Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Paluknyje

Parašyta: 2025-12-15 | Kategorija: Kultūra, Kvietimai, Lietuva, Naujienos, Paluknys, Renginiai, Savivaldybė, Seniūnijos, Skelbimai, Trakai |


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Nemokama psichologinė pagalba Trakuose
Gruodžio 18 d. vyks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas – 3 minutes kauks sirenos
Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Paluknyje
Kūrybinės dirbtuvės dėl Vytauto g. projekto

Renginiai

Koncertas „Advento tyloje“ Koncertas „Advento tyloje“
Knygos „Žmogaus širdis sutverta dangui“ pristatymas Trakų viešojoje bibliotekoje
Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Paluknyje
Jaunimo apdovanojimai 2025: nominuokite labiausiai nusipelniusius

Kultūra

Koncertas „Advento tyloje“ Koncertas „Advento tyloje“
Knygos „Žmogaus širdis sutverta dangui“ pristatymas Trakų viešojoje bibliotekoje
Kalėdinės eglės įžiebimo šventė Paluknyje
Tiltų kaimo  bendruomeniškumo stiprinimas

Sveikata

Mūsų namuose gali slypėti pavojingos cheminės medžiagos. Ekspertas pataria, kaip jų išvengti
Nemokama psichologinė pagalba Trakuose
doc. dr. Ingrida Lisauskienė: daugybė žmonių pernelyg tiki maisto papildais ar žoliniais preparatais
Ilgaamžiškumo ekspertas dr. V. Dirsė: „Su genais nepakovosi“ – vienas didžiausių sveikatos mitų, kurių reikia atsikratyti“
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos