Kopriklausomybė – tai ne meilė, o skausmo grandinė

Kopriklausomybė dažnai slepiasi po rūpesčio, ištikimybės ir meilės kauke. Daugelis moterų, gyvenančių su alkoholį vartojančiu sutuoktiniu, mano, kad jų pareiga – kentėti, gelbėti, dangstyti. Tačiau tai ne meilė, o žalingas ryšys, kuris sekina psichologiškai ir fiziškai. Kopriklausoma moteris neretai pamiršta save – jos poreikiai, svajonės ir jausmai lieka antrame plane.
Svarbu suprasti: niekas neturi teisės gadinti jūsų gyvenimo. Nė viena moteris neprivalo kęsti partnerio priklausomybės, agresijos ar abejingumo. Pagalba yra – psichologai, priklausomybių konsultantai, paramos grupės, artimųjų palaikymas.
Kelias į laisvę prasideda nuo sprendimo nebūti auka. Tai drąsus žingsnis, tačiau jis atveria duris į naują gyvenimo kokybę – kur moteris renkasi save, orumą ir ramybę. Kiekviena moteris yra verta gyventi be skausmo.
Kopriklausomybė. Kas tai?
Trakų visuomenės sveikatos biure dirbantis priklausomybių konsultantas Maksimas Kostiučenko teigia, kad į jį kreipiasi ne tik nuo alkoholio ar psichoaktyvių medžiagų vartojimo priklausomi žmonės, bet ir tie, kas turi kopriklausomybę.
Terminas kopriklausomybė naudojamas jau gerus 40 metų, tačiau jis nėra oficiali psichiatrinė diagnozė. Šiuo terminu dažniausiai apibūdinami šeimos narių santykiai tose šeimose, kur yra nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų priklausomas asmuo.
Kopriklausomas žmogus linkęs nuolat rūpintis kitais. Būtent todėl, kad jis neturi aiškiai apibrėžtų ribų, asmuo į bėdą patekusiam žmogui padės bet kokia kaina, nepaisydamas savo poreikių. Tais atvejais, kai jo pagalbos atsisakoma, jis gali pasijusti atstumtas. Netgi tada, kai jo pagalba nepadeda, neklausoma jo patarimų, kopriklausomas asmuo vis tiek stengsis toliau padėti kitam, kenčiančiam nuo įvairių priklausomybių žmogui, nuolat dėl to pakliūvančiam į sudėtingiausias gyvenimo situacijas.
Esant kopriklausomybei santykiai paprastai būna vienpusiai ir sudėtingi – vienas asmuo patenkina beveik visus kito asmens emocinius ir savigarbos poreikius. Kopriklausomas žmogus nuolat baiminasi būti atstumtas, paliktas – netgi tais atvejais, kai gali visiškai savarankiškai funkcionuoti.
Nerimą kelia tai, kad dažnai žmonės dėl kopriklausomybės nesikreipia pagalbos į specialistus vien dėl to, kad jie iš principo yra linkę neigti savo jausmus, poreikius – jiems svarbiausia, kaip jaučiasi kiti žmonės, kokie jų poreikiai. Tokie žmonės dažnai neigia savo kopriklausomybę, jie vietoj problemos pripažinimo gali tiesiog toliau skųsti, stengtis „taisyti“ kitą žmogų arba vienus santykius nuolat keisti kitais. Tam tikrais atvejais jie panašiai gali elgtis su profesine karjera ir nuolat iš vienos darbovietės keliauti į kitą.
Kas yra kopriklausomų asmenų grupė?
Tai alkoholizmu sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrija, kurioje Trakų visuomenės sveikatos biuro priklausomybių konsultantas priima alkoholikų ir smurtautoju artimuosius, teikia jiems pagalbą, taiko motyvavimo technikas, stiprina motyvaciją teigiamiems pokyčiams, esant poreikiui nukreipia į kitas grupes, tarpininkauja, siekiant susirasti paramą.
Grupė renkasi trečiadieniais 18 val. Trakų visuomenės sveikatos biure, Vienuolyno g. 3-52, Trakai.
Trakų rajono gyventojai gali susisiekti su priklausomybių konsultantu ir užsiregistruoti konfidencialiam pokalbiui telefonu +370 655 76730. Paslaugos yra nemokamos, o darbo laikas patogus klientui (vakarais, po darbo valandų).
Taip pat Trakų visuomenės sveikatos biuras užtikrina nemokamų anonimiškų priklausomybių konsultavimo paslaugų teikimą.
Priklausomybių konsultantų pagrindiniai uždaviniai:
- Įvardinti ir parodyti dėl priklausomybės kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams.
- Motyvuoti vartojančius alkoholį rizikingai (galimai dar nesančius priklausomais) keisti žalingus gėrimo įpročius;
- Motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis arba jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;
- Teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.
Priklausomybių konsultanto Trakų rajone grafikas:
- Trakuose, Vienuolyno g. 3-52, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 20.00
- Lentvaryje, Klevų al. 24, pirmadieniais nuo 18.00 iki 20.00
- Rūdiškėse, Statybininkų g. 23, kas antrą pirmadienį nuo 16.00 iki 18.00
- Aukštadvaryje, Skrebės g. 1B, kas antrą pirmadienį nuo 16.00 iki 18.00
