Kelias į Kalėdų stebuklą prasideda žymiosiose Vokietijos Kalėdų mugėse: kada ir kurias lankyti 2025-aisiais?

Brėmenas. iStock nuotr.
Nors Kalėdų stebuklas slypi kiekvieno širdyje, Vokietija kasmet primena, kad jis turi ir labai konkrečią geografinę kryptį – šalį, kurios Kalėdų mugės tiesiog neprilygstamos. Šiemet Vokietija vėl stebins naujais sumanymais, bet išlaikys tą patį jaukų gražiausios metų šventės jausmą – kalėdinė dvasia apgaubs ne tik pagrindines aikštes, bet ir uostų krantines, dvarus, bažnyčių kiemus, net botanikos sodą. Ką įspūdingo ir magiškus prisiminimus sukursiančio aplankyti 2025-aisiais, rekomenduoja keltų operatorius DFDS.
„Lietuviai intensyviai keliauja ištisus metus, tačiau metų pabaigos kelionės – ypatingos. Matome, kad nemažai svetur gyvenančių tautiečių renkasi šventėms grįžti keliu jūra iš Kylio į Vokietiją, kad galėtų ir atsipūsti kelionės metu, ir prisikrauti pilną bagažinę dovanų giminaičiams. Tuo tarpu iš Klaipėdos į Vokietiją šiuo metų laiku jau visai netrukus pradės plūsti tiek šeimos, tiek poros ar draugų kompanijos su vienu tikslu – patiems patirti tą Vokietijos Kalėdų mugių pasaką“, – sako Gintarė Marozienė iš DFDS.
Marcipanais kvepianti šiaurės Kalėdų sostinė – Liubekas
Visa Vokietija artėjant Kalėdoms pasidabina šventiniu rūbu, bet neabejotinai Liubekas – viena iš įspūdingiausių krypčių. Jo senamiestis, saugomas UNESCO, nuo lapkričio 24 iki gruodžio 30 d. virs vienu didžiuliu kalėdiniu miestu. Tradicija čia gyva dar nuo 1648 m., ir nors pasaulis pasikeitė, šventės dvasia išliko tokia pat.
Liubeko grožis slypi ne tik architektūroje, bet dar ir tame, kad keletas skirtingų temų Kalėdų mugių yra išsibarstę po visą miesto centrą, ir visos jos lengvai pasiekiamos pėsčiomis. Pagrindinė mugė prie Rotušės yra čia pat istorinės mugės prie Šv. Marijos bažnyčios, kurioje amatininkai ir žonglieriai pakviečia nusikelti į viduramžių laikus. O ši, savo ruožtu, yra visai šalia Žvaigždžių miško, kuris įsižiebs Schrangen gatvėje.
Šiaurietiško vėjo įpūsiantis jūrinis turgus Koberg aikštėje primins, kad Liubekas buvo Hanzos miestas – čia vis dar kabo žvejybos tinklai, stovi senos statinės, sukasi karuselė ir apžvalgos ratas. O šalia Šv. Jokūbo bažnyčios įsikūręs Nykštukų pasaulis vilios šeimas žaidimais, kūrybinėmis dirbtuvėlėmis ir net kalėdiniu mini golfu. Tai miestas, kur kiekvienas kampelis kvepia šventine nostalgija – ir marcipanais, kurie laikomi neatsiejamu Liubeko simboliu.
Hamburgas – su Kalėdų seniu danguje ir galybe mugių
Hamburgas šventes visuomet pasitinka triukšmingai ir su išradingu humoru. Čia Kalėdos niekada nebūna vienodos: vienoje aikštėje gali pasijusti lyg pasakoje, kitoje – tarsi koncertų festivalyje. Mieste kuriasi apie tris dešimtis mugių, ir puiki žinia – dalis jų jau atsidarė ir pakvipo skanėstais.
Nuo lapkričio 24 iki gruodžio 23 dienos Rotušės aikštėje veiksianti istorinė Roncalli mugė kasdien sulauks ypatingo svečio – skraidančio Kalėdų senio. Triskart per dieną jis skrenda virš žmonių galvų su savo rogių konstrukcija ir pasakoja Rudolfo istoriją. Apačioje – šimtas namelių su žaislais, šventiniais skanėstais ir rankų darbo dovanomis bei šūkiu – „Menas vietoj komercijos“.
Tačiau Hamburgas turi ne vieną veidą. Vos už kelių žingsnių lapkričio 18-ąją prasideda HafenCity mugė, kur iki gruodžio 29 dienos galima pažaisti žiemišką mini golfą ar net kerlingą. Reeperbahn įsikūrusi Santa Pauli pasiūlo Kalėdas su šypsena – šiek tiek pašėlusias ir pikantiškas, skirtas tik suaugusiems, su gyva muzika ir scenoje šokančiais „angelais“. Mugė lankytojams jau atvira ir jų lauks iki gruodžio 23 d.
Tuo tarpu prancūziškos dvasios gerbėjams verta sukti į Stadthöfen rajoną, kur jau atgijo „Marché de Noël“ – elegantiškas mugės variantas, istorinius kiemelius paverčiantis tikra žiemos stebuklų šalimi su lempučių girliandomis. Nuo išskirtinio karšto vyno iki ypatingų kulinarinių delikatesų pasirinkimo – čia kiekvienas ras kažką pagal savo skonį, net jei sakosi, kad jam „nieko nereikia“.
Jau atsidarė ir „Kalėdų sodas“ Botanikos sode – tai pasakiškas pasivaikščiojimas tarp šviesų. Dviejų kilometrų maršrutas vingiuoja per šimtus šviesos instaliacijų, integruotų į gamtinį kraštovaizdį. Tiesa, čia įėjimas mokamas – bilietai nuo 16,50 Eur.
Brėmene – šventinė pasaka reto grožio senamiestyje
Kai įsižiebia Kalėdų lemputės, Brėmeno senamiestis tampa atviruku. Rotušės aikštėje, kur kadaise rinkdavosi pirklių gildijos, jau netrukus pradės kilti dekoruoti mediniai nameliai, iš kurių pasklis kepamų delikatesų ir karšto vyno kvapas. Pagrindinė miesto mugė laikoma vienu iš gražiausių Vokietijos kalėdinių miestelių ir šiemet veiks nuo lapkričio 24 iki gruodžio 23 dienos.
Vos kelios minutės pėsčiomis nuo Rotušės – ir atsiduriate prie Vėzerio krantinės, kur vyks legendinis „Schlachte-Zauber“. Tai tarsi kelionė laiku: vos nusileidus saulei, krantinė šiuo ypatingu metų laiku paskęsta mėlynoje šviesoje ir įgauna beveik magišką atmosferą. Čia jūsų nuo lapkričio 24 dienos lauks daugybė mažų medinių namelių su viliojančiais skanėstais. Amatininkai siūlys savo dirbinius įvairiose prekyvietėse ir netgi leis pažvelgti į savo darbą. Dūmuose rūkstantys patiekalai, vanduo, žvaigždės virš upės – visa tai kuria unikalią atmosferą, kurią norisi pasiimti namo.
Unikalios Kalėdų – nuo skanėstų mylios iki Kalėdų dvare
Istoriniame Rostoko centre prie Baltijos jūros kasmet vyksta didžiausia Kalėdų mugė šiaurės Vokietijoje, kuri pritraukia daugybę lankytojų iš Švedijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos. Apie tris kilometrus besitęsianti mugė – tai daugybė medinių prekystalių, delikatesai, suvenyrai ir viena didžiausių Kalėdų piramidžių pasaulyje. Pasinerti į šį pasaulį bus galima nuo lapkričio 24 iki gruodžio 22 dienos. Miesto svečius žavės ne tik milžiniška mugė – pasakų pasaulis lauks lankytojų prie Kröpeliner Tor. Toliau gatvėje įsikurs unikali kulinarinė mylia, kurioje bus galima skanauti regioninių ir nacionalinių delikatesų, tokių kaip Rostoko rūkytos dešrelės, švediškas glögg (karštas vynas) ir Warnemünde rūkyta žuvis.
Tuo tarpu netoli Hamburgo esantis Liuneburgas vilioja ramybe ir jaukumu. Ypač romantiška yra mugė prie gražiosios Rotušės. Turgaus aikštėje išsirikiuoja prekystaliai, ore nuo lapkričio 26-osios pradės sklisti vaflių ir punšo aromatas, o miestelio pastatų frontonai žavės šviesomis.
Ne tik miestai, bet ir dvarai prisideda prie Kalėdų šurmulio. „Gut Pronstorf“ dvaras, esantis tarp Kylio ir Liubeko, keturis Advento savaitgalius virs žiemos pasaka. Tarp barokinio dvaro, istorinių klėčių ir žavingai dekoruotų kaimo namelių lankytojai ras jaukiai įsikūrusius prekystalius, kuriuose siūlomi rankų darbo dirbiniai, dovanų idėjos ir regiono ypatybės. Restorane galima paragauti net šernienos mėsainių, „karvių“ kavinėje pasimėgauti skaniais pyragais ir karštais gėrimais.
