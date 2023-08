Kokie yra įsimintiniausi Lietuvoje vykstantys renginiai?

Kadangi Lietuvą pasaulyje garsina turiningi ir gana įspūdingi kultūriniai renginiai, juose dalyvauti ir jų pasižiūrėti atvyksta gausūs būriai užsieniečių.

Aktyviausiai lankomi Lietuvos renginiai pasižymi savitumu, išskirtine aura ir nuoširdumu. Tarp jų patys populiariausi – Dainų šventė, Klaipėdos jūros šventė ir Mama Jazz festivalis.

Kuo ypatinga Lietuvos Dainų šventė?

Lietuvos Dainų šventė – pats nuostabiausias kultūrinis renginys šalyje artėja prie savo šimtmečio. Į šią šventę susirenka vietiniai ir viso pasaulio lietuviai, per keletą jos dienų yra dainuojamos klasika tapusios ir naujai sukurtos lietuviškos dainos, šokami tautiniai šokiai. Per pastarąsias dvi Dainų šventes pasirodo ir šalies mėgėjų teatrai. Ši šventė pelnytai yra laikoma tokiu dvasiniu reiškiniu, kai dainuojanti, šokanti ir vaidinanti Lietuva demonstruoja savo kultūrinį didingumą ir vieningumą puoselėjant dvasines vertybes.

Kuo yra patraukli Klaipėdos jūros šventė?

Klaipėdos jūros šventė už Lietuvos Dainų šventę yra jaunesnė tik dešimčia metų. Ji pirmą kartą pradėta švęsti 1934 metais. Šventė prasideda liepos pabaigoje, baigiasi rugpjūčio pradžioje. Per tris jos dienas uostamiestį aplanko per pusę milijono svečių. Puošniose gatvėse vyksta daugybė nemokamų koncertų. Ypač didelio susidomėjimo sulaukia šventinis karnavalas, kuriame dalyvauja jūrų valdovas Neptūnas su savo mistine palyda. Be to, jūros šventei populiarumo prideda ir didysis jos metu vykstantis turgus.

Kokios koncertinės dovanos vasarotojų laukia Palangoje?

Kas vasarą nusprendžia nors keletą dienų paviešėti Palangoje, tikriausiai yra ne tik girdėjęs apie pučiamųjų muzikos koncertus, vykstančius Birutės parko rotondoje, bet ir juose klausęsis linksmos, išjudinančios ir tuo pačiu svajingos muzikos.

O kamerinės muzikos mėgėjų laukia koncertai Palangos Kurhauze. Taip pat klasikinės muzikos galima pasiklausyti Palangos Gintaro muziejaus kiemelyje vykstančiuose „Nakties serenadų“ koncertuose, kuriuos organizuoja Lietuvos nacionalinė filharmonija. Lietuvos kamerinis orkestras šiuos koncertus vakarais kurorte rengia jau daugiau kaip pusšimtį metų.

Kodėl Šventojoje verta apsilankyti per Jonines?

Trumpiausią metų naktį per Jonines verta pasitikti Šventojoje šalia taip vadinamos Žemaičių alkos. Šios šventės dieną miestelyje veikia speciali mugė, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas Jonams ir Janinoms. O pajūrio kopose Palangos žemaičių draugija tą dieną surengia įspūdingas Rasų šventės apeigas.

PR