Kavinė „Kiubėtė“ siūlo pyragėlius jūsų šventiniam stalui

Parašyta: 2025-12-10 | Kategorija: Lietuva, Namai, Naujienos, Seniūnijos, Trakai |


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Konkursas – aplankyk visas Trakų rajono seniūnijų egles!
Įvyko dar vieni projekto „Integracija Trakų krašte“ dalyvių mokymai
Trakuose išrinktas naujas viešosios erdvės meno kūrinys
Rūdiškėse suspindo Kalėdų eglė! Rūdiškėse suspindo Kalėdų eglė!

Renginiai

Lietuvių širdis pavergęs tararoleris turi naują misiją
„Nepavaldi likimui“ Trakų viešojoje bibliotekoje
Įvyko dar vieni projekto „Integracija Trakų krašte“ dalyvių mokymai
„Kiemelio“ pirmadieniai Nr. 9. Šv. Jonas Nepomukas

Kultūra

Tiltų kaimo  bendruomeniškumo stiprinimas
„Nepavaldi likimui“ Trakų viešojoje bibliotekoje
Konkursas – aplankyk visas Trakų rajono seniūnijų egles!
Žurnalo „Voruta“ prenumeratorių ir skaitytojų dėmesiui!

Sveikata

Ilgaamžiškumo ekspertas dr. V. Dirsė: „Su genais nepakovosi“ – vienas didžiausių sveikatos mitų, kurių reikia atsikratyti“
Akcija „Eglutė gyvenimui“ – miškininkų padėka kraujo donorams 
Neigiamas gripo ar COVID-19 greitojo testo atsakymas nereiškia, kad nesergate
Pirtis – ne tik malonumas: kada sveikatinimosi ritualas gali baigtis ligoninėje?
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos