Porų medalionai
Kūčių vakarienės patiekalai nuo seno siejami su pasninku, todėl ant stalo buvo dedami paprasti ir kuklūs valgiai. Kūčių valgiai priklausė nuo religinių įsitikinimų, šeimos gerovės ir gyvenamojo regiono. Katalikiškuose namuose, griežtai laikantis pasninko, stalai dažniausiai būdavo nukrauti kukliais, saikingais, bet simboliškais patiekalais.
Tarpukariu, kai pasninko tradicijos vis dar buvo stiprios, ypač išpopuliarėjo silkė, greitai tapusi neatsiejama Kūčių stalo dalimi. Šiandien silkė vis dar užima garbingą vietą ant stalo, simbolizuodama tradicijas ir pasninko dvasią. Siūlome pažvelgti į silkę šiek tiek kitaip – pristatome receptus, kurie derina tradiciją su naujovišku pateikimu ir netikėtais skoniais.
Be silkės, Kūčių stalą galima papildyti ir kitais pasninko valgiais – subtiliai pagardintais kalmarais, skaniai paruoštais porų medalionais ar gaiviu upėtakio carpaccio – ir visus juos pateikti šiek tiek naujoviškai, išlaikant tradicinę dvasią.
Kviesdami jus išbandyti šiuos receptus, raginame išmėginti ką nors naujo ir netikėto, bet nepamiršti lietuviškų tradicijų, kurios daro Kūčias ypatingomis.
Silkės vyniotinis su grybais ir morkomis
Reikės: dviejų silkių, saujos džiovintų grybų, 2 svogūnų, 2–3 morkų, poros šaukštų maltų džiūvėsėlių, aliejaus, druskos, pipirų ir Provanso žolelių pagal skonį. Daržovių papuošimui – pasirinktinai.
Gaminimas: Džiovintus grybus išmirkome, išverdame ir supjaustome. Keptuvėje įkaitiname nedidelį kiekį aliejaus, suberiame grybus ir smulkiai pjaustytą svogūną. Kepame, kol grybai suminkštėja ir svogūnai tampa auksiniai. Pagardiname prieskoniais ir druska. Atvėsiname, įdedame maltų džiūvėsėlių įdaro sutirštinimui. Paruošiame silkę: išvalome, nuimame odą. Morkas išverdame ir atvėsinus sutarkuojame, ištiesiame ant maistinės plėvelės, išdėliojame taip, kad gautume vientisą stačiakampį, pabarstome druska ir pipirais. Tada sudedame silkės filė. Ant išdėliotos silkės paskleidžiame grybų ir svogūnų įdarą. Pasinaudodami maistine plėvele atsargiai susukame viską į tvirtą vyniotinį. Suvyniotą vyniotinį įdedame į šaldytuvą bent 1–2 valandoms, kad sustingtų ir skoniai susijungtų. Papuošiame krapais, petražolėmis, grybais ar kitomis pasirinktomis daržovėmis.
Matjes silkės tartaras su marinuotais raudonaisiais svogūnais
Reikės: Matjes silkės filė 300 g, marinuotų agurkėlių 50 g arba 3 vnt. konservuotų agurkų, kaparėlių 3 arbatiniai šaukšteliai, grūdėtų garstyčių padažo pora šaukštelių, medaus šaukštas, krapų pundelis, pipirai.
Gaminimas: Agurkėlius smulkiai supjaustome ir sudedame į dubenį kartu su nusausintais kaparėliais. Įdedame garstyčių (vietoje grūdėtų garstyčių tinka „Maille Dijon“ garstyčios), medaus ir kapotų krapų, pagardiname pipirais ir išmaišome. Silkės filė supjaustome kubeliais, sudedame į paruoštą padažą ir išmaišome. Į silkę taip pat galite įdėti smulkiai supjaustyto obuolio ir laiškinių svogūnų. Paliekame šaldytuve apie 30 min.
Marinuoti raudonieji svogūnai: Didelis raudonasis svogūnas – 1 vnt., žiupsnelis druskos, žiupsnelis maltos kalendros, žiupsnelis cinamono, 3–4 gvazdikėliai, 3 arbatiniai šaukšteliai rudojo cukraus, 3 valg. šaukštai baltojo vyno acto.
Raudonąjį svogūną supjaustome plonomis plunksnelėmis, suberiame į sietelį, nuplikome verdančiu vandeniu, tuomet perplauname šaltu. Gerai nusausinę sudedame į dubenį. Įdedame prieskonius, cukrų ir actą, išmaišome ir paliekame 20 min. marinuotis.
Silkės tartarą suformuojame žiedu arba paskirstome į mažas stiklines ar dubenėlius, papuošiame marinuotais svogūnais. Svogūnus įdėkite prieš pat patiekimą, kad nepakistų tartaro spalva. Patiekiame su duona.
Porų medalionai
Reikės: 3–4 vnt. porų, 2–3 šaukštų alyvuogių aliejaus, druskos pagal skonį, vienos citrinos žievelės, čiobrelio, kelių nori lakštų.
Gaminimas: Supjaustome porus vienodo ilgio gabalėliais ir subadome. Sudedame į skardelę, apšlakstome aliejumi, pasūdome, užberiame citrinos žievelių ir čiobrelio. Uždengiame folija ir kepame orkaitėje 160 °C apie 30 minučių.
Iškepusius porus dedame ant nori lakšto ir suvyniojame, tuomet visus ritinėlius sudedame kartu ir susukame į maistinę plėvelę. Paliekame visiškai atvėsti, kad sutvirtėtų, o atvėsusius supjaustome neišimdami iš plėvelės, dedame į lėkštę ir tik tada nuimame plėvelę. Dekoruojame pagal skonį. Puikiai tinka veganams.
Marinuoti kalmarai
Reikės: Kalmarų skerdėnėlių – 400 g, smulkintų petražolių – 2–3 šaukštai, čili pipiro – 1/2 vnt., česnako – 2–3 skiltelių, maltų kalendros sėklų – 1 arbat. šaukštelis, citrinų sulčių – 2 valg. šaukštai, aliejaus – 3 valg. šaukštai, druskos, cukraus, pipirų – pagal skonį.
Gaminimas: Nuvalome kalmarus, nuimame plėvelę, išplauname, nusausiname ir supjaustome žiedais arba juostomis pagal norą. Užverdame vandenį su trupučiu druskos, kalmarus įdedame 30–40 sekundžių, ištraukiame ir atvėsiname, kad liktų minkšti.
Smulkiai kapojame česnaką, čili pipirą ir petražoles. Maišome su maltomis kalendros sėklomis, druska, cukrumi, citrinų sultimis, aliejumi ir pipirais, kol gaunasi vientisas marinatas.
Dedame kalmarus į dubenį, užpilame marinatu, išmaišome, kad visi gabaliukai apsiveltų. Laikome šaldytuve bent valandą, geriausia – kelias valandas, kad skoniai susigertų ir kalmarai taptų pikantiški. Patiekiame kaip užkandį, su ryžiais, daržovėmis ar ant brusketų.
Upėtakio carpaccio
Reikės: Šviežio upėtakio – 200 g, druskos ir pipirų – pagal skonį, pomidorų – 2 vnt., šalotinio svogūno – 1/2 vnt., aitriojo čili pipiro – 1/2 vnt., laiškinių svogūnų – šaukštas, alyvuogių aliejaus – 1 valg. šaukštas, kaparų – 2–3 vnt. ir šviežių baziliko lapelių.
Gaminimas: Upėtakį nuvalome, patikriname, ar nėra kaulų, ir supjaustome labai plonomis riekelėmis. Sudedame jas ant lėkštės, šiek tiek persidengdamos viena su kita. Lengvai pabarstome druska ir pipirais ir dedame į šaldytuvą.
Pomidorus supjaustome mažais kubeliais arba plonomis riekelėmis, šalotinį svogūną ir čili pipirą smulkiai sukapojame, pašalinę sėklas, jei norime mažiau aštrumo. Laiškinius svogūnus supjaustome plonomis juostelėmis.
Paruošiame baziliko aliejų: sublenderiuojame alyvuogių aliejų ir šviežius baziliko lapus, perkošiame per tankų sietelį arba marlę.
Patiekiant ant upėtakio riekelių paskleidžiame pomidorus, svogūnus, čili ir kaparėlius. Pabarstome druska ir pipirais, apšlakstome baziliko aliejumi, o viršų papuošiame šviežiais baziliko lapeliais.
Druskos, pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…
Jolanta VELIČKIENĖ
Maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė
Amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja metodininkė
2025