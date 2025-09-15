Krašto dainų popietė Tiltų bibliotekoje

Renginio organizatorių nuotr.
Mūsų kraštas nuo seno garsėja dainomis. Dainuodavo kiekvienoje pirkioje, dainuoti mėgdavo visi ir nesunkiai išmokdavo vieni iš kitų. Dainuodavo dirbdami lauko darbus, moterys ir merginos atokvėpio valandėlėmis ar eidamos namo per rugiapjūtę, raudamos linus ar grikius, bulviakasio, linų mynimo talkose, vakarodamos, sukdamos ratelius, verpdamos ir ausdamos, vyrai ardami laukus, per šienapjūtę, naktigonėse, jaunimas – dar ir pasilinksminimuose, vakarėliuose, kai armonika nutildavo, tie patys šokėjai užtraukdavo dainą. O daugiausia dainų išdainuodavo piršlybose, vestuvėse, krikštynose, tokių ir sukurta daugiausia.
Paminėdama Lietuvių liaudies dainų metus, rugsėjo 6 d. Tiltų biblioteka sukvietė dainų mylėtojus ir puoselėtojus į popietę „Atverkime savo krašto dainų skrynelę“, kurioje dalyvavo įvairiuose folkloro ansambliuose dainuojančios mūsų kraštietės.
Laima Kučinskaitė-Kuzmienė dar vaikystėje dainų išmokusi iš savo mamos ir dažnai su ja dainuodama, į garsų Vilniaus folkloro ansamblį „Nalšia“ (vad. Audronė Vakarinienė) atėjo prieš septyniolika metų, dalyvavo daugybėje koncertinių programų Lietuvoje ir užsienyje. Savo laisvalaikį dažnai skiria repeticijoms, kai gali dalyvauja LRT laidos „Duokim garo“ filmavimuose, ją žiūrovai mato dainuojančią ir šokančią televizijos ekranuose. Kiek per tuos metus surengta koncertų, sunku ir suskaičiuoti.
Daininga buvo ir Pranės Dobrovolskaitės mama, mokėjusi daugybę dainų. Kartu su vyresniaisiais vaikystėje, jaunystėje dainuodavo ir Pranutė. Išgirdusios jos skambų balsą, į kolektyvą įsilieti kalbino ne viena vadovė. Bet dainuoti Trakų folkloro ansamblyje „Radasta“ (vad. Marytė Morkūnienė ir Rasa Zakarė) ji pasiryžo tik netekusi mamos, nes juk tekdavo ją savaitgaliais lankyti, o koncertai taip pat dažniausiai vyksta šventinėmis dienomis. Nors „Radastoje“ dainuoja neseniai, bet jau atkreipė į save dėmesį, ir spėjo pasidžiaugti gautu „Aukso paukštės“ apdovanojimu.
Vida Mazaliauskaitė-Kupinienė augo muzikalioje šeimoje, brolis Adolfas grojo akordeonu, o kur muzika, ten ir dainos. Noras dainuoti prieš 13 metų Vidą atvedė į Rūdiškių folkloro ansamblį „Diemedis“ ( vad. Dalia Žalpienė), kuriame nuo pat įsikūrimo dainavo ir tiltietė Marytė Černiauskienė, ir Vaikštenių kaimo dainininkės Zofija Kierienė, Amilija Krikštalionienė, Genė Paulauskienė. Jos buvo ir daugumos dzūkiškų dainų ansamblio programai pateikėjos. Dainuoti kartu su kitais širdžiai labai miela.
O kas gi nežino apie Kalvių-Lieponių etnografinio ansamblio vadovę Mariją Algę Armalienę, kuri jam vadovavo keturis dešimtmečius, ar Tiltų kapelos vadovę Vaivą Neteckienę, kurios vedamas kolektyvas koncertus ruošia jau šešiolika metų. Su mūsų krašto dainomis šios vadovės susipažino atvykusios čia gyventi. Į kapelos kolektyvą prieš porą metų su savo skambiu balsu įsiliejo ir Tiltų marti Irena Verseckienė, kuri močiutės dainų klausydavo ir kartu dainuodavo kiekvieną sekmadienį.
Kraštietės dainininkės ir vadovės papasakojo apie savo ryšį su dainomis, pasidalino savo prisiminimais apie dainavimo tradiciją mūsų krašte, kuri iki šių dienų puoselėjama, dainos dažnai skamba ne tik scenoje, bet ir giminių suėjimuose, šventėse. Dainos žmones suartina, praskaidrina nuotaiką, pakelia ūpą. Liaudies dainų metai paminėti dainuojant iš mamų, močiučių, kitų dainininkių išmoktas dainas, jos liejosi viena po kitos, dainų diena neprailgo.
Mūsų krašto dainas užrašinėjo, įrašinėjo Vilniaus konservatorijos (dab. Lietuvos teatro ir muzikos akademija) studentai su dėstytojomis. Daug dainų įrašyta LRT studijoje, sudėta į Lietuvių liaudies dainų tomus, yra išleista knyga „Trakų rajono Kalvių-Lieponių apylinkių tradicinė muzika“ su kompaktiniu disku (sudarė Daiva Vyčinienė), kompaktinę plokštelę „Oi tu kuosela“ išleido Lietuvių liaudies kultūros centras. Nemažai krašto dainų tekstų yra sukaupta bibliotekoje, prireikus visada galima pasinaudoti.
Dėkojame dainininkėms ir visiems dalyviams, savo balsais padėjusiems ir pritarusiems. O Laimai ir už dovaną – „ Nalšios“ ir Ryto Lingės romansų, meilės dainų diską „Dainuoju Širvį“, kurio 105-osios gimimo metinės buvo minimos šią dieną.
Elena Žilinskienė,
Trakų viešosios bibliotekos Tiltų padalinio vyr. bibliotekininkė