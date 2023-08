Kelionė po „Du vandenynus“

Trakų viešojoje bibliotekoje susirinkusius miesto gyventojus nudžiugino kraštietė rašytoja Greta Lietuvninkaitė, pakvietusi pakeliauti po savo naujojo romano „Du vandenynai“ pasaulį.

Šis susitikimas – ypatingas, nes Greta į jį atskubėjo net iš tolimosios Islandijos, kur gyvena jau kelerius metus, augina dukrytę, kuria ir netgi veda terapinio rašymo dirbtuves. Be abejo, kiekvienam trakiečiui tokio pobūdžio susitikimai yra šventė, kadangi be galo džiugu, kai mūsų krašto žmonės kuria ir savo kūrybos vaisiais dalijasi su aplinkiniais. Tai paliudijo ir susirinkusi publika, tarp kurių – ir Gretos artimieji, ir mokytojai, ir draugai.

Greta gimė ir augo Trakuose. Baigė Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją, o toliau žinių bagažo sėmėsi studijuodama psichologiją Vilniaus universitete. Rašė straipsnius tokiems portalams, kaip: Bernardinai.lt, Medicina.lt, žurnalams: „Moters psichologija“ ir „Psichologija Tau“.

Rašytoja Greta Lietuvninkaitė

„Slėpynės“ – taip vadinasi pirmasis Gretos romanas, pasirodęs dar 2016 m., o tų metų liepos mėnesį pristatytas ir Trakų viešojoje bibliotekoje. Tai – knyga apie merginą, kuri iš Lietuvos sostinės netikėtai persikelia į Kanadą ir Islandiją. Kūrinys kupina psichologinio gylio, skleidžiasi ryškūs personažų charakteriai, gyvenimo vertybių ir prioritetų apmąstymai.

Po šešerių metų pertraukos, 2022-aisiais, gimė antrasis romanas – „Du vandenynai“. Tai – knyga apie dviejų seserų gyvenimus, apie kylančius vidinius konfliktus, išlaisvinantį savęs pažinimą, kuris prisodrina gyvenimą spalvų ir įkvepia gyventi savaip. Romanas užgimė iš bendrų kūrybinių ieškojimų kartu su rašytoja, šios knygos mentore Vaiva Rykštaite. Knygoje apstu labai meniškų, iliustruojančių įspūdingą Islandijos kraštovaizdį fotografės Neringos Rekašiūtės nuotraukų. Leidinys – vizualiai labai turtingas ir patrauklus, jį išleido leidykla „Dvi tylos“.

Susitikimo metu kalbėjome apie kūrybą ir terapinį rašymą, apie skaitymo naudą ir įkvėpimą, akies krašteliu pažvelgėme į knygos kūrimo užkulisius, o mintimis drauge su romano „Du vandenynai“ heroje nukeliavome į tolimąją Islandiją. Greta atskleidė, kaip savo gyvenimo giją pradėjo austi šioje šalyje, papasakojo apie siekius ir ieškojimus, apie dar mokyklos suole puikiai išmoktą anglų kalbą, kuri leido įsitvirtinti svetur, apie dar besimokant perskaitytą visą psichologijos skyrių Trakų bibliotekoje.

Sužinojome, jog „Du vandenynai“ pasirodys ir audioknygos formatu. Tai – puiki žinia, turintiems regos ar skaitymo sutrikimų.

Be to, knyga „Du vandenynai“ pripažinta, kaip vienas iš kinematografiškiausių 2022 m. lietuvių literatūros kūrinių. Konkurso Knyga + Kinas komisiją sužavėjusi „itin vaizdinga romano kalba, tinkanti filmo scenoms“. Greta laimėjo šį konkursą ir, nors kol kas filmo sukūrimą gaubia paslapties šydas, galime to jai tik palinkėti, tačiau skaitant prieš akis tikrai gimsta vaizdai, verti didžiojo ekrano.

Vakaro pabaigoje Greta pasidalijo terapinio-kūrybinio rašymo paslaptimis su publika.

Susitikimą nuspalvino šiltos emocijos, jaudulys ir bendrumo jausmas. Susirinkusieji autorei pažėrė visą puokštę klausimų ir net susidarė eilė norinčių perskaityti knygą!

„Du vandenynai“, kaip ir pirmasis rašytojos romanas, laukia skaitytojų bibliotekoje su autorės autografu.

Dėkojame visiems, buvusiems kartu. Ačiū Gretai už įdomų ir prasmingą pokalbį bei bibliotekai padovanotą knygą! Linkime naujų kūrybinių impulsų bei polėkio ir lauksime sugrįžtančios su naujomis istorijomis!

Akvilė Narbutienė,

Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliografė

Renginio organizatorių nuotraukos