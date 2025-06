Kiekvienam vaikui (ne tik Vaikų gynimo dienos proga, bet kasdien) geriausia dovana – laikas, praleidžiamas kartu

Šiemet Tarptautinė vaikų gynimo diena Lietuvoje sutapo su Tėvo diena. Ir iš tiesų, kalbant apie vaikus, negalima pamiršti tėčių ir mamų. Iššūkiai, su kuriais susiduria šiuolaikiniai vaikai, labai priklauso nuo greta esančių suaugusiųjų. Pasak Sveikuolių sąjungos valdybos narės, Šeimos santykių instituto lektorės, trijų dukrų mamos Eglės Kislovski, didžiausia dovana vaikams yra išmintingi tėvai ir laikas su jais.

E. Kislovski pastebi, kad šiuolaikinių vaikų kasdienybė yra sudėtinga dėl technologijų ir socialinių tinklų keliamų iššūkių. Pasak specialistės, vaikai ir paaugliai kasdien susiduria su netikrais autoritetais, kurie iš ekranų formuoja jų pasaulėžiūrą, o tėvų autoritetas vis menksta.

„Tai lemia vertybinės sistemos griūtį, vidinę sumaištį. Didžiulis pavojus yra ir per socialinius tinklus lengvai prieinamos narkotinės medžiagos, – atkreipia dėmesį pašnekovė. – Išmanieji įrenginiai iš vaikų atima laiką, kurį jie galėtų skirti savęs pažinimui, tobulėjimui ir asmeniniam augimui. Vietoj to jie valandų valandas leidžia augindamiesi pavydo jausmą, nes kažkas gyvena gražiau, keliauja prabangiau. Nesvarbu, kad socialiniai tinklai mažai ką bendro turi su realybe, užuot gyvenę savo gyvenimą, vaikai jį švaisto stebėdami, kaip gyvena kiti.“

Silpsta bendravimo įgūdžiai

Augalinio maisto restorano „Holigans“ vadovė pastebi, kad dėl įsitraukimo į socialinius tinklus ir technologijas didėja socialinė atskirtis, vaikų uždarumas, lieka vis mažiau gyvo bendravimo su bendraamžiais. „Vis labiau nyksta poreikis integruotis į socialinę grupę, bandyti išsikovoti savo vietą po saule, nes tam tikrą užuovėją lengvai galima rasti skaitmeninėje erdvėje. Ši tendencija vaikams kenksminga, nes bendravimas yra vienas svarbiausių žmogaus įgūdžių: pastebėti kitą žmogų, jį išklausyti ir išgirsti, suprasti ir atliepti kito poreikius.

Žinoma, kai žmogus suauga, tampa brandesnis dėl įgytų žinių ir patirties, galima bandyti ištaisyti atsiradusias spragas, bet aš vis svarstau, kokį potencialą vaikas būtų galėjęs pasiekti, jei būtų pradėjęs atsiskleisti nuo paauglystės, – sako E. Kislovski. – Koks galėtų užaugti žmogus, kuris susikoncentravęs ne tik į save ir savo poreikius, bet moka išgirsti ir suprasti kitą, turi atsakomybės jausmą, pasižymi drąsa, o suklydęs nepuola į depresiją, nes kažkas nepavyko, bet priima tai kaip gyvenimo pamoką, kuri gali padėti tobulėti? Visa tai yra brandžios asmenybės bruožai, o brandai reikia laiko, kuris švaistomas šiuolaikinėms technologijoms.“

Ne kiekvienas gali būti geriausias

Daugelis vaikų ir paauglių skundžiasi patiriantys nuolatinį aplinkos spaudimą būti geriausi. E. Kislovski pažymi, kad vaikai spaudžiami tiek namuose, tiek ugdymo įstaigose. „Daugelis tėvų galvoja, kad jų vaikai turi būti geriausi. Ne kartą esu sakiusi, kad dabar netobuli tėvai nori užauginti tobulus vaikus – kad jie išvengtų tėvų klaidų, kad gyventų geriau, daugiau pasiektų. Mokyklos nori geriausių rezultatų, kad pakeltų ugdymo įstaigos reitingus. Neatsižvelgiama į vaikus kaip asmenybes, turinčias individualius gebėjimus ir galimybes“, – sako pašnekovė.

Anot trijų dukrų mamos, normaliam asmenybės vystymuisi per aukšti reikalavimai ir per didelė konkurencija yra žalingi. „Vaikus turėtume skatinti siekti asmeninio geriausio rezultato, dėti visas įmanomas pastangas ir priimti rezultatą tokį, koks yra. Tai nereiškia, kad vaikas turi tinginiauti, nes vis tiek nebus geriausias, bet jausti atsakomybę už savo veiksmus ir nuoširdžiai stengtis. Kai esi tikras, jog padarei viską, ką galėjai, nereikia lygintis ir konkuruoti su kitais, – mintimis dalijasi E. Kislovski. – Tėvų užduotis yra priimti vaikus tokius, kokie jie yra, ir suvokti, kad patys nėra tobuli. Reikėtų stengtis patiems būti pavyzdžiu savo vaikams, o ne reikalauti iš jų to, kas neįmanoma pagal brandą, įgimtus gebėjimus. Stebėkime savo vaikų prigimtį ir supraskime, ką jie gali padaryti, o ko ne. Nereikalaukime neįmanomo.“

Būkime su vaikais

Socialiniai tinklai į šeimų gyvenimą atnešė daug netikrumo, pompastiškų švenčių, grandiozinių dovanų, pozavimo tobuliems kadrams, tačiau geriausia dovana vaikui yra visai kiti dalykai. Pasak E. Kislovski, kiekvienam vaikui (ne tik Vaikų gynimo dienos proga, bet kasdien) geriausia dovana yra laikas, praleidžiamas kartu. „Tiesiog susiorganizuokime ir praleiskime kuo daugiau kokybiško laiko su savo vaikais. Visomis progomis. Taip pat prisiminkime, kad geriausia dovana vaikams yra išmintingi tėvai. Vaikams be galo naudinga matyti tėvus, kurie nuolat tobulėja, įveikia asmeninius iššūkius, pagarbiai elgiasi, puoselėja socialinius ryšius. Matydami tinkamą tėvų pavyzdį, vaikai užaugs dori, bendraujantys ir išmintingi“, – įsitikinusi sveikos gyvensenos entuziastė.

Zenpr.lt pranešimas