Kelione į Stokholmą Trakų TAU studentai išlydėjo vasarą

Trakų TAU studentai keliauja. Trakų TAU archyvo nuotr.
Šįmet, kaip ir kasmet, Trakų TAU studentai vasarą išlydėjo išvyka. Jei praėjusiais metais lankėmės Lenkijoje, dar metais anksčiau Liepojoje, tai dabar panorome išbandyti kruizą Talinas–Stokholmas–Talinas.
Išvykome pusiaunakty, nes kelionė ilga. Įveikę Latviją pasiekėme Estijos sostinę – Taliną. Kadangi lijo smarkus lietus, ekskursiją po senamiestį atidėję trečiai dienai, vykome į Talino laivų muziejaus ekspoziciją, įsikūrusią Petro Didžiojo jūrų tvirtovės teritorijoje. Pabuvojome tikrame povandeniniame karo laive, daug sužinojome apie jūreivių kasdienybę, pamatėme du pasaulinius karus išgyvenusį ledlaužį ir kitas įdomybes.
Vakare iš Talino komfortišku kruiziniu laivu išplaukėme į Stokholmą. Žavėjo ne tik gamtos vaizdai su mažomis salomis jūroje, bet ir pats laivas: jo dydis, parduotuvių, kavinių, barų gausa, muzikiniai pasirodymai į kuriuos mielai įsijungėme. Daugeliui mūsų tai patirti teko pirmą kartą.
Atvykę į Švedijos sostinę, dėl kanalų gausos vadinamą ,,Šiaurės Venecija‘‘, aplankėme Rotušę, šiuolaikinių pastatų rajoną su parlamento rūmais, senamiestį ir jame esančius Karalių rūmus, Didžiąją katedrą, Riterių bažnyčią, Vazos muziejų ir kitus objektus.
Po dienos praleistos Stokholme ir naktį smagiai praleidę laive, vėl sugrįžome į Taliną ir pėsčiomis tęsėme pažintį su Talino senamiesčiu: „Trumpoji koja‘“, rotušė, amatininkų gildijos namai, bažnyčios ir siauros gatvelės nepaliko abejingų.
Spalio 1 –ąją, Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, TAU pradeda naujus mokslo metus. Ateinantys metai bus jau trylikti. Mintimis grįžtant į praėjusius metus galime teikti, kad jie buvo darbingi. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę dalyvauti net dviejuose ilgesniuose mokymuose, tai ,,Senjorų teisinio raštingumo gidai: pagalba ginant save‘‘ bei skaitmeninio raštingumo kursuose. Nemažai dėmesio skiriame sveikatinimui: senjorai turi galimybę lankyti mankštas, mėgautis linijiniais šokiais, domėtis savo psichine savijauta, regėjimo ir kitais probleminiais klausimais. Įgyvendindami savivaldybės finansuojamą projektą ,,Išlikime sveiki‘‘ surengėme įspūdingą sporto šventę ,,Futbolas vaikštant‘‘ turnyrą, kuriame dalyvavo 7 seniūnijų atstovai.
Labiausiai patinka mums keliauti, tad aplankėme Pažaislio vienuolyną, susipažinome su Kupiškio rajonu, apsilankėme Rygoje, Latvijos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Sunku viską išvardinti. Bet juk ne renginių skaičiai svarbiausi, o teigiamos emocijos, kurias parsinešame save įprasmindami veiklose, tarpusavio bendravime. Dėkingi esame rajono savivaldybės merui A. Šatevičiui ir administracijai, Trakų visuomenės sveikatos biurui už paramą, Trakų suaugusiųjų mokymo centrui ir kultūros įstaigoms, bibliotekoms už patalpas.
Šiuo metu universitetas vienija arti 400 klausytojų. Artėjant mokslo metų pradžiai, jeigu Jums 55+, kviečiame į prasmingą, įkvepiančią ir turiningą kelionę, kurioje mokymasis tampa džiaugsmu, bendrystė – stiprybe, o patirtis – vertybe. Trečiojo amžiaus universitetas, kurio klausytoju kviečiame tapti – atvira erdvė visiems, norintiems tobulėti, atrasti naujus horizontus, dalintis žiniomis ir patirti gyvenimo pilnatvę. Apie mūsų veiklą informaciją galite rasti tinklapyje www.trakaisc.lt
Trakų TAU laukia Jūsų! Galite kreiptis į dekanus seniūnijose: Aukštadvaryje – į Reginą Nemeikštienę, Grendavėje – į Vidą Jankauskienę, Lentvaryje – į Onutę Siaurusevičienę, Onuškyje – į Stasę Masilionienę, Paluknyje – į Vitaliją Dovydėnienę, Rūdiškėse į J. ir V. Gecevičius, Trakuose – į švietimo centrą, tel. +37068511760 arba el. p. centras.trakai@gmail.com.
Nijolė Lisevičienė,
Trakų TAU rektorė