Kokias papildomas paslaugas galima pasirinkti draudžiantis KASKO?

Shutterstock nuotr.
Netikėtos situacijos kelyje gali pareikalauti kur kas daugiau nei tik standartinės žalos atlyginimo. Kiekvienas, kuriam teko patirti stresą po eismo įvykio, žino, kad paprastas draudimas ne visada užtikrina visišką ramybę. Vis dažniau vairuotojai renkasi papildomas KASKO draudimo paslaugas, leidžiančias užtikrinti visapusišką apsaugą – tiek sau, tiek kitiems eismo dalyviams, tiek automobiliui. Kokios šios paslaugos ir kada jos iš tiesų gali būti svarbios?
Nelaimingų atsitikimų draudimas
Viena iš populiariausių papildomų paslaugų, kurią galima įsigyti sudarant KASKO draudimo sutartį, yra nelaimingų atsitikimų draudimas. Ši apsauga užtikrina, kad įvykus avarijai ar kitam nelaimingam atsitikimui, draudimo išmoka bus išmokėta tiek vairuotojui, tiek keleiviams. Ji apima sužalojimus, kaulų lūžius, neįgalumą ar net mirties atvejus. Draudimo išmokos dydis priklauso nuo pasirinktų draudimo sumų ir sužalojimo sunkumo, todėl verta pagalvoti, kokio lygio apsaugos reikia būtent jums.
Savanoriškas civilinės atsakomybės draudimas
Automobilio KASKO draudimas gali būti papildomas ir savanorišku civilinės atsakomybės draudimu. Ši paslauga itin aktuali, jei norite būti ramūs dėl situacijų, kai padaroma žala tretiesiems asmenims: pavyzdžiui, apgadintas šalia stovintis automobilis, pravažiuojančio dviratininko dviratis ar net sugadinta elektromobilio įkrovimo stotelė. Tokia papildoma apsauga taip pat apima nuostolius, atsiradusius dėl atsitiktinai išsiliejusių tepalų ar kitų cheminių medžiagų iš stovinčio automobilio.
Automobilio papildomos įrangos draudimas
Dar viena svarbi paslauga – automobilio papildomos įrangos draudimas. Dažnai vairuotojai atnaujina savo automobilį sumontuodami naujas sistemas, multimedijos įrangą ar papildomus saugumo sprendimus, kurie nebuvo numatyti gamykloje. Tokia įranga taip pat gali būti pažeista ar sunaikinta įvykus eismo įvykiui ar vandalizmo atvejui. Pasirinkus šią paslaugą, nuostoliai dėl papildomai įrengtos technikos gali būti kompensuoti.
Papildomos KASKO draudimo paslaugos leidžia iš anksto numatyti įvairias rizikas, kurios gali turėti didelės įtakos tiek jūsų finansiniam saugumui, tiek kasdieniam komfortui. Atsakingai pasirinkę aktualiausias apsaugas, galite būti tikri, kad netikėtos situacijos nesukels didelių rūpesčių ar nenumatytų išlaidų. Prieš priimant sprendimą, verta ne tik įvertinti savo įpročius ir poreikius, bet ir pasitarti su draudimo specialistu – taip užtikrinsite, kad pasirinkta paslauga išties atitiks jūsų lūkesčius kritinėse situacijose.
