Kipras be kliūčių: prieinami paplūdimiai visiems

Bendra projekto „ERMIS II“ investicija siekia 584 858 EUR, iš kurių 497 129 EUR skyrė Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas pagal „Interreg V-A – Graikija-Kipras“ programą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Ši investicija priskiriama prioritetinei sričiai „Socialinė įtrauktis ir lygios galimybės“.

Kipras užtikrina prieigą prie paplūdimių neįgaliesiems

Kipras imasi svarbios iniciatyvos, siekdamas užtikrinti, kad jo nuostabūs paplūdimiai būtų prieinami visiems, įskaitant neįgaliuosius. ES finansuojamas projektas „ERMIS II – Turizmas be kliūčių visiems“ įgyvendina naują infrastruktūrą, vykdo informacines kampanijas ir teikia reikalingą informaciją, kad kiekvienas galėtų nevaržomai mėgautis Kipro pajūriu

Lygios galimybės visiems

„Kipras dabar gali pasiūlyti paplūdimius, kurie yra pritaikyti neįgaliems piliečiams ir lankytojams, kad jie galėtų savarankiškai, saugiai ir patogiai mėgautis jūra kartu su artimaisiais“, – teigia Kipro Paraplegikų organizacijos prezidentas Dimitris Lambrianides.

Kipras garsėja savo įspūdingais paplūdimiais ir pakrante, kuria džiaugiasi tiek vietiniai gyventojai, tiek turistai. Tačiau dėl nepakankamos infrastruktūros ir informacijos ne visi galėjo patogiai praleisti dieną pajūryje, ypač tie, kurie susiduria su judėjimo sunkumais.

Infrastruktūros gerinimas ir prieinamas turizmas

Projektas „ERMIS II“ buvo paremtas prieinamo turizmo koncepcija. Jo tikslas – sukurti visapusišką turizmo ekosistemą, kuri užtikrintų paslaugas ir informaciją neįgaliesiems, šeimoms su mažais vaikais ir senjorams, kad visi galėtų nevaržomai mėgautis poilsiu.

Projekto metu populiariuose Paralimnio ir Syros paplūdimiuose buvo įrengta speciali infrastruktūra, įskaitant turėklus ir rampas, leidžiančias lengvai patekti į jūrą. Be to, buvo pristatyti 24 specialūs vežimėliai, pritaikyti naudoti smėlio paplūdimiuose ir turistinėse vietose. Taip pat buvo sukurti pritaikyti koridoriai, takai, lauko treniruokliai, poilsio zonos ir pritaikyti tualetai, užtikrinantys visapusišką patogumą.

Įtraukties ir prieinamumo skatinimas

Projekto metu buvo parengtas specialus prieinamumo vadovas žmonėms su judėjimo apribojimais. Šis vadovas platinamas spausdintomis versijomis paplūdimių, turistinių vietų ir oro uostų įėjimuose, užtikrinant, kad lankytojai lengvai rastų reikiamą informaciją. Be to, visa informacija pasiekiama skaitmeniniu formatu per mobiliąją programėlę ir interneto svetainę, sukurtą pagal prieinamo interneto dizaino principus, taip pat suderinamą su pagalbinėmis technologijomis.

Papildomos iniciatyvos

Be pagrindinės infrastruktūros, projektas taip pat inicijavo mokymus paplūdimių darbuotojams ir savanoriams, kad jie galėtų tinkamai padėti neįgaliesiems lankytojams. Taip pat buvo surengtos informacinės kampanijos, skirtos didinti visuomenės sąmoningumą apie prieinamumo svarbą ir neįgaliųjų teises.

Kipro savivaldybės įsipareigojo reguliariai prižiūrėti ir atnaujinti infrastruktūrą, kad ji išliktų funkcionali ir saugi. Planuojama išplėsti projektą ir į kitus regionus, taip pat įtraukti daugiau paplūdimių ir turistinių vietų.

Ekonominė ir socialinė nauda

Projekto koordinatoriai džiaugiasi, kad neįgalieji ir jų šeimos jau naudojasi naujai pritaikytais paplūdimiais. Didesnis lankytojų skaičius skatina vietos ekonomikos augimą, nes žmonės dažniau lankosi kavinėse, restoranuose, viešbučiuose ir kitose vietos verslo įstaigose, prisidėdami prie bendruomenės gerovės.

Investicijos ir finansavimas

Šis projektas puikiai iliustruoja, kaip bendromis pastangomis galima sukurti aplinką, kurioje kiekvienas gali jaustis laisvai, saugiai ir patogiai, nepaisant savo galimybių.

