Kaip veikia hidraulinė sistema: pagrindiniai komponentai ir jų paskirtis

Hidraulinės sistemos plačiai naudojamos pramonėje, statybose, žemės ūkyje ir kituose sektoriuose. Jų veikimas pagrįstas Pascalio dėsniu, kuris teigia, kad uždaroje sistemoje esančiame skystyje slėgis perduodamas vienodai visomis kryptimis. Tai reiškia, kad maža jėga, panaudota viename taške, gali virsti daug didesne jėga kitame.
Norint geriau suprasti hidraulikos veikimą, verta išsamiau panagrinėti pagrindinius hidraulinės sistemos komponentus ir jų paskirtį.
Pagrindiniai hidraulinės sistemos komponentai
Pagrindiniai hidraulinės sistemos komponentai: hidraulinis skystis, rezervuaras, siurblys, vamzdynai ir žarnos, valdymo vožtuvai, vykdomieji elementai bei filtrai. Aptarkime kiekvieną iš jų šiek tiek plačiau.
Hidraulinis skystis
Hidraulinis skystis – tai specialus skystis (alyva, emulsija ar vanduo), kuris cirkuliuoja sistemoje. Jis ne tik perduoda slėgį, bet ir sutepa judančias dalis, padeda aušinti sistemą, saugo nuo korozijos. Be hidraulinio skysčio visa hidraulinė sistema tiesiog neveiktų. Esminės jo ypatybės: turi turėti tinkamą klampumą ir atsparumą temperatūros svyravimams.
Rezervuaras (hidraulinė talpa)
Rezervuare laikomas visas hidraulinis skystis. Jis ne tik užtikrina, kad skysčio būtų pakankamai, bet ir leidžia jam šiek tiek atvėsti. Pagrindinė hidraulinės talpos paskirtis, kaip jau supratote, yra hidraulinio skysčio saugojimas.
Siurblys
Siurblys ima hidraulinį skystį iš talpos ir priverčia jį cirkuliuoti sistemoje. Pagrindinė siurblio užduotis – sukurti pastovų arba kintamą srautą, o reikiamas slėgis susidaro dėl apkrovos pasipriešinimo hidraulinėje grandinėje. Siurbliai skiriasi savo tipais, priklausomai nuo galingumo ir konstrukcijos.
Vamzdynai ir žarnos
Tam, kad skystis galėtų judėti nuo siurblio iki cilindrų ar variklių, reikalingi vamzdynai. Jie privalo būti tvirti, nes slėgis sistemoje gali siekti kelis šimtus barų. Kiti svarbūs vamzdynų ir žarnų ypatumai – atsparumas temperatūros pokyčiams, dilimui, vibracijai. Dažniausiai hidraulinėje sistemoje naudojami plieniniai vamzdžiai arba aukšto slėgio lanksčios hidraulinės žarnos.
Valdymo vožtuvai
Valdymo vožtuvų paskirtis – reguliuoti skysčio srautą, slėgį ir kryptį. Pavyzdžiui, kai kurie vožtuvai riboja slėgį, kad sistema nebūtų pažeista. Kiti reguliuoja srautą, kad judesys būtų greitesnis arba lėtesnis. Dar kiti vožtuvai nukreipia skystį reikiama kryptimi, pavyzdžiui, kad ekskavatoriaus strėlė pakiltų, o ne nusileistų.
Vykdomieji elementai
Pagrindiniai vykdomieji elementai – tai hidrauliniai cilindrai ir hidrauliniai varikliai. Cilindrai paverčia skysčio slėgį tiesiniu judesiu – stūmoklis juda pirmyn arba atgal. Taip pakeliamos strėlės, spaudžiami keltuvai. Hidrauliniai varikliai slėgį paverčia sukamąja jėga – suka ratus, gerves ar kitus įrenginius.
Filtrai
Hidrauliniame skystyje bėgant laikui atsiranda dulkių, metalo dalelių, nuosėdų. Jei jos patektų į siurblį ar cilindrus, sistema greitai sugestų. Taigi, čia praverčia filtrai, kurie išvalo skystį ir prailgina visos sistemos tarnavimo laiką.
Papildomi komponentai
- Slėgio matuokliai. Jie rodo, kiek sistemoje yra slėgio;
- Tai tam tikros energijos atsargos, padedančios išlyginti slėgio svyravimus;
- Aušintuvai. Jie padeda neleisti sistemai perkaisti.
Hidraulinės sistemos veikimo principas
Trumpai aptarkime, kaip veikia hidraulinė sistema:
- Variklis suka siurblį, kuris ima skystį iš hidraulinės talpos;
- Siurblys sukuria srautą ir siunčia skystį vamzdynais į vožtuvus, o slėgis susidaro dėl pasipriešinimo sistemoje;
- Vožtuvai nukreipia skystį į cilindrą arba variklį;
- Cilindras stumia stūmoklį (tiesinis judesys) arba variklis suka veleną (sukamasis judesys);
- Skystis grįžta į hidraulinę talpą, praeidamas filtrus ir atvėsdamas, o tuomet vėl yra paruošiamas naujam ciklui.
Norint užtikrinti patikimą hidraulinės sistemos darbą, rekomenduojama reguliariai atlikti techninę priežiūrą. Be to, atsiradus įvairiems gedimams, dėl remonto paslaugų kreipkitės į įmones, turinčias kvalifikuotus specialistus ir daugiametę patirtį, pvz., „Pramoniniai“.
PR