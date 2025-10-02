„Kiemelio“ pirmadieniai Nr. 4. „Trakai” V. Romanovičiaus graviūrose

V. Romanovičius. Šarkos. 1938 – 1943 m

Praėjo 80 metų nuo tragiškos dailininko, grafiko Valentino Romanovičiaus (1911 – 1945) mirties.
Dailininkas gimė 1911 m. spalio 20 d. Koreličių kaime (dab. Baltarusijoje) mokytojų šeimoje. 1930 m. baigė A. Mickevičiaus gimnaziją Naugarduke. 1931 metais įstojo į Vilniaus universiteto Menų fakultetą. Piešimo ir tapybos mokėsi pas dailininkus B. Kubickį, L. Slendzinskį, A. Šturmaną, B. Jamontą, T. Nesiolovskį, o grafikos žinių gavo iš J. Hopeno. 1934 metais baigė studijas, bet diplomo negavo. Išlaikęs papildomą egzaminą galėjo dirbti dailės mokytoju  mokyklose ar mokytojų seminarijoje. 1934 metų rudenį Vilniaus universitete pradėjo studijuoti mediciną. Studijuodamas  nepamiršo ir meninės kūrybos. Jo galvoje gimė idėja paruošti ir išleisti didelį meninės anatomijos albumą, iliustruotą vario raižiniais. Įgyvendinti svajonę sutrukdė Antrasis Pasaulinis karas.
Nuo 1935 metų vasaromis darbavosi Trakų salos pilyje. Valė griuvėsius, tvarkė radinius, juos aprašydavo. Panašius  darbus 1940 metais vykdė ir Kauno pilyje. Darbas pilyse, kelionės po apylinkes V. Romanovičiui paliko neišdildomus  įspūdžius – juos jis fiksavo savo piešiniuose. Dalyvavo įvairiose parodose, kurias organizavo laikraščiai „Słowo“ ir „Kurjer Wileński“. 1936 metais dalyvavo II Tarptautinėje medžio raižinių parodoje Varšuvoje. Gavo kvietimą iš Meno instituto  Čikagoje (JAV) dalyvauti VI Tarptautinėje litografijos ir medžio raižinių parodoje. Aktyviai dalyvavo 1937 metais kuriant Vilniaus dailininkų grupę „Grupa Wileńska“. 1939 metais ši grupė Vilniuje suorganizavo parodą, kuriai V. Romanovičius  pateikė tris paveikslus Trakų tema – „Riterių salė“, „Trakų pilies bokštas“ ir „Moterų kambario fragmentai“.
1939 metais V. Romanovičius gavo Menų fakulteto diplomą. 1940 metų rugsėjo-spalio mėn. dalyvavo Vilniaus dailininkų  – plastikų parodoje. Daug dėmesio skyrė grafikops technikos studijoms. 1941 – 1944 metais parengė du graviūrų ciklus:  Mažąjį – „Medžiai“, kurį sudarė šešios graviūros. Šis ciklas sumanytas kaip atskira knygutė, kurią papildė P. Buinickio  eilėraščiai. Didysis ciklas – 32 vario raižiniai „Trakai“. Šiose graviūrose pavaizduoti Trakai visais metų laikais. Daugiausiai dėmesio dailininkas skyrė Trakų salos piliai, jos menėms, radiniams. Kiekvienas atskiras lakštas turi savo  pavadinimą. Vienoje graviūroje V. Romanovičius įsiamžino ir save.

V. Romanovičius. Robinzonas. 1938 – 1942 m

Dailininkas įvairia grafikos technika sukūrė puikių ekslibrisų P. Buinickui, J. Kojdeckiui, A. Prapuoleniui, D. Švykovskiui, P. Juofeliui. Grafikas J. Hopenas (1891 – 1969) ypač vertino V. Romanovičiaus graviūras. Jis rašė: „Jo išradingumas atrodo neišsemiamas… Romanovičiaus graviūrose nėra neesminių dalykų, viskas apgalvota ir išgyventa, o kiekviena linija išjausta rankoje“. 1944 metais sovietinis saugumas suima dailininką ir kalina Trakuose. Ten neaiškiomis aplinkybėmis V.  Romanovičius 1945 metų pradžioje ir numiršta. Dailininko kapas nėra žinomas.

„Kiemelyje“ pristatomi trys darbai iš ciklo „Trakai“ – graviūros „Liūtis“, „Robinzonas“ ir „Šarkos“. Tai puikūs grafikos darbai, kuriuose realiai pavaizduoti Trakai, pilies liekanos ir gamta. Mano kolega K. Narkiewicz paskaitys  ištraukas iš V. Romanovičiaus dienoraščio.
Mieli skaitytojai ir meno mylėtojai, kviečiu visus pirmadienį (spalio 6 d.) susipažinti su naujais darbais ir pabendrauti šiltoje aplinkoje.
Menas mus padaro geresniais.

Virgilijus POVILIŪNAS,
istorikas


