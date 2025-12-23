Kalėdų laikotarpio pamaldų tvarka

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
Gruodžio 24 d. (trečiadienis) – šv. Kūčios
17.00 Piemenėlių Šv. Mišios (lenk. k.)
19.00 Piemenėlių Šv. Mišios (liet. k.)
Gruodžio 25 d. (ketvirtadienis) – šv. Kalėdos
10.00 Šv. Mišios (lenk. k.)
12.00 Šv. Mišios (liet. k.)
Gruodžio 26 d. (penktadienis) – antroji šv. Kalėdų diena
10.00 Šv. Mišios (lenk. k.)
12.00 Šv. Mišios (liet. k.)
Gruodžio 27 d. (šeštadienis) – apaštalo ir evangelisto šv. Jono diena
17.00 Šv. Mišios (lenk. k.)
18.00 Šv. Mišios (liet. k.)
Gruodžio 31 d. (trečiadienis) – padėka už praėjusius metus
17.00 Šv. Mišios (lenk. k.)
18.00 Šv. Mišios (liet. k.)
Sausio 1 d. (ketvirtadienis) – Naujieji metai, Dievo Gimdytojos iškilmė
10.00 Šv. Mišios (lenk. k.)
12.00 Šv. Mišios (liet. k.)
Sausio 4 d. (sekmadienis) – Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo minėjimas
11.30 rožinio malda
12.00 Šv. Mišios (liet. k.)
Trakų bazilikos inform.