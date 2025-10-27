Kalėdinė mugė Trakuose

Kviečiame verslininkus ir amatininkus prisijungti prie kalėdinės mugės ir š. m. lapkričio 28 d. Kalėdų eglės įžiebimo šventės metu prekiauti Trakuose, Vytauto Didžiojo krante, miestiečius ir svečius džiuginant savo kurta produkcija, sušildant karšta arbata ir gardžiais skanėstais.
Prekybininkų prašymai registruojami Trakų seniūnijoje (Vytauto g. 33, Trakai), informacija teikiama telefonu +370 528 55 730 bei el. paštu trakai@trakai.lt.
Prekybininkai kalėdinėje mugėje gali prekiauti iš baltos spalvos palapinių. Palapinės turėtų būti papuoštos Kalėdų tematika. Draudžiama prekiauti pirotechnikos priemonėmis. Prekybininkams bus užtikrintas elektros energijos tiekimas.
Registracija vykdoma iki lapkričio 24 d. arba tol, kol bus laisvų vietų prekybai.
Prisijunkite ir kurkime šventę kartu – dalinkimės šiluma, kūrybingumu ir Kalėdų nuotaika!
Trakų seniūnijos informacija