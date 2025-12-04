Kitąmet šalmai taps privalomi visiems elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams

Nuo 2026 m. sausio 1 d. visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalės dėvėti šalmą. Jeigu mikrojudumo priemonė, pavyzdžiui paspirtukas ar dviratis yra nuomojamas, šalmą privalės suteikti jos nuomotojas. Tokiems Susisiekimo ministerijos parengtiems Kelių eismo taisyklių pakeitimams šiandien pritarė Vyriausybė.
„Dviratininko, riedlentininko, paspirtukininko ar motociklininko šalmas buvo privalomas tik asmenims iki 18 metų ir tiems, kurie juda važiuojamąja kelio dalimi. Norime užtikrinti, kad kelionės būtų dar saugesnės, tad nuo kitų metų jokių išimčių neliks, ir šalmas bus privalomas visiems elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas ir priduria, kad šis pokytis padės išvengti traumų bei sužalojimų, išsaugos šimtus gyvybių kasmet.
Kaip ir anksčiau, važiuoti bus leidžiama tik tvarkingą stabdį ir garso signalą, baltos šviesos žibintą priekyje ir raudonos šviesos žibintą gale, taip pat iš abiejų šonų oranžinius šviesą atspindinčius elementus turinčia elektrine mikrojudumo priemone.
Važiuodami važiuojamąja kelio dalimi, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba užtikrinti, kad priemonės priekyje degtų baltos šviesos, o gale – raudonos šviesos žibintas. Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais yra privaloma, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas.
Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taip pat rekomenduojama naudoti kūno apsaugos priemones (pavyzdžiui, alkūnių, kelių apsaugas ir kt.).