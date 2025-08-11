Kraujo donorai savo apsilankymus jau gali peržiūrėti internetu

NKC nuotr.
Higienos institutas pristato naują paslaugą kraujo donorams – nuo šiol informaciją apie savo kraujo donorystės apsilankymus galima nemokamai užsakyti prisijungus per Elektroninius valdžios vartus, o užsakytą ataskaitą peržiūrėti ir (arba) ją gauti el. paštu. Paslauga suteikia galimybę patogiai ir greitai sužinoti, kiek kartų ir kada buvo dovanotas kraujas bei kokiose įstaigose tai buvo atlikta.
„Kraujo donorystės duomenų teikimo paslauga – sprendimas, leidžiantis kiekvienam donorui pamatyti savo gerų darbų istoriją vienoje vietoje. Ši naujovė leidžia donorams geriau suprasti ir įvertinti savo asmeninį indėlį į visuomenės sveikatą, skatina tvarų įsitraukimą į kraujo donorystės veiklą ir gerina sveikatos duomenų prieinamumą kiekvienam gyventojui“, – sako Higienos instituto direktorius Šarūnas Alasauskas.
Paslauga pasiekiama naudojant Elektroninius valdžios vartus, šios svetainės viršuje esančiame paieškos langelyje įvedus pavadinimą „Kraujo donorų registro informacijos apie donorų apsilankymus Kraujo centruose teikimas“.
Paspaudę mygtuką „Užsakyti“ ir prisijungę per el. bankininkystę, kraujo donorai gali matyti:
- kiek kartų davė kraujo;
- kada ir kuriose kraujo donorystės įstaigose buvo dovanotas kraujas;
- visą donorystės istoriją nuo 2012 m. balandžio 1 d., t. y. nuo Kraujo donorų registro veiklos pradžios.
Paslauga teikiama pagal Higienos instituto tvarkomo Kraujo donorų registro duomenis. Ji aktuali tiek ilgamečiams donorams, tiek tiems, kurie nori prisiminti savo pirmąjį apsilankymą kraujo donorystės įstaigoje ar įvertinti, kiek kartų jau prisidėjo prie gyvybių gelbėjimo.
Higienos instituto pranešimas