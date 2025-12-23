Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka

Parašyta: 2025-12-23 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Seniūnijos, Trakai |

 

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

 

Gruodžio 24 d. (trečiadienis) – šv. Kūčios

17.00 Piemenėlių Šv. Mišios (lenk. k.)

19.00 Piemenėlių Šv. Mišios (liet. k.)

Gruodžio 25 d. (ketvirtadienis) – šv. Kalėdos

10.00 Šv. Mišios (lenk. k.)

12.00 Šv. Mišios (liet. k.)

Gruodžio 26 d. (penktadienis) – antroji šv. Kalėdų diena

10.00 Šv. Mišios (lenk. k.)

12.00 Šv. Mišios (liet. k.)

Gruodžio 27 d. (šeštadienis) – apaštalo ir evangelisto šv. Jono diena

17.00 Šv. Mišios (lenk. k.)

18.00 Šv. Mišios (liet. k.)

Gruodžio 31 d. (trečiadienis) – padėka už praėjusius metus

17.00 Šv. Mišios (lenk. k.)

18.00 Šv. Mišios (liet. k.)

Sausio 1 d. (ketvirtadienis) – Naujieji metai, Dievo Gimdytojos iškilmė

10.00 Šv. Mišios (lenk. k.)

12.00 Šv. Mišios (liet. k.)

Sausio 4 d. (sekmadienis) – Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo minėjimas

11.30 rožinio malda

12.00 Šv. Mišios (liet. k.)

 

Trakų bazilikos inform.


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Šefas rekomenduoja: ar jau nusprendėte, ką gaminsite per šventes?
Kviečiame dalyvauti nuotoliniame susirinkime dėl Trakų miesto parko
Su 100-uoju jubiliejumi, gerbiama Ona Liesiene!
Sveikiname naują Paluknio seniūnę

Renginiai

Šventiniai renginiai Trakų viešojoje bibliotekoje: tradicinė Mažoji kalėdinė knygų mugė ir 39-oji kalėdinių-naujametinių puokščių paroda-konkursas
Kviečiame dalyvauti nuotoliniame susirinkime dėl Trakų miesto parko
„Pilėnų legenda“: kūrybinis procesas, subūręs mėgėjus ir profesionalus
Koncertas „Advento tyloje“ Koncertas „Advento tyloje“

Kultūra

Šventiniai renginiai Trakų viešojoje bibliotekoje: tradicinė Mažoji kalėdinė knygų mugė ir 39-oji kalėdinių-naujametinių puokščių paroda-konkursas
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje galima užsisakyti neįprastą dovaną
Nuo džiaugsmo iki susierzinimo: ką su mumis daro šventinė muzika?
Planuojamas „ekultūra“ platformos startas – jau gegužę: atvers didžiausią skaitmeninę Lietuvos kultūros erdvę

Sveikata

Kodėl daigų gamyba yra itin griežtai reglamentuojama: net ir mažiausia klaida gali baigtis susirgimais ar net mirtimi
Telemedicinos paslaugos pasieks 24 regionų ligonines
Gripas smogia dar iki švenčių: sparčiai auga sergamumas, vaistinės fiksuoja vaistų nuo gripo paklausos šuolį Gripas smogia dar iki švenčių: sparčiai auga sergamumas, vaistinės fiksuoja vaistų nuo gripo paklausos šuolį
Saugios kelionės prasideda nuo vienos kortelės: ką turi žinoti keliautojai
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos