išimkite sėklas ir supjaustykite ją ketvirčiais, mažas perpjaukite per pusę. Nupjaukite smidrų galus. Apšlakstykite daržoves alyvuogių aliejumi ir tolygiai pabarstykite druska bei pipirais. Daržoves kepkite, kol suminkštės ir lengvai apskrus.

Skanaus!